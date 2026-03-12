Появились новые рендеры трассы «Ф-1» в Мадриде. Автодром, где пройдет гонка в сентябре, еще не достроен
Новые изображения трассы «Ф-1» в Мадриде опубликованы организаторами гонки.
Организаторы Гран-при Испании показали новые рендеры городского автодрома в Мадриде.
Гонка переедет в столицу из Барселоны. Первый этап на «Мадринге» запланирован через полгода – 11-13 сентября. Трек все еще не достроен.
В частности, организаторы продемонстрировали, как будет выглядеть 550-метровый 12-й поворот с 24-процентным бэнкингом.
Рейтинг Гран-при «Ф-1»: самые сложные для физики, пилотажа и настроек
Изображения: трасса «Мадринг»
Опубликовал: Михаил Ширяев
Вот не понимаю. Организаторы выкатывают по сути промо-материалы для продвижения и трассы, и самой гонки. У всего мероприятия многомиллионный бюджет, а на картинках графика уровня начала нулевых
Все украдено до вас (с)
ну такое... пока не видно, где они предлагают место для нормальных обгонов
В поле. То что видел они и к 2027 то не должны успеть, не то что в этом году.
Рекомендуем
