93

Китайский производитель BYD изучает возможность участия в «Ф-1» и WEC (Bloomberg)

В «Ф-1» и WEC может появиться китайский производитель.

По данным Bloomberg, китайская компания BYD рассматривает варианты с участием в различных автоспортивных сериях – включая «Формулу-1» и чемпионат мира по гонкам на выносливость WEC (в который входит марафон «24 часа Ле-Мана»).

Интерес производителя связан с его активным ростом на зарубежных рынках и с развитием автоспорта в сторону гибридных двигателей.

Тем не менее, как сообщает один из источников издания, участие непосредственно в «Формуле-1» находится под серьезным вопросом. Компания изучает варианты с покупкой уже существующей команды и созданием новой – однако в любом случае препятствием становятся потенциальные траты на появление и участие в чемпионате.

Окончательное решение еще не принято. Допускается, что в BYD могут и вовсе отказаться от идеи с приходом в автоспорт.

«Мерседес» шокировал «Ф-1» – Хэмилтон даже требует проверить мотор. А в чем его крутость?
 

Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: Bloomberg
93 комментария
Смех смехом, но там ребята вообще в бюджете не ограничены, бабло никто не отменял
Ответ Ингус Ветрастов
Смех смехом, но там ребята вообще в бюджете не ограничены, бабло никто не отменял
В ф1 потолок бюджета есть
Ответ Denis Nikitin
В ф1 потолок бюджета есть
имеется в виду, бюджет на заход в серию. Что бы выкупить команду или создать свою с заявочным взносом .
кадиллаку заявиться стоило почти пол миллиарда.
Будет первая машина Формулы, которая вся в неоне.
Ответ Ржевский
Будет первая машина Формулы, которая вся в неоне.
И экранчиках
Ответ Ржевский
Будет первая машина Формулы, которая вся в неоне.
Я так полагаю вы современные автомобили европейский/корейских/японских производителей не видели? Они уже ничем не отличаются от китайских. А новые х5 дают прикурить даже китайцам с их лампочками.
Странно кстати, что их до сих пор нет. Формула-1 - это очень очень большие деньги, а очень очень большие лишние деньги сейчас есть только в Штатах и Китае. Ну и автопромышленность разумеется. У шейхов денег тоже много, но никакие нефтяные миллиарды не смогут верблюда превратить в болид )))
Ответ Алексaндр Молодкин
Странно кстати, что их до сих пор нет. Формула-1 - это очень очень большие деньги, а очень очень большие лишние деньги сейчас есть только в Штатах и Китае. Ну и автопромышленность разумеется. У шейхов денег тоже много, но никакие нефтяные миллиарды не смогут верблюда превратить в болид )))
Комментарий скрыт
Ответ Anderdogonly
Комментарий скрыт
Нету нету))) все технологии в Тольятти))
Купили бы кто нибудь младших быков, а то какая то непонятная вообще команда
Джи пи 3 энжин.
Возможно имелось ввиду монарх?)))
для формулы пусть используют свой старый логотип, который на BMW похож
Им какие то другие китайцы принадлежат или это отдельный самостоятельный бренд ?
Ответ wowsergio
Им какие то другие китайцы принадлежат или это отдельный самостоятельный бренд ?
Byd это крупнейший производитель в Китае. Им принадлежат так же leopard, denza, yangwang
…. И станут чемпионами!!! Не удивлюсь !
