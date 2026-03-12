Макс Ферстаппен о подготовке к гонкам: «Тренируюсь в Mario Kart. С грибами все неплохо, с синей черепахой сложнее»
Ферстаппен пошутил, что готовится к гонкам «Ф-1» в Mario Kart.
Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен ответил, будут ли в 2026 году более успешными те гонщики, которые проводят больше времени на симуляторах и разбираются в тонкостях работы с энергией.
«Я нашел решение дешевле. Я поменял симулятор на Nintendo Switch и тренируюсь в Mario Kart.
С грибами все неплохо. С синей черепахой сложнее, но я над этим работаю. Ракета? Пока не выходит», – сообщил четырехкратный чемпион «Формулы-1» перед Гран-при Китая.
Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: GPblog
С грибами все неплохо. - Это все что нужно знать о новом регламенте
Так его и разрабатывали под грибами.
Фигурное катание вошло в чат
Макс не перестаёт рубить правду матку и даже стебаться
ахахах)))))
Кажется у меня появился шанс опередить Макса)
🤣🤣🤣🤣🤣
