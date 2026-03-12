Шарль Леклер: «Ждал года лошади с того момента, как присоединился к «Феррари». Надеюсь, это наш год»

Леклер нацелен на успех «Феррари» в год лошади.

Пилот «Феррари» Шарль Леклер ответил, станет ли 2026-й, год лошади по китайскому календарю, годом Скудерии.

«Очень на это надеюсь.

Я в команде уже очень много лет и ждал года лошади с того момента, как присоединился. Надеюсь, это наш год.

Но, конечно, мы боремся с очень мощными соперниками. У «Мерседеса» в данный момент есть запас, но шаг за шагом мы сможем его догнать», – заявил монегаск прессе перед Гран-при Китая .

«Мерседес» шокировал «Ф-1» – Хэмилтон даже требует проверить мотор. А в чем его крутость?

Хуан-Пабло Монтойя о стартах: «Очень сомневаюсь, что «Мерседес» достигнет уровня «Феррари»