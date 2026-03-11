  • Босс «Рейсинг Буллз»: «Линдблад полностью оправдал ожидания. Инженеры его любят»
В «Рейсинг Буллз» оценили дебют Линдблада.

Исполнительный директор «Рейсинг Буллз» Петер Байер прокомментировал 8-е место Арвида Линдблада на Гран-при Австралии.

«Честно, я очень рад за Арвида. Он пришел в команду, получив большую похвалу от Гельмута [Марко]. Гельмут постоянно говорил, что этот парень – уровень Изака [Аджара]. И Линдблад полностью оправдал ожидания.

Инженеры его любят. Он максимально сосредоточен. Он трудолюбивый. Он изучает устройство двигателя, работу передач, режимы. Все это очень впечатляет. Не помню, каким был я, когда мне было 18 лет», – сказал Байер.

Странные истории на старте «Ф-1»: бык Хэмилтона по имени Макс, штраф «Колапинто-энд-гоу» и воспоминания о Квяте
 

Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: Autosport
