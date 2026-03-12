Фернандо Алонсо о критике «Хонды»: «Может, люди поняли, что я был прав 10 лет назад»

Алонсо вспомнил, как называл двигатель «Хонды» мотором для GP2.

Пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо предположил, что теперь болельщики понимают резкую критику с его стороны в адрес «Хонды» в 2015 году.

Тогда двукратный чемпион «Формулы-1» выступал за «Макларен » и также работал с японским производителем. В частности, испанец по радио назвал силовую установку «Хонды» «мотором для GP2».

«Может, сейчас, десять лет спустя, люди поменяли мнение и поняли, что я был прав десять лет назад.

Для меня главной неожиданностью стало то, десять лет назад [«Хонду» критиковали] «Макларен», Стоффель [Вандорн ], Дженсон [Баттон ], я, а люди, похоже, помнят только Фернандо. Но, по-моему, Дженсон, Стоффель и «Макларен » говорили то же самое. Тот проект силовой установки не был достаточно зрелым, когда мы начали сотрудничество. Кажется, сейчас все это понимают.

Но два или три года назад считали, что я действовал безумно, когда критиковал. Были разочарованные сообщения по радио. Я двукратный чемпион мира и боец, поэтому не был доволен ситуацией. Мне нужно было оставаться довольным и хлопать в ладоши в кокпите?

Теперь же все видят ту ситуацию и нынешнюю ситуацию и, думаю, настроены чуть дружелюбнее по отношению к нам, чуть лучше понимают проблемы», – заявил Алонсо перед Гран-при Китая .

В то же время Фернандо выразил надежду на то, что «Астон Мартин» и «Хонда » прибавят:

«У нас в команде профессионалы очень высокого уровня, талантливые специалисты. Надеюсь, через пару Гран-при мы проведем нормальный уик-энд – по крайней мере в плане наката и проведения сессий.

Затем потребуется время, чтобы стать конкурентоспособными. Когда мы решим проблемы с надежностью, то все равно будем отставать по мощности. Так что предстоит сделать два шага, и, надеюсь, первый будет совершен уже скоро.

Я буду доволен, если мы уедем из Китая после более или менее нормальных практик, более или менее нормальной квалификации, наберем достаточное количество кругов и попробуем провести всю гонку в воскресенье, если нам разрешат».

