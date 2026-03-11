  • Спортс
  • Авто
  • Новости
  • Серхио Перес: «В «Кадиллаке» моя обратная связь ценится гораздо больше, чем в «Ред Булл»
6

Серхио Перес: «В «Кадиллаке» моя обратная связь ценится гораздо больше, чем в «Ред Булл»

Перес поделился впечатлениями от работы в «Кадиллаке».

Пилот «Кадиллака» сравнил атмосферу в американской команде с выступлениями за «Ред Булл».

Мексиканец был пилотом коллектива из Милтон-Кейнса с 2021 по 2024 год.

«Мои последние шесть месяцев в «Ред Булл» были трудными во всех областях. Я правда чувствовал, что мне нужен перерыв. Я видел то, что нельзя было заметить со стороны. Многие вещи стали очевидны после моего ухода. Но мне также понравилось работать в «Ред Булл».

Я воспринимаю свое возвращение как возможность вновь участвовать в гонках и наслаждаться выступлениями за «Кадиллак». С нетерпением жду нашего совместного путешествия. Думаю, все это многообещающе. Это долгосрочный проект, но я считаю, что он способен стать очень успешным. Меня мотивирует участие в нем.

Относятся ли здесь по-другому к моей обратной связи? Определенно. Я вижу, каким образом развивается болид и как мы движемся в одном направлении – это помогает. И я чувствую, что моя обратная связь ценится гораздо больше», – сказал Перес.

Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: Motorsport.com
logoСерхио Перес
Кадиллак
logoРед Булл
logoФормула-1
6 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
дак а чью там еще ценить, боттаса чтоли
На самом деле его фраза была такая: «моя обратная связь ценится гораздо больше, чем мои результаты».
Ответ Nеоn
тогда претензий нет, для кодилака сейчас любая связь ценна 😁
"Серхио, мы вылетели в Q1"
"Copy"
Разумеется, это по разному ценится в этих командах.
Эх, жалко Кадиллак.
Деньги Слима там ценятся ещё больше.
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
