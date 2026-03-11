  • Соучредитель «Формулы Е»: «Ф-1» нужно снова стать собой. Она пытается походить на «Формулу Е» – но это ошибка»
Соучредитель «Формулы Е»: «Ф-1» нужно снова стать собой. Она пытается походить на «Формулу Е» – но это ошибка»

Соучредитель и главный директор «Формулы Е» Альберто Лонго убежден, что «Формула-1» выбрала неверный путь, перейдя на регламент с полуэлектрическими моторами.

Лонго в том числе ответил на вопрос, считает ли он неуважительной фразу Макса Ферстаппена о том, что новые болиды «Ф-1» похожи на «Формулу Е» «на стероидах».

«По-моему, есть очень старая испанская поговорка: «Пусть говорят». Всегда хорошо создавать шумиху. Если люди говорят о тебе, то это потому, что ты важен – и именно так мы себя чувствуем.

Единственное, что я могу сказать, – и я так всегда говорю: я большой фанат «Формулы-1». Я определено считаю, что они выбрали регламент, который, вероятно, наносит ущерб их зрелищности и их шоу.

Они продолжают приближаться к нам. Мы не обладаем эксклюзивными правами [на электродвигатели], однако у нас есть опыт в этой области. Мы можем использовать атакующий режим на протяжении 6-8 минут – и машина при этом не замедляется.

Думаю, «Ф-1» нужно снова стать собой. Это звук, это полная мощность, это внедрение новейших технологий – вот что такое «Формула-1». Мы совершенно разные.

Мы с самого начала позиционировали себя именно такими [электрифицированными]. Это не выбор между одним и другим. Мы существует вместе. Проблема в том, что «Ф-1» пытается стать больше похожей на «Формулу Е».

На мой взгляд, они совершают ошибку. Я убежден, что они должны сохранять верность себе, своим принципам», – сказал Лонго.

Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: Motorsport.com
logoФормула E
logoФормула-1
регламент
Этот джентельмен шарит
Послушайте человека в теме
Если мнения основных гонщиков вам недостаточно
Щас тебе тут прогрессивные «электрологи» разъяснят все 😂
Сейчас ногоев расскажет нам всем офигительные истории, что электрификация королевы автоспорта это очень круто и шаг вперёд, и вообще он в жизни по другому мыслить стал, подмяв под себя микроволновку
Ответ lightcore
Комментарий скрыт
Ответ PinokNogoev
Комментарий скрыт
это не мнение огромного количества людей, а глупость небольшой правящей верхушки

а ветер дует от бездарной, непродуманной экологической повестки, не более
Просто правила составляли дебилы, решили привлечь Ауди и Порше, и поэтому убрали mgu-h, а вместо того чтобы выпавшую мощность компенсировать через ДВС, решили сделать батарею мощнее, в фурах говорили и про неверное соотношение между движком и батарейкой, и про старты но фиа было пофиг. Теперь будут думать каким пластырем можно что то пофиксить. Там и пилоты жаловались на этот дурдом. Ох жаль не Монца или Вегас следующие этапы, вот там будет позорище то ещё.
Ответ Luca di Montezemolo
Там дело не в выпавшей мощности из-за отмены того, что не прижилось в автопроме (MGU-H), а в отсутствии теперь связи между ДВС и электро.
Появился турболаг.
ДВС надо раскручивать.
Он не может компенсировать тут ничего.
А разгон на электричестве, которое доступно все и сразу, ограничили из-за маленьких батарей. Они сразу опустеют на таком разгоне.
Ответ PinokNogoev
Не особо разбираюсь в этой теме, но фуры со своей маленькой турбиной нормально справляются, даже в этим условиях можно было все сделать гораздо лучше. А не делать соотношение 50-50, зато с био или синтетическтм топливом. Может можно было обязать ставить маленькую турбину, а взамен мощнее мотор сделать. Я не особо много внимания именно стартам придаю и турболагу. Я не спец в этой области, но спецы сделали вот такой регламент.
Я не против внедрения электрификации но в разумных объемах. Ведь мир развивается вместе с технологиями. Сейчас это всё выглядит максимально неадекватно. Формула 1 должна быть мощной и брутальной и точно не электрической.
Ничего не поменяется пока существует зелёная повестка.
А человек сказал правду, что в наше время скорее исключение.
Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
ну вот цена нефти снова поднялась, а те кто на зеленке в ус не дуют и спокойно идут дальше.
Это агония двс транспорта и не более того.
Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
>>А человек сказал правду, что в наше время скорее исключение.

Он лицо заинтересованное - Ф-1 с текущим регламентом оттягивает небольшую часть аудитории у Формулы-Е. А если продолжат двигаться в сторону электричества - оттянут и поболее
современная ф1 это извращение как файлы эпштейна, я незнаю кому может это нравится может нефорам, зумерам , а я отрекаюсь от этой шляпы😁
Ответ irs118return
Не рано ли отрекаться после одной гонки? Машины стали меньше, легче и требуют бОльшего мастерства от гонщика благодаря снижению прижимной силы в поворотах. А FIA в любой момент может уменьшить программно силу электрической части, не уменьшая мощность рекурперации.

PS: Ferrari V12 всё-равно не вернуть
Ответ akaAzazello
электро мотор и батарейки это полная хр.....нь для ф1 а не су, ты о чем , я же не шасси обсуждаю ))
пс у v10 получше звук на мой слух🙂
Да будь ты проклята,Грэтта !))
Офигенная поговорка, просто лучшая🤦🏻‍♂️
