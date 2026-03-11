На Гран-при Китая будет 4 зоны для использования активной аэродинамики

Стали известны подробности о распределении новых зон на трассе «Ф-1» в Китае.

ФИА поделилась расположением зон для использования активной аэродинамики (SLM – режима для прямых) на трассе в Шанхае, где в ближайшие выходные состоится Гран-при «Формулы-1».

Всего зон для SLM будет четыре: между последним и 1-м поворотом, после 4-го поворота и до 6-го, между 10-м и 11-м поворотом и на самой длинной прямой, которая растянулась после 13-го поворота до 14-го.

Зона определения режима обгона, который можно использовать только находясь в пределах 1 секунды от впереди едущего болида, была размещена на входе в последний 16-й поворот. Режим обгона позволяет пилоту использовать дополнительные 0,5 мегаджоуля энергии и особый профиль электрической энергии, способствующий сохранению более высокой скорости на длительный отрезок времени.

