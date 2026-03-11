Серхио Перес: «В «Кадиллаке» моя обратная связь ценится гораздо больше, чем в «Ред Булл»

Перес поделился впечатлениями от работы в «Кадиллаке».

Пилот «Кадиллака » сравнил атмосферу в американской команде с выступлениями за «Ред Булл ».

Мексиканец был пилотом коллектива из Милтон-Кейнса с 2021 по 2024 год.

«Мои последние шесть месяцев в «Ред Булл» были трудными во всех областях. Я правда чувствовал, что мне нужен перерыв. Я видел то, что нельзя было заметить со стороны. Многие вещи стали очевидны после моего ухода. Но мне также понравилось работать в «Ред Булл».

Я воспринимаю свое возвращение как возможность вновь участвовать в гонках и наслаждаться выступлениями за «Кадиллак». С нетерпением жду нашего совместного путешествия. Думаю, все это многообещающе. Это долгосрочный проект, но я считаю, что он способен стать очень успешным. Меня мотивирует участие в нем.

Относятся ли здесь по-другому к моей обратной связи? Определенно. Я вижу, каким образом развивается болид и как мы движемся в одном направлении – это помогает. И я чувствую, что моя обратная связь ценится гораздо больше», – сказал Перес .

