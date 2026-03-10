  • Спортс
  • Организаторы Гран-при Саудовской Аравии хотят избежать отмены этапа 2026 года (RN365)
Организаторы Гран-при Саудовской Аравии хотят избежать отмены этапа 2026 года (RN365)

В Саудовской Аравии не хотят отменять Гран-при.

Организаторы Гран-при Саудовской Аравии хотят провести гонку в 2026 году.

Гонки в Саудовской Аравии и Бахрейне с очень высокой долей вероятности будут отменены в связи с военным конфликтом на Ближнем Востоке. Предполагается, что в «Формуле-1» должны сделать официальное заявление по данному вопросу в самое ближайшее время.

Тем не менее, по информации RacingNews365, организаторы Гран-при Саудовской Аравии активно сопротивляются отмене этапа и пытаются найти способ все-таки провести этап.

В то же время шансы на проведение обоих Гран-при считаются минимальными – основной проблемой считается вопрос логистики и доставки командами грузов на автодромы. При этом также считается, что в случае отмены одного из ближневосточных этапов, отменен будет и второй.

Странные истории на старте «Ф-1»: бык Хэмилтона по имени Макс, штраф «Колапинто-энд-гоу» и воспоминания о Квяте

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: racingnews365
Ответ user_85
Drive to survive
Real drive to survive.
Вот бы в Муджелло перенесли
Ответ Alesha_451
Вот бы в Муджелло перенесли
Не будет никаких переносов. А билеты в Муджелло кто продаст? А они готовы к приему ГП? Ф1 лучше отменит ГП, чем будет проводить его без зрителей.
Ответ Дмитрий Воронцов
Не будет никаких переносов. А билеты в Муджелло кто продаст? А они готовы к приему ГП? Ф1 лучше отменит ГП, чем будет проводить его без зрителей.
Мерседес выплатит стоимость билетов и рассадит по трибунам бомжей с улицы и своих работников)
Саудиты: Трамп, чё делать, у нас ГП горит!!!
Трамп: Ну перечисляйте триллион, я заканчиваю войну. Номер у вас на экране, карта привязана, только квитанцию из онлайн-банка в Truth закиньте.
