8

Макс Ферстаппен о подготовке к гонкам: «Тренируюсь в Mario Kart. С грибами все неплохо, с синей черепахой сложнее»

Ферстаппен пошутил, что готовится к гонкам «Ф-1» в Mario Kart.

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен ответил, будут ли в 2026 году более успешными те гонщики, которые проводят больше времени на симуляторах и разбираются в тонкостях работы с энергией.

«Я нашел решение дешевле. Я поменял симулятор на Nintendo Switch и тренируюсь в Mario Kart.

С грибами все неплохо. С синей черепахой сложнее, но я над этим работаю. Ракета? Пока не выходит», – сообщил четырехкратный чемпион «Формулы-1» перед Гран-при Китая.

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: GPblog
logoФормула-1
регламент
Гран-при Китая
logoМакс Ферстаппен
logoРед Булл
С грибами все неплохо. - Это все что нужно знать о новом регламенте
Ответ Rodbert
Ответ Rodbert
Так его и разрабатывали под грибами.
Ответ Rodbert
Ответ Rodbert
Фигурное катание вошло в чат
Макс не перестаёт рубить правду матку и даже стебаться
Кажется у меня появился шанс опередить Макса)
🤣🤣🤣🤣🤣
