  • Спортс
  • Авто
  • Новости
23

Карлос Сайнс-старший: «Новые правила изменили ДНК «Ф-1». Обгоны стали искусственными, исчез характер гонок»

Двукратный чемпион мира по ралли Карлос Сайнс-старший – отец пилота «Уильямса» Карлоса Сайнса – считает, что «Формуле-1» не подходит новый регламент с полуэлектрическими моторами.

«Эти новые правила изменили ДНК «Ф-1». И мне это совершенно не нравится. «Либерти Медиа» [компания, которая владеет коммерческими правами «Ф-1»] и ФИА должны как можно скорее вмешаться. Это как если бы мы начали по-другому играть в футбол – с другим мячом и уменьшенными воротами.

Обгоны стали слишком простыми и искусственными – как в поворотах, так и на прямых. В Австралии я не увидел ни одного жесткого торможения или серьезного маневра – только кажущиеся фальшивыми обгоны. Исчезли качество и характер гонок «Формулы-1».

Мне кажется, «Ф-1» должна быть простой и интуитивно понятной, а не такой, что зрители вынуждены учиться, чтобы понять происходящее в гонке. Этот регламент очень сложный. Здесь слишком много параметров – от супер-клиппинга до режима обгонов. Даже мне трудно все это понять», – сказал Сайнс-старший.

Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: AutoRacer.it
logoФИА
Гран-при Австралии
logoКарлос Сайнс-старший
logoФормула-1
регламент
чемпионат мира по ралли
23 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Заслуженный дело говорит. Не гонки это, когда ногу с педали газа нужно специально убирать, ради заряда батарейки. Ведь в Ф1 всё ДНК этим пропитано, что выжимать всё что можно из машины нужно, искать точки торможения, походить повороты газ в пол, искать пределы машины, резины и тд и тп. Зачем Ф1 в формулу Е превращать?
Проходить повороты газ в пол?
Все хорошо, только человек метит в президенты ФИА, поэтому критика превращается в популизм
Сомнительно по поводу характера гонок, слишком нежные все стали в спорте, что в ф-1 сразу нытье начинается "меня выдавили, не оставил места", что в футболе - от дуновения ветра падают штабелями.
Как-то тестостерон пропал у мужиков
Ну видимо ведут к тому, чтоб за руль баб садить. Сейчас это уже проще стало, пилоты после гонок не устают, просто доезжают.
По поводу нытья... Возможно, и раньше оно было, просто радиопереговоры не так часто в эфир запускали.
Ыксперды снова скажут, что и этот "ноунейм" и ничего не шарит
Обгоны искусственные стали? Серьезно? После 15-летней ДРСни вместо обгонов прошедший Гран-При смотрелся глотком свежего воздуха. Пусть и из-за батареи, но это были всё же обгоны. В любом месте трассы, была борьба за позицию.
Да, в какой-то степени обгоны с DRS тоже были искусственными, но даже DRS был прекрасен по сравнению с новыми высосанными из пальца обгонами с помощью электрических батарей. Пусть обгонов будет меньше, но они будут настоящими, а не та клоунада что сейчас. По крайней мере раньше гонщики всегда давили газ в пол, а не то убожество как сейчас, когда пилоты на половине прямой газ отпускают чтобы накопилась энергия. Это смешно, в конце концов это спорт быстрейших гонщиков мира или компьютерная игра?
Ну ты то куда!?
Обгон (читай: опережение) на прямой под ДРС - менее искусственный, чем рассчитанный за счёт буста в повороте?
Надеюсь, тебе хватит честности признать, где потребуется мастерство.
Вот только почему он проснулся сейчас? Где все эти эксперты были,когда новый регламент принимался?!
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
