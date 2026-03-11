  • Джордж Расселл: «Бороться в рамках новых правил «Ф-1» непросто – но надеюсь, вам понравилось»
2

Джордж Расселл: «Бороться в рамках новых правил «Ф-1» непросто – но надеюсь, вам понравилось»

Расселл высказался о первом этапе сезона-2026.

Пилот «Мерседеса» поделился впечатлениями от победы на Гран-при Австралии.

«Ощущения такие же, как от всякой другой победы. Это первая гонка очень длинного сезона. Конечно, я хочу бороться за победу каждую неделю – но все борются за титул. И мы тоже к этому стремимся.

Если я хочу выиграть чемпионат, то нам все еще нужно добиться прогресса. Есть множество областей, где мы можем стать лучше: в основном это касается старта гонки, правильного использования батареи – нам повезло, что мы не оказались в плохом положении.

Теперь у пилотов больше возможностей, приходится действовать тактичнее. Думаю, на такой трассе [как в Австралии], где четыре прямых, приходится разделять… Скажем так, есть 100-процентный заряд батареи, который нужно разделить между четырьмя прямыми.

Ни одна команда не распределяет энергию в виде 25 процентов на прямую. Некоторые используют больше энергии на одной прямой, другие используют больше на другой.

Если воспользоваться режимом для обгона, кнопкой ускорения, то ты обгонишь соперника на одной прямой – а он пройдет тебя на другой. Для нас это непросто, но надеюсь, вам понравилось», – сказал Расселл.

«Мерседес» обвиняют в «читерстве» и обмане клиентов. Неужели правда?
 

Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: RacingNews365
Правила новые, вопли Жоржа по радио при любой борьбе те же
Новый превозмогатель
Рекомендуем
Главные новости
Гран-при Китая-2026. Стартовый порядок спринта. Заезд – в субботу в 6:00
сегодня, 14:40
Гран-при Китая-2026. Расписание трансляций
сегодня, 14:30
Серхио Перес: «Проблема с топливным насосом преследует нас еще с предсезонных тестов»
сегодня, 14:26
Габриэл Бортолето: «Возникло несколько проблем с силовой установкой»
сегодня, 13:49
Арвид Линдблад: «Марко звонил мне в понедельник. Я очень благодарен ему за все, что он для меня сделал»
сегодня, 13:15
Ральф Шумахер: «Кажется, этой зимой «Рейсинг Буллз» справился лучше «Ред Булл»
сегодня, 13:07
Фернандо Алонсо: «Цель на спринт – проехать какое-то количество кругов»
сегодня, 12:52
Тото Вольфф: «Мерседес» вложил много сил в болид 2026 года, приступив к работе чуть раньше остальных»
сегодня, 12:29
Нико Хюлькенберг: «У «Ауди» не такая плохая позиция, ведем борьбу в середине пелотона»
сегодня, 12:23
Пьер Гасли: «Здорово вернуться в борьбу за место в топ-10»
сегодня, 11:55
Ко всем новостям
Последние новости
Где смотреть Гран-при Китая-2026, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
9 марта, 05:09
В сезоне-2026 Российская Дрифт Серия откроет двери для юных пилотов
4 марта, 10:57
Где смотреть Гран-при Австралии-2026, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
2 марта, 07:40
Гран-при MotoGP в Таиланде разогревали гонками на культовых тайских тук-туках – получилось эпично!
1 марта, 11:43ВидеоСпортс"
«Индикар» вокруг Белого Дома и Капитолия – как это будет выглядеть? Концепт от Трампа
30 января, 12:48ВидеоСпортс"
Российская Дрифт Серия опубликовала календарь сезона-2026
27 января, 11:53
Данила Скоробогатов стал победителем Зимнего кубка РДС
26 января, 09:45
Второй этап «Зимнего Кубка РДС» по дрифту пройдет в Москве 24-25 января
15 января, 09:37
Летний сезон Российской Дрифт Серии стартует в апреле 2026 года
22 декабря 2025, 18:09Фото
«Игора Драйв» и команда по мотокроссу VB18 MX Academy объявили о начале сотрудничества
9 декабря 2025, 11:21
Рекомендуем