«Феррари» собирается использовать свое уникальное заднее антикрыло на Гран-при Китая (Autoracer)

Команда «Феррари » собирается использовать свое уникальное заднее антикрыло на предстоящем Гран-при Китая .

Конструкция заднего антикрыла подразумевает, что в режиме активной аэродинамики для прямых подвижный элемент переворачивается «вверх ногами» – в конфигурацию, отличную от той, что используют все остальные команды. Створка может вращаться на более чем 180 градусов.

Льюис Хэмилтон опробовал данное антикрыло в предпоследний день тестов, однако затем в «Феррари» отметили, что элемент нуждается в доработке и что в первых гонках сезона деталь использоваться не будет.

Тем не менее, по информации итальянского издания Autoracer, в «Феррари» привезут данное антикрыло на Гран-при Китая. Вопрос об использовании детали при этом остается открытым.

Также отмечается, что вторая, полностью доработанная версия антикрыла должна быть готова для использования к Гран-при Канады .

