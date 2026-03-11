Макс Ферстаппен: «В Мельбурне на темп «Ред Булл» повлиял износ шин»
Пилот «Ред Булл» отметил, что главная трудность, с которой столкнулась команда на Гран-при Австралии, – износ шин.
«Здорово снова гоняться, наша способность отыграться по ходу гонки обнадеживает. Команда отлично постаралась, чтобы мы оказались в таком положении – но еще многое предстоит сделать. Мы еще многому можем научиться.
В Мельбурне на наш темп повлиял износ шин, что также может стать проблемой в Шанхае. Еще стоит обратить внимание на использование батареи. Мы продолжим собирать данные и работать над улучшением болида. Мы все еще учимся и хотим на этой неделе еще активнее участвовать в борьбе.
Впереди уик-энд со спринтом, так что у нас будет меньше времени на работу над настройками, поэтому необходимо убедиться, что мы сходу сможем адаптироваться.
Там весьма уникальная трасса с весьма непростой конфигурацией – со множеством разнообразных поворотов и возможностей для обгонов», – сказал Ферстаппен.
Странные истории на старте «Ф-1»: бык Хэмилтона по имени Макс, штраф «Колапинто-энд-гоу» и воспоминания о Квяте