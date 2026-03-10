Макс Ферстаппен: «С точки зрения возможностей двигателя у «Ред Булл» все не так уж плохо»

Ферстаппен доволен двигателем «Ред Булл».

Пилот «Ред Булл » Макс Ферстаппен рассказал о том, что гордится проделанной командой работой и тем, насколько хороший двигатель удалось сконструировать в моторном подразделении.

«У нашей машины есть потенциал, и мы это знаем. С точки зрения возможностей двигателя у «Ред Булл» все не так уж плохо. И если говорить о текущей нехватке скорости [в сравнении с лидерами], то я бы разделил сферы 50 на 50. Половина отставания – это двигатель, а вторая половина – сама машина. Что не так уж плохо. Подобные проблемы можно преодолеть, ничего шокирующего в них нет.

Да, у меня крайне негативное отношение к новому техническому регламенту, но при этом я очень горжусь нашей командой – и тем, как потрудились в моторном подразделении. Ребята и правда поработали потрясающе. Так что с данной точки зрения я рад работать с «Ред Булл».

Хотелось бы еще получать больше удовольствия от управления болидом. Но, тем не менее, в «Ред Булл» и правда отлично поработали – учитывая, что сейчас команда способна бороться с «Маклареном», который использует двигатели «Мерседеса», – рассказал Ферстаппен.

