Льюис Хэмилтон об уникальном заднем антикрыле в Китае: «Так благодарен «Феррари» – его планировали привезти позже»

Хэмилтон поблагодарил «Феррари» за быструю подготовку уникального антикрыла.

Пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон подтвердил, что на Гран-при Китая команда будет использовать необычное заднее антикрыло, известное как «Макарена».

Подвижный элемент антикрыла переворачивается более чем на 180 градусов, что позволяет дополнительно снизить прижимную силу на прямых. Коллектив из Маранелло опробовал решение на тестах, но не использовал его на Гран-при Австралии .

«Мы целый день или около того работали с этим антикрылом, так что, думаю, получили то, что было нужно.

И я так благодарен команде, ведь его планировали привезти позже, и сотрудники очень усердно трудились, чтобы доставить его сюда. Замечательно, что команда сражается, старается, пытается догнать, работает внеурочно на базе, чтобы подготовить обновления – в этом и суть игры.

В прошлом году нам не удалось – мне не удалось – увидеть весь потенциал команды в этом плане, поскольку мы столкнулись с некоторыми проблемами», – заявил семикратный чемпион «Формулы-1».

«Феррари» собирается использовать свое уникальное заднее антикрыло на Гран-при Китая (Autoracer)

«Феррари» готовит совершенно новый ДВС. В начале сезона-2026 используется переходная версия (AutoRacer.it)