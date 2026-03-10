Организаторы Гран-при Саудовской Аравии хотят избежать отмены этапа 2026 года (RN365)

В Саудовской Аравии не хотят отменять Гран-при.

Организаторы Гран-при Саудовской Аравии хотят провести гонку в 2026 году.

Гонки в Саудовской Аравии и Бахрейне с очень высокой долей вероятности будут отменены в связи с военным конфликтом на Ближнем Востоке. Предполагается, что в «Формуле-1» должны сделать официальное заявление по данному вопросу в самое ближайшее время.

Тем не менее, по информации RacingNews365, организаторы Гран-при Саудовской Аравии активно сопротивляются отмене этапа и пытаются найти способ все-таки провести этап.

В то же время шансы на проведение обоих Гран-при считаются минимальными – основной проблемой считается вопрос логистики и доставки командами грузов на автодромы. При этом также считается, что в случае отмены одного из ближневосточных этапов, отменен будет и второй.

