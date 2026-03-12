Шарль Леклер: «Стратегическая борьба с Расселлом в Австралии приятно удивила»

Леклер признался, что ему понравилась борьба в новой «Ф-1».

Пилот «Феррари» Шарль Леклер прокомментировал противостояние с Джорджем Расселлом из «Мерседеса » на Гран-при Австралии : соперники неоднократно менялись позициями на первых кругах.

«Полагаю, когда Джордж меня обгонял, у него оставалось очень мало энергии в батарее. Поэтому мне удавалось совершить обратный обгон.

Я ожидаю, что по ходу сезона ситуация улучшится, и надо будет следить за тем, как все развивается. Возможно, обгонять будет труднее, когда все оптимизируют работу.

Но если все останется как есть, я тоже буду рад – мне понравилось. На самом деле первые круги, борьба с Джорджем – это приятно удивило, я получил удовольствие. Сражения теперь более стратегические, чем в прошлом, где все сводилось к тому, чтобы затормозить позже. Сейчас такого меньше, а стратегии больше. Я получил больше удовольствия, чем предполагал до гонки.

Нужно просчитывать гораздо дальше, чем раньше. В прошлом ты мог довольно сильно рискнуть и провести обгон. Теперь ты постоянно думаешь: «Если я совершу это действие сейчас, что случится на следующей прямой и на прямой после нее?»

Думаю, сейчас все пилоты получают очень разную информацию – мы все полагаемся на ощущения, чтобы понимать, что нам нужно. Со временем у команд сложится более четкое представление о том, что нам необходимо для того, чтобы принимать наилучшие решения. Но в данный момент есть большое пространство для интуиции, и это приводит к сценариям, которые мы видели в начале гонки, к эффекту йо-йо», – порассуждал Шарль перед Гран-при Китая .

