На Гран-при Китая будет 4 зоны для использования активной аэродинамики

Стали известны подробности о распределении новых зон на трассе «Ф-1» в Китае.

ФИА поделилась расположением зон для использования активной аэродинамики (SLM – режима для прямых) на трассе в Шанхае, где в ближайшие выходные состоится Гран-при «Формулы-1».

Всего зон для SLM будет четыре: между последним и 1-м поворотом, после 4-го поворота и до 6-го, между 10-м и 11-м поворотом и на самой длинной прямой, которая растянулась после 13-го поворота до 14-го.

Зона определения режима обгона, который можно использовать только находясь в пределах 1 секунды от впереди едущего болида, была размещена на входе в последний 16-й поворот. Режим обгона позволяет пилоту использовать дополнительные 0,5 мегаджоуля энергии и особый профиль электрической энергии, способствующий сохранению более высокой скорости на длительный отрезок времени.

Гран-при Китая-2026. Расписание трансляций
 

Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: RaceFans
Я так и не понял, зачем нужна активная аэродинамика, если открывать ее могут все? В чем смысл тогда этого вообще? Зачем? Чтобы гонщики просто нажимали кнопки на каждом круге?
Да в Ф-1 давно уже полно косяков. Например, в каждом болиде есть руль, педаль газа и педаль тормоза, и любой может шевелить всем этим когда захочет, у всех одинаково. Тоже же дурь?

Вот зря избавились от рычага переключения передач, вот эта штука была разной в свое время в разных машинах.
Чтобы уменьшать лобовое сопротивление, и машина могла быстрее и дальше ехать в условиях ограниченной мощности.
Вопрос с каким отрывом Мерседес приедет к финишу?
С большим)
Секунд 10-15, не будут они на полную гнать
Гран-при Китая-2026. Стартовый порядок спринта. Заезд – в субботу в 6:00
сегодня, 14:40
Гран-при Китая-2026. Расписание трансляций
сегодня, 14:30
Серхио Перес: «Проблема с топливным насосом преследует нас еще с предсезонных тестов»
сегодня, 14:26
Габриэл Бортолето: «Возникло несколько проблем с силовой установкой»
сегодня, 13:49
Арвид Линдблад: «Марко звонил мне в понедельник. Я очень благодарен ему за все, что он для меня сделал»
сегодня, 13:15
Ральф Шумахер: «Кажется, этой зимой «Рейсинг Буллз» справился лучше «Ред Булл»
сегодня, 13:07
Фернандо Алонсо: «Цель на спринт – проехать какое-то количество кругов»
сегодня, 12:52
Тото Вольфф: «Мерседес» вложил много сил в болид 2026 года, приступив к работе чуть раньше остальных»
сегодня, 12:29
Нико Хюлькенберг: «У «Ауди» не такая плохая позиция, ведем борьбу в середине пелотона»
сегодня, 12:23
Пьер Гасли: «Здорово вернуться в борьбу за место в топ-10»
сегодня, 11:55
