Макс Ферстаппен о работе в «Ред Булл» без Марко: «Стало меньше австрийских шуток!»

Ферстаппен рассказал о работе в «Ред Булл» после ухода Марко.

Пилот «Ред Булл » ответил на вопрос, как изменилась атмосфера в команде после ухода ее советника Гельмута Марко .

«Наверное, стало чуть меньше австрийских шуток от Гельмута! Но в любом случае я все еще с ним на связи. Мы не так много обсуждаем болид, говорим больше о жизни.

Я пережил с ним столько моментов, так что, конечно, в боксах теперь все ощущается немного по-другому – но нужно всегда смотреть вперед и думать о результатах», – сказал Ферстаппен .

Странные истории на старте «Ф-1»: бык Хэмилтона по имени Макс, штраф «Колапинто-энд-гоу» и воспоминания о Квяте

