Кими Антонелли: «У «Мерседеса» очень хороший темп – да и у меня тоже»

Антонелли доволен выступлением в Мельбурне.

Пилот «Мерседеса » поделился мнением о втором месте на Гран-при Австралии .

«У болида был очень хороший темп – да и у меня тоже. Я провел очень хороший первый отрезок. Затем, после перехода на «хард», у меня довольно быстро возникли проблемы, но в конце концов мне удалось вернуть скорость.

Конечно, старт многое поменял. Он получился очень напряженным, поскольку на выходе из последнего поворота у меня не было мощности, так что машина ни на что не реагировала – и вышло очень напряженно. Старт получился очень, очень плохим, я потерял много позиций, из-за чего пришлось пробиваться вперед.

Но болид оказался очень мощным. В конце концов было очень весело, команда отлично справилась. Думаю, этот результат во многом обеспечила потрясающая работа механиков после третьей практики [когда после аварии «Мерседес» успел восстановить болид к квалификации]. Хорошее окончание уик-энда – теперь сконцентрируемся на Китае», – сказал Антонелли .

«Мерседес» обвиняют в «читерстве» и обмане клиентов. Неужели правда?

