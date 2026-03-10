  • Спортс
  • Мартин Брандл: «Уверен, будь у «Феррари» возможность заново разыграть этот сценарий, они бы позвали в боксы хоть одну машину»
14

Мартин Брандл: «Уверен, будь у «Феррари» возможность заново разыграть этот сценарий, они бы позвали в боксы хоть одну машину»

Брандл оценил борьбу «Феррари» с «Мерседесом» в Мельбурне.

Комментатор Sky Sports и бывший пилот «Формулы-1» Мартин Брандл поделился мнением о борьбе «Феррари» и «Мерседеса» за победу на Гран-при Австралии.

Брандл уверен, что если бы в «Феррари» не допустили ошибку и провели пит-стоп хотя бы для одной из своих машин одновременно с соперниками, то могли сохранить контроль над гонкой и заметно увеличили бы свои шансы на победу.

«Нужно отметить, что и «Феррари», и в особенности «Мерседесу» по ходу гонки удавалось лучше работать с шинами в сравнении с «Маклареном» и «Ред Булл», что можно считать поворотным моментом в сравнении с прошлым сезоном.

Когда из-за печального для Изака Аджара схода на 11-м круге на трассе был включен режим виртуальной машины безопасности, в «Феррари» решили не проводить пит-стоп ни для одной из своих машин – в отличие от «Мерседеса», где сразу позвали в боксы обоих пилотов.

В «Феррари» посчитали, что в тот момент проводить пит-стоп было слишком рано, и решили придерживаться изначального плана. И это было ошибкой. Я вполне уверен, если бы у «Феррари» была возможность заново разыграть этот сценарий, они бы приняли другое решение – и позвали в боксы хотя одну из своих машин.

Да, по чистой скорости «Феррари» бы не хватило темпа для победы над «Мерседесом», но [приняв решение не проводить пит-стоп] они отдали контроль над гонкой, и в итоге подарили «Мерседесу» возможность оказаться в комфортных условиях, в которых соперники могли спокойно действовать, находясь на чистой трассе», – рассказал Брандл.

«Мерседес» шокировал «Ф-1» – Хэмилтон даже требует проверить мотор. А в чем его крутость?

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: Sky Sports
14 комментариев
Я бы не был так оптимистичен относительно стратегов феррари
Ответ Schiaff1no
Я бы не был так оптимистичен относительно стратегов феррари
без вариантов, наступили бы на те же грабли. странно, что спортс всё ещё не считает "стратеги Феррари" оскорбительным выражением. это гораздо хуже, чем дебил, кретин, олигофрен и тд.
Уверен, что Феррари ничего бы не поменяли. Они изначально очень туго применяют решение на размен позициями на трассе, а тут вообще развести машины по тактике приняв решение в пользу одного из пилотов. Очень сомневаюсь.
Ответ _Greg Moore
Уверен, что Феррари ничего бы не поменяли. Они изначально очень туго применяют решение на размен позициями на трассе, а тут вообще развести машины по тактике приняв решение в пользу одного из пилотов. Очень сомневаюсь.
Весь смысл развода по тактике в том, чтобы перекрыть все варианты развития событий.
И никто, в тот момент, не знает какой из пилотов будет на выигрышной тактике.
Например наличие ещё одной машины безопасности даёт и второму пилоту "дешёвый" пит-стоп. Ещё и в более подходящий момент.
Но кто это гарантирует?
В любом случае, судя по прошлому сезону, Фурры очень любят зазывать двоих сразу и "проваливать" второго пилота ещё на пару лишних секунд.
Это точно нужно избегать, если есть желание бороться за подиумы.
Ответ PinokNogoev
Весь смысл развода по тактике в том, чтобы перекрыть все варианты развития событий. И никто, в тот момент, не знает какой из пилотов будет на выигрышной тактике. Например наличие ещё одной машины безопасности даёт и второму пилоту "дешёвый" пит-стоп. Ещё и в более подходящий момент. Но кто это гарантирует? В любом случае, судя по прошлому сезону, Фурры очень любят зазывать двоих сразу и "проваливать" второго пилота ещё на пару лишних секунд. Это точно нужно избегать, если есть желание бороться за подиумы.
Скорее всего у них страх создать конфликт с пилотами сильнее, чем желание попасть на подиум.
С одной стороны 7кратный чемпион за 100 млн, с другой - талант поколения и любимец болельщиков. Заподозри любой из них нечестную игру и фаворитизм, могут быть проблемы.

Даже в ситуации с Пиастри до сих пор остался осадок, а у того статус намного ниже.
они новички?
С самого начала было ясно, что Феррари медленнее Мерседеса. Значит, нужно было минимизировать риски и просто копировать тактику соперников
Ответ Shico_I
С самого начала было ясно, что Феррари медленнее Мерседеса. Значит, нужно было минимизировать риски и просто копировать тактику соперников
Это вообще ничего бы не дало...
Столько лажать как стратеги Феррари, надо ещё умудриться. Они тут лидеры уже не первый сезон.
