Макс Ферстаппен: «Не хочу уходить из «Ф-1». Провел обсуждения с серией и ФИА – надеюсь, гонки улучшатся»

Ферстаппен заявил, что не собирается уходить из «Ф-1».

Гонщик «Ред Булл » Макс Ферстаппен сообщил, что не планирует завершать карьеру в «Формуле-1», несмотря на многочисленные намеки на это.

«На самом деле я не хочу уходить.

Конечно, я хотел бы, чтобы гоняться было чуть веселее. Но я также делаю много других интересных вещей. Мне предстоит гоняться на «Нордшляйфе». В ближайшие годы я могу выступить в Спа и, надеюсь, в Ле-Мане. Так что я сочетаю выступления с другими очень захватывающими вещами.

Это противоречивая ситуация: я не получаю особого удовольствия от управления болидом, но мне по-настоящему нравится работать с людьми в команде, в том числе из моторного подразделения. Это в каком-то смысле мозго…. Я не могу материться, за это будет штраф в пять тысяч евро!

Так что нет, я не хочу уходить. Но я также надеюсь, что ситуация улучшится. Я провел обсуждения с «Ф-1» и ФИА. Думаю, мы вместе работаем над решением, и, надеюсь, все улучшится», – сказал нидерландец.

Четырехкратный чемпион мира не стал уточнять, что именно обсуждает с «Ф-1» и ФИА , но выразил надежду на скорые изменения:

«Останется ли регламент таким же? Я определенно надеюсь, что не на ближайшие несколько лет. Надеюсь, уже в следующем году будет существенное улучшение. Мы обсуждаем несколько вариантов».

