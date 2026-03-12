  Михаил Алешин о слухах вокруг здоровья Алонсо: «Возможный прогрев к отставке Фернандо, относительно «безболезненный» выход»
Михаил Алешин о слухах вокруг здоровья Алонсо: «Возможный прогрев к отставке Фернандо, относительно «безболезненный» выход»

Алешин допустил, что Алонсо через прессу готовит уход из «Ф-1».

Российский пилот Михаил Алешин прокомментировал сообщения СМИ о том, что пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо якобы испытывает проблемы со здоровьем.

«Читаю заголовки о проблемах со здоровьем у Алонсо и его возможным уходом из команды чуть ли не в течение этого сезона.

По моему мнению, проблема с нервом и износом суставов, которая провоцируется сильной вибрацией от мотора – это вряд ли истинная причина, по которой Алонсо может даже не завершить сезон-2026. Я, конечно, допускаю определенное стечение обстоятельств: машина, мягко говоря, не удалась, и на это наложились внезапные проблемы со здоровьем, но по мне, это too much в плане совпадений. Впрочем, я не врач и все возможно.

Но что-то мне подсказывает, что было так: подумали, подумали и нашли относительно «безболезненный» выход для команды, спонсоров и самого Алонсо. Я уверен, что окончательное решение не принято, но такой слив – это возможный прогрев и подготовка публики к отставке Фернандо, который, безусловно, является ярчайшим, опытнейшим пилотом и одной из главных звезд паддока «Формулы-1».

Если все так, как предполагаю я, то Фернандо, безусловно, можно понять. Команда далеко позади, а желания, сил, мотивации и, главное, времени вывести команду из такого пике у него уже просто нет.

Впрочем, будем надеяться на лучшее», – написал Алешин.

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: телеграм-канал Михаила Алешина
