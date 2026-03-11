Макс Ферстаппен: «В Мельбурне на темп «Ред Булл» повлиял износ шин»

Ферстаппен рассказал о проблемах «Ред Булл».

Пилот «Ред Булл » отметил, что главная трудность, с которой столкнулась команда на Гран-при Австралии , – износ шин.

«Здорово снова гоняться, наша способность отыграться по ходу гонки обнадеживает. Команда отлично постаралась, чтобы мы оказались в таком положении – но еще многое предстоит сделать. Мы еще многому можем научиться.

В Мельбурне на наш темп повлиял износ шин, что также может стать проблемой в Шанхае. Еще стоит обратить внимание на использование батареи. Мы продолжим собирать данные и работать над улучшением болида. Мы все еще учимся и хотим на этой неделе еще активнее участвовать в борьбе.

Впереди уик-энд со спринтом, так что у нас будет меньше времени на работу над настройками, поэтому необходимо убедиться, что мы сходу сможем адаптироваться.

Там весьма уникальная трасса с весьма непростой конфигурацией – со множеством разнообразных поворотов и возможностей для обгонов», – сказал Ферстаппен .

