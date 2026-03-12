Макс Ферстаппен: «Надеюсь, Антонелли готов сражаться за титул»

Ферстаппен рассчитывает на борьбу Антонелли за чемпионство.

Гонщик «Ред Булл » Макс Ферстаппен ответил, готов ли Андреа Кими Антонелли из «Мерседеса» сражаться за титул.

«Надеюсь на это. Мне хочется, чтобы борьба в группе лидеров была захватывающей, так что надеюсь. Да, это возможно.

«Мерседес» будет в очень выгодном положении весь сезон, и, конечно, Кими способен сражаться. Но для борьбы за титул необходимо показывать стабильность, всегда извлекать максимум. Лишь время покажет», – сообщил четырехкратный чемпион «Формулы-1» на пресс-конференции перед Гран-при Китая .

