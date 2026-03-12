Макс Ферстаппен: «Надеюсь, Антонелли готов сражаться за титул»
Гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен ответил, готов ли Андреа Кими Антонелли из «Мерседеса» сражаться за титул.
«Надеюсь на это. Мне хочется, чтобы борьба в группе лидеров была захватывающей, так что надеюсь. Да, это возможно.
«Мерседес» будет в очень выгодном положении весь сезон, и, конечно, Кими способен сражаться. Но для борьбы за титул необходимо показывать стабильность, всегда извлекать максимум. Лишь время покажет», – сообщил четырехкратный чемпион «Формулы-1» на пресс-конференции перед Гран-при Китая.
Опубликовал: Михаил Ширяев
в том году на Оскара надеялся, в этом -на Кими... любит он провоцировать...
