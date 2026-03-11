«Феррари» готовит совершенно новый ДВС. В начале сезона-2026 используется переходная версия (AutoRacer.it)
В «Феррари» разрабатывают новый мотор, пишут в СМИ.
По данным AutoRacer.it, команда «Феррари» занимается разработкой полностью нового двигателя внутреннего сгорания.
Сейчас Скудерия использует переходную версию ДВС, которая основана на прошлогодней конструкции. Это сделано ради надежности агрегата – однако ограничивает возможности его развития и мощность.
Именно поэтому в Маранелло готовят новый двигатель, который собираются внедрить по ходу текущего сезона – между этапами в Бельгии и Монце. Также допускается, что установку обновленного ДВС отложат на 2027-й.
Новая версия должна снизить эффект турболага и улучшить эффективность использования батареи.
Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: AutoRacer.it
