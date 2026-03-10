Мартин Брандл: «Уверен, будь у «Феррари» возможность заново разыграть этот сценарий, они бы позвали в боксы хоть одну машину»

Брандл оценил борьбу «Феррари» с «Мерседесом» в Мельбурне.

Комментатор Sky Sports и бывший пилот «Формулы-1» Мартин Брандл поделился мнением о борьбе «Феррари» и «Мерседеса» за победу на Гран-при Австралии.

Брандл уверен, что если бы в «Феррари» не допустили ошибку и провели пит-стоп хотя бы для одной из своих машин одновременно с соперниками, то могли сохранить контроль над гонкой и заметно увеличили бы свои шансы на победу.

«Нужно отметить, что и «Феррари», и в особенности «Мерседесу» по ходу гонки удавалось лучше работать с шинами в сравнении с «Маклареном » и «Ред Булл », что можно считать поворотным моментом в сравнении с прошлым сезоном.

Когда из-за печального для Изака Аджара схода на 11-м круге на трассе был включен режим виртуальной машины безопасности, в «Феррари» решили не проводить пит-стоп ни для одной из своих машин – в отличие от «Мерседеса », где сразу позвали в боксы обоих пилотов.

В «Феррари » посчитали, что в тот момент проводить пит-стоп было слишком рано, и решили придерживаться изначального плана. И это было ошибкой. Я вполне уверен, если бы у «Феррари» была возможность заново разыграть этот сценарий, они бы приняли другое решение – и позвали в боксы хотя одну из своих машин.

Да, по чистой скорости «Феррари» бы не хватило темпа для победы над «Мерседесом», но [приняв решение не проводить пит-стоп] они отдали контроль над гонкой, и в итоге подарили «Мерседесу» возможность оказаться в комфортных условиях, в которых соперники могли спокойно действовать, находясь на чистой трассе», – рассказал Брандл.

