Ландо Норрис: «Роль пилотов не снизилась, просто сильно изменилась. Не так мы хотели гоняться в детстве»
Пилот «Макларена» Ландо Норрис высказался о том, что в 2026 году в «Формуле-1» кардинально изменилась работа гонщика за рулем.
«Ты управляешь силовой установкой, но пилотируешь сам болид уже не в такой степени на пределе. Нужен совсем другой стиль пилотажа. Фактически необходимо забыть все, что ты когда-либо делал.
На мой взгляд, гонщик по-прежнему может играть определяющую роль, управляя силовой установкой правильным образом, но не обязательно при этом пилотируя машину лучше других. То, как пилоты проходят «Пуон», уже не покажет, у кого больше яйца. Будет видно, что умеет поднимать ногу с педали газа в нужный момент, использовать правильное давление на педаль газа, экономить энергию, экономить батарею и так далее.
Снизилась ли роль пилотов? Я так не думаю. Просто изменилась, и довольно сильно. Всю жизнь ты фактически использовал газ и тормоз – и старался больше использовать газ и меньше – тормоз. Впервые за всю жизнь нужно фактически забыть все, чему ты научился в «Ф-4», «Ф-3», «Ф-2» и пилотировать совершенно по-другому. Безусловно, гонщик по-прежнему способен оказывать большое влияние, управляя силовой установкой как надо.
Просто это не то, чему мы учились в детстве. И, наверное, вряд ли кто-то из нас хотел в детстве гоняться так.
Довольно странное ощущение, когда в каких-то местах нужно использовать как можно меньше газа, когда тебе хочется просто нажать на газ, ведь такими должны быть гонки. Когда так сильно поднимаешь ногу с педали газа в некоторых поворотах – опять же, это не то, чему и учились, чего хотели, но такова нынешняя ситуация из-за правил. Даже если какие-то пилоты не очень довольны стилем пилотажа, это все равно «Формула-1», и все равно нужно выкладываться по полной – что есть, то есть», – заявил чемпион мира перед Гран-при Китая.
Макс Ферстаппен о подготовке к гонкам: «Тренируюсь в Mario Kart. С грибами все неплохо, с синей черепахой сложнее»
Ландо Норрис: «Гонки стали слишком хаотичными, а обгоны неестественными»