  • Льюис Хэмилтон об уникальном заднем антикрыле в Китае: «Так благодарен «Феррари» – его планировали привезти позже»
Льюис Хэмилтон об уникальном заднем антикрыле в Китае: «Так благодарен «Феррари» – его планировали привезти позже»

Хэмилтон поблагодарил «Феррари» за быструю подготовку уникального антикрыла.

Пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон подтвердил, что на Гран-при Китая команда будет использовать необычное заднее антикрыло, известное как «Макарена».

Подвижный элемент антикрыла переворачивается более чем на 180 градусов, что позволяет дополнительно снизить прижимную силу на прямых. Коллектив из Маранелло опробовал решение на тестах, но не использовал его на Гран-при Австралии.

«Мы целый день или около того работали с этим антикрылом, так что, думаю, получили то, что было нужно.

И я так благодарен команде, ведь его планировали привезти позже, и сотрудники очень усердно трудились, чтобы доставить его сюда. Замечательно, что команда сражается, старается, пытается догнать, работает внеурочно на базе, чтобы подготовить обновления – в этом и суть игры.

В прошлом году нам не удалось – мне не удалось – увидеть весь потенциал команды в этом плане, поскольку мы столкнулись с некоторыми проблемами», – заявил семикратный чемпион «Формулы-1».

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: RacingNews365
Гран-при Австралии
logoФормула-1
logoФеррари
Гран-при Китая
logoЛьюис Хэмилтон
тесты Формула-1
8 комментариев
Хэмилтон приободрился, это хорошо, нужно показывать Расселу, что батя никуда не делся.
Конечно, Леклер же говорит что это их год)
Вот он и обрадовался))
Судя по тестам и первой гонке, Льюис аккуратно "вкатывается" в новый регламент. И самое главное то, что этот регламент ему подходит. Ждем, скрестив пальцы...
Ещё лучше ему в 2014-2020 подходил
Поправка - до 2021. Но его оптимизм и скорость в Австралии дают робкую надежду…
