  • Спортс
  • Авто
  • Новости
  • «Феррари» собирается использовать свое уникальное заднее антикрыло на Гран-при Китая (Autoracer)
17

«Феррари» собирается использовать свое уникальное заднее антикрыло на Гран-при Китая (Autoracer)

«Феррари» планирует использовать уникальное антикрыло в Китае.

Команда «Феррари» собирается использовать свое уникальное заднее антикрыло на предстоящем Гран-при Китая.

Конструкция заднего антикрыла подразумевает, что в режиме активной аэродинамики для прямых подвижный элемент переворачивается «вверх ногами» – в конфигурацию, отличную от той, что используют все остальные команды. Створка может вращаться на более чем 180 градусов.

Льюис Хэмилтон опробовал данное антикрыло в предпоследний день тестов, однако затем в «Феррари» отметили, что элемент нуждается в доработке и что в первых гонках сезона деталь использоваться не будет.

Тем не менее, по информации итальянского издания Autoracer, в «Феррари» привезут данное антикрыло на Гран-при Китая. Вопрос об использовании детали при этом остается открытым.

Также отмечается, что вторая, полностью доработанная версия антикрыла должна быть готова для использования к Гран-при Канады.

«Мерседес» шокировал «Ф-1» – Хэмилтон даже требует проверить мотор. А в чем его крутость?

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: Autoracer.it
Гран-при Канады
logoФормула-1
logoФеррари
Гран-при Китая
17 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Как будто это логично, оно долго активируется, поэтому больше подходит для длинных прямых, где можно успеть извлечь больше выгоды из этого
Ответ Иван Величко
Как будто это логично, оно долго активируется, поэтому больше подходит для длинных прямых, где можно успеть извлечь больше выгоды из этого
Конечно дольше, чем "пол-оборота" у остальных команд, но активация крыла в регламенте ограничена 0,4 секундами - непонятно, насколько это критично. Тем более открывается оно в начале разгона, когда скорость не такая высокая и сопртивление относительно низкое. Может ещё и при торможении дополнительно парашютом будет :D
Если привезут, интересно будет сравнить со всеми остальными
Красавцы, в этом сезоне совсем по-другому команда заработала
Ответ Мистер Плохой
Красавцы, в этом сезоне совсем по-другому команда заработала
Согласен! Будем смотреть по сезону еще
В уикенд со спринтом и всего одной практикой Феррари хотят проверить новое крыло? Если оно не сработает, не будет ли потеряно драгоценное время на поиск настроек?
Ответ _Greg Moore
В уикенд со спринтом и всего одной практикой Феррари хотят проверить новое крыло? Если оно не сработает, не будет ли потеряно драгоценное время на поиск настроек?
Может просто вброс от итальянцев, чтобы вынудить меринов увеличить мощность своих СУ
Ответ Ascari
Может просто вброс от итальянцев, чтобы вынудить меринов увеличить мощность своих СУ
итальянцы и продуманная стратегия для введения конкурентов в заблуждение? звучит как сказочная сказка..
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Фернандо Алонсо о критике «Хонды»: «Может, люди поняли, что я был прав 10 лет назад»
17 минут назад
Макс Ферстаппен о подготовке к гонкам: «Тренируюсь в Mario Kart. С грибами все неплохо, с синей черепахой сложнее»
55 минут назад
Гран-при Китая-2026. Расписание трансляций
сегодня, 05:40
На Гран-при Китая будет 4 зоны для использования активной аэродинамики
вчера, 18:54Фото
Карлос Сайнс-старший: «Новые правила изменили ДНК «Ф-1». Обгоны стали искусственными, исчез характер гонок»
вчера, 18:20
Габриэл Бортолето о борьбе на новых болидах «Ф-1»: «В Мельбурне совершал обгоны по ошибке»
вчера, 17:35
Серхио Перес: «В «Кадиллаке» моя обратная связь ценится гораздо больше, чем в «Ред Булл»
вчера, 16:46
Джордж Расселл: «Бороться в рамках новых правил «Ф-1» непросто – но надеюсь, вам понравилось»
вчера, 15:08
Макс Ферстаппен о работе в «Ред Булл» без Марко: «Стало меньше австрийских шуток!»
вчера, 14:47
Босс «Рейсинг Буллз»: «Линдблад полностью оправдал ожидания. Инженеры его любят»
вчера, 13:55
Ко всем новостям
Последние новости
Где смотреть Гран-при Китая-2026, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
9 марта, 05:09
В сезоне-2026 Российская Дрифт Серия откроет двери для юных пилотов
4 марта, 10:57
Где смотреть Гран-при Австралии-2026, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
2 марта, 07:40
Гран-при MotoGP в Таиланде разогревали гонками на культовых тайских тук-туках – получилось эпично!
1 марта, 11:43ВидеоСпортс"
«Индикар» вокруг Белого Дома и Капитолия – как это будет выглядеть? Концепт от Трампа
30 января, 12:48ВидеоСпортс"
Российская Дрифт Серия опубликовала календарь сезона-2026
27 января, 11:53
Данила Скоробогатов стал победителем Зимнего кубка РДС
26 января, 09:45
Второй этап «Зимнего Кубка РДС» по дрифту пройдет в Москве 24-25 января
15 января, 09:37
Летний сезон Российской Дрифт Серии стартует в апреле 2026 года
22 декабря 2025, 18:09Фото
«Игора Драйв» и команда по мотокроссу VB18 MX Academy объявили о начале сотрудничества
9 декабря 2025, 11:21
Рекомендуем