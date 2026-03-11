Джордж Расселл: «Бороться в рамках новых правил «Ф-1» непросто – но надеюсь, вам понравилось»

Расселл высказался о первом этапе сезона-2026.

Пилот «Мерседеса » поделился впечатлениями от победы на Гран-при Австралии .

«Ощущения такие же, как от всякой другой победы. Это первая гонка очень длинного сезона. Конечно, я хочу бороться за победу каждую неделю – но все борются за титул. И мы тоже к этому стремимся.

Если я хочу выиграть чемпионат, то нам все еще нужно добиться прогресса. Есть множество областей, где мы можем стать лучше: в основном это касается старта гонки, правильного использования батареи – нам повезло, что мы не оказались в плохом положении.

Теперь у пилотов больше возможностей, приходится действовать тактичнее. Думаю, на такой трассе [как в Австралии], где четыре прямых, приходится разделять… Скажем так, есть 100-процентный заряд батареи, который нужно разделить между четырьмя прямыми.

Ни одна команда не распределяет энергию в виде 25 процентов на прямую. Некоторые используют больше энергии на одной прямой, другие используют больше на другой.

Если воспользоваться режимом для обгона, кнопкой ускорения, то ты обгонишь соперника на одной прямой – а он пройдет тебя на другой. Для нас это непросто, но надеюсь, вам понравилось», – сказал Расселл .

