  • «Феррари» готовит совершенно новый ДВС. В начале сезона-2026 используется переходная версия (AutoRacer.it)
16

В «Феррари» разрабатывают новый мотор, пишут в СМИ.

По данным AutoRacer.it, команда «Феррари» занимается разработкой полностью нового двигателя внутреннего сгорания.

Сейчас Скудерия использует переходную версию ДВС, которая основана на прошлогодней конструкции. Это сделано ради надежности агрегата – однако ограничивает возможности его развития и мощность.

Именно поэтому в Маранелло готовят новый двигатель, который собираются внедрить по ходу текущего сезона – между этапами в Бельгии и Монце. Также допускается, что установку обновленного ДВС отложат на 2027-й.

Новая версия должна снизить эффект турболага и улучшить эффективность использования батареи.

Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: AutoRacer.it
Даже пугает с непривычки, неужели настолько хорошо подготовились к сезону.
Или вообще не подготовились, поэтому используют старый)
Рассмешил))))
Честно
Да тут скорее всего, как решится с мотором мерса, видимо, у них что-то похожее.
Так в 26 или все таки в 27? Или может в 28. Слишком размытая новость
Тут все понятно. Если Мерс будет много везти фурам, то им позволят обновить движок, поэтому Мерс будет стараться выигрывать с минимальным преимущество м, зато многие наивные люди будут думать что ехали наравне, и только стратеги или ещё что то помешало.
Там пляшут ведь от разницы в л.с. А эта разница не должна же определяться на глазок, типа сколько привёз Рассел. То есть мерсы движок прикручивать могут, но скорее, чтобы не поднималась паника и не было никаких решений типа пересмотра регламента и пр.
Максимальная мощность - не единственная характеристика двигателя. Помнится, была эпоха, когда на трассе одновременно находились машины с 8-, 10- и 12-цилиндровыми атмосферниками, и самыми мощными были 12-цилиндровые. Однако, чемпионаты выигрывали 10-цилиндровые, и в итоге к этому все и сошлось, хотя по максимальной мощности эти двигатели и уступали.
Окончательное решение будет зависеть от оценок в рамках системы ADUO
Степень сжатия допиливают?
Это как? А омологация и заморозка на развитие?
