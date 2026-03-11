Фредерик Вассер: «Менять регламент «Ф-1» слишком быстро было бы ошибкой»

В «Феррари» отреагировали на критику новых правил «Ф-1».

Руководитель «Феррари » считает, что «Формуле-1» пока не стоит менять регламент 2026 года.

«Думаю, этап в Мельбурне стал очень хорошим началом для спорта, очень хорошим началом для шоу. Вероятно, фанатам очень понравился открывающий отрезок гонки.

Давайте продолжим в том же духе. И если в какой-то момент все-таки придется как-то отреагировать после нескольких гонок, то мы отреагируем. Но действовать слишком быстро было бы ошибкой», – сказал Вассер.

Фредерик Вассер о старте Гран-при Австралии: «10 самых захватывающих кругов за последние 10 лет»

