Тото Вольфф: «Антонелли учится на своих ошибках – но в итоге это сделает его сильнее»

Вольфф доволен прогрессом Антонелли.

Исполнительный директор «Мерседеса » Тото Вольфф поделился мнением о выступлении Андреа Кими Антонелли на Гран-при Австралии .

По словам Вольффа, ошибки, которые порой допускает итальянец, в конечном счете должны сделать его только сильнее как гонщика.

«Он идет трудным путем, учась на собственных ошибках – но что в итоге делает его только сильнее. Кими очень сильно провел пятничные практики, да и в субботу у него был отличный темп. Но затем [в третьей практике] произошла авария. Что поделать, иногда такое случается.

И то, что механики успели восстановить машину и Антонелли выехал на трассу в квалификации – это было чудом. При этом, как мы видим, наша машина очень хорошо работает в базовой версии – поскольку у Кими не было времени даже подобрать оптимальные настройки. Однако он сумел хорошо квалифицироваться, а затем отлично провел гонку.

В итоге Кими записал на свой счет очень хорошее второе место. Он был очень быстр в конце гонки. У него был отличный темп, и в будущем мы можем ожидать от него только большего», – рассказал Вольфф.

