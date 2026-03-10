  • Спортс
  • Авто
  • Новости
  • Макс Ферстаппен: «С точки зрения возможностей двигателя у «Ред Булл» все не так уж плохо»
0

Макс Ферстаппен: «С точки зрения возможностей двигателя у «Ред Булл» все не так уж плохо»

Ферстаппен доволен двигателем «Ред Булл».

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен рассказал о том, что гордится проделанной командой работой и тем, насколько хороший двигатель удалось сконструировать в моторном подразделении.

«У нашей машины есть потенциал, и мы это знаем. С точки зрения возможностей двигателя у «Ред Булл» все не так уж плохо. И если говорить о текущей нехватке скорости [в сравнении с лидерами], то я бы разделил сферы 50 на 50. Половина отставания – это двигатель, а вторая половина – сама машина. Что не так уж плохо. Подобные проблемы можно преодолеть, ничего шокирующего в них нет.

Да, у меня крайне негативное отношение к новому техническому регламенту, но при этом я очень горжусь нашей командой – и тем, как потрудились в моторном подразделении. Ребята и правда поработали потрясающе. Так что с данной точки зрения я рад работать с «Ред Булл».

Хотелось бы еще получать больше удовольствия от управления болидом. Но, тем не менее, в «Ред Булл» и правда отлично поработали – учитывая, что сейчас команда способна бороться с «Маклареном», который использует двигатели «Мерседеса», – рассказал Ферстаппен.

«Мерседес» шокировал «Ф-1» – Хэмилтон даже требует проверить мотор. А в чем его крутость?

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: racingnews365
logoРед Булл
logoФормула-1
logoМакс Ферстаппен
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Ландо Норрис: «Роль пилотов не снизилась, просто сильно изменилась. Не так мы хотели гоняться в детстве»
43 минуты назад
Макс Ферстаппен: «Не хочу уходить из «Ф-1». Провел обсуждения с серией и ФИА – надеюсь, гонки улучшатся»
сегодня, 09:47
Льюис Хэмилтон об уникальном заднем антикрыле в Китае: «Так благодарен «Феррари» – его планировали привезти позже»
сегодня, 09:11
Михаил Алешин о слухах вокруг здоровья Алонсо: «Возможный прогрев к отставке Фернандо, относительно «безболезненный» выход»
сегодня, 08:42
Макс Ферстаппен: «Надеюсь, Антонелли готов сражаться за титул»
сегодня, 08:22
Шарль Леклер: «Ждал года лошади с того момента, как присоединился к «Феррари». Надеюсь, это наш год»
сегодня, 08:01
Фернандо Алонсо о критике «Хонды»: «Может, люди поняли, что я был прав 10 лет назад»
сегодня, 07:33
Макс Ферстаппен о подготовке к гонкам: «Тренируюсь в Mario Kart. С грибами все неплохо, с синей черепахой сложнее»
сегодня, 06:55
Гран-при Китая-2026. Расписание трансляций
сегодня, 05:40
На Гран-при Китая будет 4 зоны для использования активной аэродинамики
вчера, 18:54Фото
Ко всем новостям
Последние новости
Где смотреть Гран-при Китая-2026, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
9 марта, 05:09
В сезоне-2026 Российская Дрифт Серия откроет двери для юных пилотов
4 марта, 10:57
Где смотреть Гран-при Австралии-2026, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
2 марта, 07:40
Гран-при MotoGP в Таиланде разогревали гонками на культовых тайских тук-туках – получилось эпично!
1 марта, 11:43ВидеоСпортс"
«Индикар» вокруг Белого Дома и Капитолия – как это будет выглядеть? Концепт от Трампа
30 января, 12:48ВидеоСпортс"
Российская Дрифт Серия опубликовала календарь сезона-2026
27 января, 11:53
Данила Скоробогатов стал победителем Зимнего кубка РДС
26 января, 09:45
Второй этап «Зимнего Кубка РДС» по дрифту пройдет в Москве 24-25 января
15 января, 09:37
Летний сезон Российской Дрифт Серии стартует в апреле 2026 года
22 декабря 2025, 18:09Фото
«Игора Драйв» и команда по мотокроссу VB18 MX Academy объявили о начале сотрудничества
9 декабря 2025, 11:21
Рекомендуем