Габриэл Бортолето о борьбе на новых болидах «Ф-1»: «В Мельбурне совершал обгоны по ошибке»

Бортолето высказался о борьбе в «Ф-1» на новых болидах.

Пилот «Ауди» рассказал о впечатлениях от борьбы на Гран-при Австралии , где он финишировал 9-м.

«Было весело. Должен сказать, было очень весело. Но еще многому предстоит научиться. Я совершал обгоны, которые даже не планировал. Просто по ошибке. У меня было много энергии, а другой болид терял просто безумное количество мощности при заряде батареи.

Во время гонки приходится много думать. В прошлом году все было гораздо более предсказуемым. Как только ты кого-то обгонял, на этом все заканчивалось. Теперь же при обгоне нужно учитывать и следующие три прямые – ведь там могут пройти уже тебя. После необходимо снова совершить обгон – уже на следующей прямой. И так пока все не сравняются по уровню энергии.

Так что да, предстоит еще многому научиться. Хотел бы рассказать больше, но я и сам все еще не до конца понимаю правила. Я постепенно начинаю лучше в них разбираться. Думаю, со временем мы освоимся», – сказал Бортолето.

