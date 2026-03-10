  • Спортс
  • Фредерик Вассер: «Трасса в Мельбурне не особо хорошо подходила болиду «Феррари». После трех гонок будет лучше понимать ситуацию»
Фредерик Вассер: «Трасса в Мельбурне не особо хорошо подходила болиду «Феррари». После трех гонок будет лучше понимать ситуацию»

Вассер оценил перспективы «Феррари».

Руководитель «Феррари» Фредерик Вассер рассказал, что о перспективах команды можно будет говорить по итогам трех первых гонок сезона.

Вассер уверен, что на Гран-при Китая ситуация с отрывами в пелотоне может измениться в сравнении с тем, что было на этапе в Мельбурне, учитывая различия в характеристиках трасс.

«Трасса в Мельбурне не особо хорошо подходила болиду «Феррари» – как минимум с точки зрения рекуперации энергии батареи. Посмотрим на общую картину после этапов в Китае и Японии. После гонок на трех разных трассах с использованием трех разных по составу наборов шин «Пирелли», мы будем лучше понимать ситуацию.

Ведь до начала сезона в Мельбурне мы в основном работали с болидом только на треке в Бахрейне. Но у каждой трассы есть свои особенности и характеристики. В Бахрейне перед каждой прямой следует зона жесткого торможения, что позволяет эффективно перезарядить батарею. В то же время на трассе в Мельбурне есть сектор, где ты секунд 30 едешь вообще почти без торможений. Может быть, похожую ситуацию мы увидим в Японии. Трасса же в Китае ближе к Бахрейну по своим характеристикам, там в конце прямых есть зоны жесткого торможения.

Думаю, что на Гран-при Китая все будет совсем иначе. Особенно с точки зрения температур и восстановления энергии батареи. Не стоит забывать и о том, что никуда не исчезнут и прошлогодние проблемы, связанные с конкретной трассой – например, сильный износ шин. Сейчас все сосредоточены только на перезарядке батареи, но другие проблемы никуда не исчезли. Так что в Китае будет сложно. Более того, там будет очень холодно – даже холоднее, чем на прошлогоднем Гран-при. В прошлом году из-за этого у команд были большие проблемы с грануляцией покрышек, и я думаю, что в этом году ситуация не изменится», – рассказал Вассер.

«Мерседес» шокировал «Ф-1» – Хэмилтон даже требует проверить мотор. А в чем его крутость?

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: Autoracer.it
logoФормула-1
logoФредерик Вассер
Гран-при Австралии
logoФеррари
Гран-при Китая
Рекомендуем