Фернандо Алонсо о критике «Хонды»: «Может, люди поняли, что я был прав 10 лет назад»
Пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо предположил, что теперь болельщики понимают резкую критику с его стороны в адрес «Хонды» в 2015 году.
Тогда двукратный чемпион «Формулы-1» выступал за «Макларен» и также работал с японским производителем. В частности, испанец по радио назвал силовую установку «Хонды» «мотором для GP2».
«Может, сейчас, десять лет спустя, люди поменяли мнение и поняли, что я был прав десять лет назад.
Для меня главной неожиданностью стало то, десять лет назад [«Хонду» критиковали] «Макларен», Стоффель [Вандорн], Дженсон [Баттон], я, а люди, похоже, помнят только Фернандо. Но, по-моему, Дженсон, Стоффель и «Макларен» говорили то же самое. Тот проект силовой установки не был достаточно зрелым, когда мы начали сотрудничество. Кажется, сейчас все это понимают.
Но два или три года назад считали, что я действовал безумно, когда критиковал. Были разочарованные сообщения по радио. Я двукратный чемпион мира и боец, поэтому не был доволен ситуацией. Мне нужно было оставаться довольным и хлопать в ладоши в кокпите?
Теперь же все видят ту ситуацию и нынешнюю ситуацию и, думаю, настроены чуть дружелюбнее по отношению к нам, чуть лучше понимают проблемы», – заявил Алонсо перед Гран-при Китая.
В то же время Фернандо выразил надежду на то, что «Астон Мартин» и «Хонда» прибавят:
«У нас в команде профессионалы очень высокого уровня, талантливые специалисты. Надеюсь, через пару Гран-при мы проведем нормальный уик-энд – по крайней мере в плане наката и проведения сессий.
Затем потребуется время, чтобы стать конкурентоспособными. Когда мы решим проблемы с надежностью, то все равно будем отставать по мощности. Так что предстоит сделать два шага, и, надеюсь, первый будет совершен уже скоро.
Я буду доволен, если мы уедем из Китая после более или менее нормальных практик, более или менее нормальной квалификации, наберем достаточное количество кругов и попробуем провести всю гонку в воскресенье, если нам разрешат».
«Что касается headcount (численности персонала), в основном я считаю, что мы уже достаточно усилили её. Теперь необходимо подумать о том, какие области следует усиливать, о распределении полномочий, а также о взаимодействии с Aston Martin».
─ То есть правильно ли понимать, что в нынешнем виде всё оставлять нельзя и необходимо что-то менять?
Ватанабэ:
«Оставлять всё как есть нельзя. Нужно ещё больше увеличивать скорость разработок и речь не идёт лишь о том, чтобы повышать мощность PU. Важно то, как мы будем вести разработку и ускорять её вместе с шасси, действуя как единое целое. Мы хотим работать над этим по-настоящему как одна команда».
─ В эти выходные вы обсуждали подобные вопросы со стороной Aston Martin?
Ватанабэ:
«Разумеется. С господином Эдрианом Ньюи мы обсуждаем это каждый день, а с господином Лоуренсом — встречи были в пятницу и субботу».
Хонда побеждала, и не сто лет назад. Проблема прежде всего в команде и прокладке между рулем и сиденьем.