Мартин Брандл: «Уверен, будь у «Феррари» возможность заново разыграть этот сценарий, они бы позвали в боксы хоть одну машину»
Комментатор Sky Sports и бывший пилот «Формулы-1» Мартин Брандл поделился мнением о борьбе «Феррари» и «Мерседеса» за победу на Гран-при Австралии.
Брандл уверен, что если бы в «Феррари» не допустили ошибку и провели пит-стоп хотя бы для одной из своих машин одновременно с соперниками, то могли сохранить контроль над гонкой и заметно увеличили бы свои шансы на победу.
«Нужно отметить, что и «Феррари», и в особенности «Мерседесу» по ходу гонки удавалось лучше работать с шинами в сравнении с «Маклареном» и «Ред Булл», что можно считать поворотным моментом в сравнении с прошлым сезоном.
Когда из-за печального для Изака Аджара схода на 11-м круге на трассе был включен режим виртуальной машины безопасности, в «Феррари» решили не проводить пит-стоп ни для одной из своих машин – в отличие от «Мерседеса», где сразу позвали в боксы обоих пилотов.
В «Феррари» посчитали, что в тот момент проводить пит-стоп было слишком рано, и решили придерживаться изначального плана. И это было ошибкой. Я вполне уверен, если бы у «Феррари» была возможность заново разыграть этот сценарий, они бы приняли другое решение – и позвали в боксы хотя одну из своих машин.
Да, по чистой скорости «Феррари» бы не хватило темпа для победы над «Мерседесом», но [приняв решение не проводить пит-стоп] они отдали контроль над гонкой, и в итоге подарили «Мерседесу» возможность оказаться в комфортных условиях, в которых соперники могли спокойно действовать, находясь на чистой трассе», – рассказал Брандл.
И никто, в тот момент, не знает какой из пилотов будет на выигрышной тактике.
Например наличие ещё одной машины безопасности даёт и второму пилоту "дешёвый" пит-стоп. Ещё и в более подходящий момент.
Но кто это гарантирует?
В любом случае, судя по прошлому сезону, Фурры очень любят зазывать двоих сразу и "проваливать" второго пилота ещё на пару лишних секунд.
Это точно нужно избегать, если есть желание бороться за подиумы.
С одной стороны 7кратный чемпион за 100 млн, с другой - талант поколения и любимец болельщиков. Заподозри любой из них нечестную игру и фаворитизм, могут быть проблемы.
Даже в ситуации с Пиастри до сих пор остался осадок, а у того статус намного ниже.