Китайский производитель BYD изучает возможность участия в «Ф-1» и WEC (Bloomberg)
По данным Bloomberg, китайская компания BYD рассматривает варианты с участием в различных автоспортивных сериях – включая «Формулу-1» и чемпионат мира по гонкам на выносливость WEC (в который входит марафон «24 часа Ле-Мана»).
Интерес производителя связан с его активным ростом на зарубежных рынках и с развитием автоспорта в сторону гибридных двигателей.
Тем не менее, как сообщает один из источников издания, участие непосредственно в «Формуле-1» находится под серьезным вопросом. Компания изучает варианты с покупкой уже существующей команды и созданием новой – однако в любом случае препятствием становятся потенциальные траты на появление и участие в чемпионате.
Окончательное решение еще не принято. Допускается, что в BYD могут и вовсе отказаться от идеи с приходом в автоспорт.
кадиллаку заявиться стоило почти пол миллиарда.