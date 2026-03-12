Фернандо Алонсо о критике «Хонды»: «Может, люди поняли, что я был прав 10 лет назад»

Алонсо вспомнил, как называл двигатель «Хонды» мотором для GP2.

Пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо предположил, что теперь болельщики понимают резкую критику с его стороны в адрес «Хонды» в 2015 году.

Тогда двукратный чемпион «Формулы-1» выступал за «Макларен» и также работал с японским производителем. В частности, испанец по радио назвал силовую установку «Хонды» «мотором для GP2».

«Может, сейчас, десять лет спустя, люди поменяли мнение и поняли, что я был прав десять лет назад.

Для меня главной неожиданностью стало то, десять лет назад [«Хонду» критиковали] «Макларен», Стоффель [Вандорн], Дженсон [Баттон], я, а люди, похоже, помнят только Фернандо. Но, по-моему, Дженсон, Стоффель и «Макларен» говорили то же самое. Тот проект силовой установки не был достаточно зрелым, когда мы начали сотрудничество. Кажется, сейчас все это понимают.

Но два или три года назад считали, что я действовал безумно, когда критиковал. Были разочарованные сообщения по радио. Я двукратный чемпион мира и боец, поэтому не был доволен ситуацией. Мне нужно было оставаться довольным и хлопать в ладоши в кокпите?

Теперь же все видят ту ситуацию и нынешнюю ситуацию и, думаю, настроены чуть дружелюбнее по отношению к нам, чуть лучше понимают проблемы», – заявил Алонсо перед Гран-при Китая.

В то же время Фернандо выразил надежду на то, что «Астон Мартин» и «Хонда» прибавят:

«У нас в команде профессионалы очень высокого уровня, талантливые специалисты. Надеюсь, через пару Гран-при мы проведем нормальный уик-энд – по крайней мере в плане наката и проведения сессий.

Затем потребуется время, чтобы стать конкурентоспособными. Когда мы решим проблемы с надежностью, то все равно будем отставать по мощности. Так что предстоит сделать два шага, и, надеюсь, первый будет совершен уже скоро.

Я буду доволен, если мы уедем из Китая после более или менее нормальных практик, более или менее нормальной квалификации, наберем достаточное количество кругов и попробуем провести всю гонку в воскресенье, если нам разрешат».

Ну если двигатель не соответствует уровню Ф1 почему нужно это скрывать? Все всё видят
Ощущение, будто терпение дедушки уже подходит к концу
А кого-то в Астоне или тем более в Хонде волнует терпение Алонсо?
То что мотор и тогда был не очень, было очевидно. Критиковали сам подход, когда гонщик в прямом эфире (хотя возможно он этого не знал) разносит партнера команды в пух и прах.
При чем на домашнем Гран-при моториста.
Когда команда, которая десятилетиями имела статус топ команды, опускается до уровня Маруси и Заубера и на прямых уступает по скорости Торро Россо, критика более чем уместна.
Помню что в первый приход хондалонсо маки требовали от хонды не только эффективности, но и сверхкомпактной компоновки. Так же политизированный макларен перекладывал всю ответственность за результаты на двигатель, хотя в течении 14го года результаты маков с мерсовским мотором так же шли в худшую сторону от начала сезона к концу. Как только хонда попала в тепличную структуру РБР, тут же пошли результаты, критика осталась за закрытыми дверьми и все вылилось в очередную доменами РБ. Тот период кстати ознаменовался уходом Рона из маков и полным ребилдом с погружением маков на дно и почти банкротством. Алонсо был прав? В чём? В Астане будет тоже самое...
Тепличная структура РБР? Про открытую критику моторов Рено от РБР уже забыли? Если бы у Хонды не получилось, было бы то же самое.
Вообще он никогда не ставил цель результатов после Рено.
Где больше платили - туда и бежал.
Похоже и это нытье АМ закроет парочкой лямом в карман чемпиона.
С чего бы Астону закрывать нытье Алонсо деньгами, скорее штрафами. Он же ничего не решает. Собака лает, караван идет.
Алонсо это же лицо АМ. Думаете Арамко вписалось бы за Стролла?
Это не вопрос задетого самолюбия двукратного (на читерской тачке с демпфером масс), а вопрос этики.
Я вот вообще не понимаю зачем было менять Мерс на Хонду?!
Ну было же несколько лет сотрудничества.
Но думаю если Астон продать за 1 доллар,то даже Стролл станет чемпионом в следующем году)
Ну вообще-то это тогда хонда приходила после перерыва, а сейчас это чемпионский моторист, ну в прошлом году вице-чемпионский, ладно. Более того, они уже работали с Ньюи и у них образовалась вполне слаженная команда. На первый взгляд все выглядело действительно неплохо. Не исключено что вообще в Ньюи дело. Потому что одно дело плодить идеи одновременно с движком, а другое, пытаться впихнуть их вокруг уже готового по сути агрегат. Поэтому подпилите тут, прикройте тут, вопросы с охлаждением. Да ещё и Стролл погонял, давай, давай резче
Ватанабэ:
«Что касается headcount (численности персонала), в основном я считаю, что мы уже достаточно усилили её. Теперь необходимо подумать о том, какие области следует усиливать, о распределении полномочий, а также о взаимодействии с Aston Martin».
─ То есть правильно ли понимать, что в нынешнем виде всё оставлять нельзя и необходимо что-то менять?
Ватанабэ:
«Оставлять всё как есть нельзя. Нужно ещё больше увеличивать скорость разработок и речь не идёт лишь о том, чтобы повышать мощность PU. Важно то, как мы будем вести разработку и ускорять её вместе с шасси, действуя как единое целое. Мы хотим работать над этим по-настоящему как одна команда».
─ В эти выходные вы обсуждали подобные вопросы со стороной Aston Martin?
Ватанабэ:
«Разумеется. С господином Эдрианом Ньюи мы обсуждаем это каждый день, а с господином Лоуренсом — встречи были в пятницу и субботу».
Когда РБ выбрал Хонду, местные эксперты с интеллектом табурета, прыгали, смеялись и тыкали пальцем. После первого титула вдруг испарились и сделали рожу кирпичом.

Хонда побеждала, и не сто лет назад. Проблема прежде всего в команде и прокладке между рулем и сиденьем.
То что Хонда набрала студентов, а опытных спецов перекинула на другие проекты, тоже команда и пилоты виноваты? И то, что двигатель ненадёжен, а батарея не может достичь нужных мощностей это также вина команды и пилотов?
А то что команды не была готова к интеграции СУ в шасси, или что тесты VTT были аж в конце 2025, тоже Хонда виновата?
История повторяется. Что 10 лет назад что сейчас хонда пытается законными методами сделать мотор, когда у конкурентов он уже давно готов и его полируют с читами, а не исправляют базу. В итоге это приводит к 2-3 летнему отставанию, а когда раскатятся, так вот тебе новый регламент и все по новой.
Флешбэки) Про корпоративную этику старый как не знал ничего, так и продолжает не знать. От выноса сора на публику растет давление и разочарование, а не трудоспособность, концентрация и качество двигла, дубина гешпанская.
