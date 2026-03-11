Карлос Сайнс-старший: «Новые правила изменили ДНК «Ф-1». Обгоны стали искусственными, исчез характер гонок»

Сайнс-старший раскритиковал новый регламент «Ф-1».

Двукратный чемпион мира по ралли Карлос Сайнс-старший – отец пилота «Уильямса» Карлоса Сайнса – считает, что «Формуле-1» не подходит новый регламент с полуэлектрическими моторами.

«Эти новые правила изменили ДНК «Ф-1». И мне это совершенно не нравится. «Либерти Медиа» [компания, которая владеет коммерческими правами «Ф-1»] и ФИА должны как можно скорее вмешаться. Это как если бы мы начали по-другому играть в футбол – с другим мячом и уменьшенными воротами.

Обгоны стали слишком простыми и искусственными – как в поворотах, так и на прямых. В Австралии я не увидел ни одного жесткого торможения или серьезного маневра – только кажущиеся фальшивыми обгоны. Исчезли качество и характер гонок «Формулы-1».

Мне кажется, «Ф-1» должна быть простой и интуитивно понятной, а не такой, что зрители вынуждены учиться, чтобы понять происходящее в гонке. Этот регламент очень сложный. Здесь слишком много параметров – от супер-клиппинга до режима обгонов. Даже мне трудно все это понять», – сказал Сайнс-старший.

«От лучших машин в истории – к худшим». Пилоты «Ф-1» возненавидели новые болиды – за что?

