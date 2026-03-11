Макс Ферстаппен о работе в «Ред Булл» без Марко: «Стало меньше австрийских шуток!»

Пилот «Ред Булл» ответил на вопрос, как изменилась атмосфера в команде после ухода ее советника Гельмута Марко.

«Наверное, стало чуть меньше австрийских шуток от Гельмута! Но в любом случае я все еще с ним на связи. Мы не так много обсуждаем болид, говорим больше о жизни.

Я пережил с ним столько моментов, так что, конечно, в боксах теперь все ощущается немного по-другому – но нужно всегда смотреть вперед и думать о результатах», – сказал Ферстаппен.

Странные истории на старте «Ф-1»: бык Хэмилтона по имени Макс, штраф «Колапинто-энд-гоу» и воспоминания о Квяте
 

Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: Crash.net
Лично я даже скучаю по нему. Не хватает его прямоты, особенно с новым регламентом его мнение после гонок было бы интересно послушать
Ответ Александр Иванов
Согласен. Особенно не хватает его анализирования после практик и квал. Интересно было послушать о том какой темп был у РБ и какие были проблемы
Ответ Александр Иванов
да, по толковым, интересным и опытным людям часто начинают скучать.
Как только одноглазый ушёл , вторая машина сразу поехала ))
Да, теперь Линдблад будет мочить Макса без последствий))
Ответ Багира!
Мочилка только не выросла
Дед умеет шутить? А по его цитатам, публиковавшимся спортсом, так вроде и не скажешь... Или, может, я просто не понимаю австрийский юмор?)
Ответ chemical brother
Джереми Кларксон в своей книге сказал, что унылее немцев и австрийцев только бельгийцы.)
Ответ Paninaro
Что характерно, про нидерландцев (ну и, до кучи, датчан) он умолчал)
Гран-при Китая-2026. Стартовый порядок спринта. Заезд – в субботу в 6:00
сегодня, 14:40
Гран-при Китая-2026. Расписание трансляций
сегодня, 14:30
Серхио Перес: «Проблема с топливным насосом преследует нас еще с предсезонных тестов»
сегодня, 14:26
Габриэл Бортолето: «Возникло несколько проблем с силовой установкой»
сегодня, 13:49
Арвид Линдблад: «Марко звонил мне в понедельник. Я очень благодарен ему за все, что он для меня сделал»
сегодня, 13:15
Ральф Шумахер: «Кажется, этой зимой «Рейсинг Буллз» справился лучше «Ред Булл»
сегодня, 13:07
Фернандо Алонсо: «Цель на спринт – проехать какое-то количество кругов»
сегодня, 12:52
Тото Вольфф: «Мерседес» вложил много сил в болид 2026 года, приступив к работе чуть раньше остальных»
сегодня, 12:29
Нико Хюлькенберг: «У «Ауди» не такая плохая позиция, ведем борьбу в середине пелотона»
сегодня, 12:23
Пьер Гасли: «Здорово вернуться в борьбу за место в топ-10»
сегодня, 11:55
Ко всем новостям
Последние новости
Где смотреть Гран-при Китая-2026, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
9 марта, 05:09
В сезоне-2026 Российская Дрифт Серия откроет двери для юных пилотов
4 марта, 10:57
Где смотреть Гран-при Австралии-2026, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
2 марта, 07:40
Гран-при MotoGP в Таиланде разогревали гонками на культовых тайских тук-туках – получилось эпично!
1 марта, 11:43ВидеоСпортс"
«Индикар» вокруг Белого Дома и Капитолия – как это будет выглядеть? Концепт от Трампа
30 января, 12:48ВидеоСпортс"
Российская Дрифт Серия опубликовала календарь сезона-2026
27 января, 11:53
Данила Скоробогатов стал победителем Зимнего кубка РДС
26 января, 09:45
Второй этап «Зимнего Кубка РДС» по дрифту пройдет в Москве 24-25 января
15 января, 09:37
Летний сезон Российской Дрифт Серии стартует в апреле 2026 года
22 декабря 2025, 18:09Фото
«Игора Драйв» и команда по мотокроссу VB18 MX Academy объявили о начале сотрудничества
9 декабря 2025, 11:21
