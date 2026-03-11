Макс Ферстаппен о работе в «Ред Булл» без Марко: «Стало меньше австрийских шуток!»
«Наверное, стало чуть меньше австрийских шуток от Гельмута! Но в любом случае я все еще с ним на связи. Мы не так много обсуждаем болид, говорим больше о жизни.
Я пережил с ним столько моментов, так что, конечно, в боксах теперь все ощущается немного по-другому – но нужно всегда смотреть вперед и думать о результатах», – сказал Ферстаппен.
Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: Crash.net
Лично я даже скучаю по нему. Не хватает его прямоты, особенно с новым регламентом его мнение после гонок было бы интересно послушать
Согласен. Особенно не хватает его анализирования после практик и квал. Интересно было послушать о том какой темп был у РБ и какие были проблемы
да, по толковым, интересным и опытным людям часто начинают скучать.
Как только одноглазый ушёл , вторая машина сразу поехала ))
Да, теперь Линдблад будет мочить Макса без последствий))
Мочилка только не выросла
Дед умеет шутить? А по его цитатам, публиковавшимся спортсом, так вроде и не скажешь... Или, может, я просто не понимаю австрийский юмор?)
Джереми Кларксон в своей книге сказал, что унылее немцев и австрийцев только бельгийцы.)
Что характерно, про нидерландцев (ну и, до кучи, датчан) он умолчал)
