«Феррари» готовит совершенно новый ДВС. В начале сезона-2026 используется переходная версия (AutoRacer.it)

В «Феррари» разрабатывают новый мотор, пишут в СМИ.

По данным AutoRacer.it, команда «Феррари» занимается разработкой полностью нового двигателя внутреннего сгорания.

Сейчас Скудерия использует переходную версию ДВС, которая основана на прошлогодней конструкции. Это сделано ради надежности агрегата – однако ограничивает возможности его развития и мощность.

Именно поэтому в Маранелло готовят новый двигатель, который собираются внедрить по ходу текущего сезона – между этапами в Бельгии и Монце. Также допускается, что установку обновленного ДВС отложат на 2027-й.

Новая версия должна снизить эффект турболага и улучшить эффективность использования батареи.

