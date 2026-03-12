Макс Ферстаппен о подготовке к гонкам: «Тренируюсь в Mario Kart. С грибами все неплохо, с синей черепахой сложнее»

Ферстаппен пошутил, что готовится к гонкам «Ф-1» в Mario Kart.

Пилот «Ред Булл » Макс Ферстаппен ответил, будут ли в 2026 году более успешными те гонщики, которые проводят больше времени на симуляторах и разбираются в тонкостях работы с энергией.

«Я нашел решение дешевле. Я поменял симулятор на Nintendo Switch и тренируюсь в Mario Kart.

С грибами все неплохо. С синей черепахой сложнее, но я над этим работаю. Ракета? Пока не выходит», – сообщил четырехкратный чемпион «Формулы-1» перед Гран-при Китая .

