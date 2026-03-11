Китайский производитель BYD изучает возможность участия в «Ф-1» и WEC (Bloomberg)

В «Ф-1» и WEC может появиться китайский производитель.

По данным Bloomberg, китайская компания BYD рассматривает варианты с участием в различных автоспортивных сериях – включая «Формулу-1» и чемпионат мира по гонкам на выносливость WEC (в который входит марафон «24 часа Ле-Мана»).

Интерес производителя связан с его активным ростом на зарубежных рынках и с развитием автоспорта в сторону гибридных двигателей.

Тем не менее, как сообщает один из источников издания, участие непосредственно в «Формуле-1» находится под серьезным вопросом. Компания изучает варианты с покупкой уже существующей команды и созданием новой – однако в любом случае препятствием становятся потенциальные траты на появление и участие в чемпионате.

Окончательное решение еще не принято. Допускается, что в BYD могут и вовсе отказаться от идеи с приходом в автоспорт.

