  • Макс Ферстаппен: «Не хочу уходить из «Ф-1». Провел обсуждения с серией и ФИА – надеюсь, гонки улучшатся»
12

Макс Ферстаппен: «Не хочу уходить из «Ф-1». Провел обсуждения с серией и ФИА – надеюсь, гонки улучшатся»

Ферстаппен заявил, что не собирается уходить из «Ф-1».

Гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен сообщил, что не планирует завершать карьеру в «Формуле-1», несмотря на многочисленные намеки на это.

«На самом деле я не хочу уходить.

Конечно, я хотел бы, чтобы гоняться было чуть веселее. Но я также делаю много других интересных вещей. Мне предстоит гоняться на «Нордшляйфе». В ближайшие годы я могу выступить в Спа и, надеюсь, в Ле-Мане. Так что я сочетаю выступления с другими очень захватывающими вещами.

Это противоречивая ситуация: я не получаю особого удовольствия от управления болидом, но мне по-настоящему нравится работать с людьми в команде, в том числе из моторного подразделения. Это в каком-то смысле мозго…. Я не могу материться, за это будет штраф в пять тысяч евро!

Так что нет, я не хочу уходить. Но я также надеюсь, что ситуация улучшится. Я провел обсуждения с «Ф-1» и ФИА. Думаю, мы вместе работаем над решением, и, надеюсь, все улучшится», – сказал нидерландец.

Четырехкратный чемпион мира не стал уточнять, что именно обсуждает с «Ф-1» и ФИА, но выразил надежду на скорые изменения:

«Останется ли регламент таким же? Я определенно надеюсь, что не на ближайшие несколько лет. Надеюсь, уже в следующем году будет существенное улучшение. Мы обсуждаем несколько вариантов».

Макс Ферстаппен о подготовке к гонкам: «Тренируюсь в Mario Kart. С грибами все неплохо, с синей черепахой сложнее»

Ферстаппен подтвердил участие в «24 часах Нюрбургринга» в сезоне-2026

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: PlanetF1
Обсуждает он...) Да ### выгонишь
У макса конечно авторитета в ф1 хоть отбавляй, лично ходить с фиа вопросы будущего серии обсуждать
Ответ mrnobody1st
У макса конечно авторитета в ф1 хоть отбавляй, лично ходить с фиа вопросы будущего серии обсуждать
Да и календарь в GT под кого угодно не будут подстраивать.
Глобально регламент менять не будут. Сейчас тренд на сокращение расходов и менять регламент каждый год никто не будет. Да и чем дальше, тем команды будут ближе по отрывам, середнячки будут подтягиваться. Самые интересные всегда последние годы регламента 21 и 25.
Грязный шантажист
Ответ King_X
Грязный шантажист
обоснуй, где он шантажировал?)
