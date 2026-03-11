  Габриэл Бортолето о борьбе на новых болидах «Ф-1»: «В Мельбурне совершал обгоны по ошибке»
Габриэл Бортолето о борьбе на новых болидах «Ф-1»: «В Мельбурне совершал обгоны по ошибке»

Бортолето высказался о борьбе в «Ф-1» на новых болидах.

Пилот «Ауди» рассказал о впечатлениях от борьбы на Гран-при Австралии, где он финишировал 9-м.

«Было весело. Должен сказать, было очень весело. Но еще многому предстоит научиться. Я совершал обгоны, которые даже не планировал. Просто по ошибке. У меня было много энергии, а другой болид терял просто безумное количество мощности при заряде батареи.

Во время гонки приходится много думать. В прошлом году все было гораздо более предсказуемым. Как только ты кого-то обгонял, на этом все заканчивалось. Теперь же при обгоне нужно учитывать и следующие три прямые – ведь там могут пройти уже тебя. После необходимо снова совершить обгон – уже на следующей прямой. И так пока все не сравняются по уровню энергии.

Так что да, предстоит еще многому научиться. Хотел бы рассказать больше, но я и сам все еще не до конца понимаю правила. Я постепенно начинаю лучше в них разбираться. Думаю, со временем мы освоимся», – сказал Бортолето.  

Габриэл Бортолето: «Если бы мне сказали, что наберу очки за «Ауди» в первой же гонке, то спросил бы: «Вы пьяны или как?»
 

Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: es.motorsport.com
Второго по приколу... обогнал
Теперь неплохо бы по ошибке выиграть гонку...
