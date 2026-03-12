Появились новые рендеры трассы «Ф-1» в Мадриде. Автодром, где пройдет гонка в сентябре, еще не достроен

Новые изображения трассы «Ф-1» в Мадриде опубликованы организаторами гонки.

Организаторы Гран-при Испании показали новые рендеры городского автодрома в Мадриде.

Гонка переедет в столицу из Барселоны. Первый этап на «Мадринге» запланирован через полгода – 11-13 сентября. Трек все еще не достроен.

В частности, организаторы продемонстрировали, как будет выглядеть 550-метровый 12-й поворот с 24-процентным бэнкингом.

Изображения: трасса «Мадринг»