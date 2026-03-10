  • Спортс
  • Тото Вольфф: «Нас ждет напряженное соперничество с «Феррари». Но радует то, что «Мерседес» действительно вернулся»
12

Тото Вольфф: «Нас ждет напряженное соперничество с «Феррари». Но радует то, что «Мерседес» действительно вернулся»

Вольфф ждет напряженной борьбы с «Феррари».

Исполнительный директор «Мерседеса» Тото Вольфф считает, что на Гран-при Австралии команда продемонстрировала очень хорошее выступление, но при этом борьба с «Феррари» получилась чрезвычайно напряженной.

Вольфф уверен, что соперничество со Скудерией продолжится и в дальнейшем.

«Если говорить о соперничестве с «Феррари», то до гонки люди говорили: «Мерседес» просто уедет вперед и исчезнет из виду, мы видели вашу скорость на длинной дистанции». Но на деле это оказалось не так.

При этом мы знали, что соперники из «Феррари» очень сильны на старте – и именно это и случилось. И в начале мы увидели ожесточенное сражение между Джорджем Расселлом и Шарлем Леклером. В какой-то момент Джордж вел борьбу сразу с двумя гонщиками «Феррари», но затем их группу нагнал Кими Антонелли. Так что лично для меня сейчас преобладает ощущение того, что нас ждет очень напряженное соперничество с «Феррари».

Основные опасения были связаны с тем, что гонка может получиться не слишком зрелищной в плане борьбы на трассе, но новые ускорения и режимы обгонов сделали заезд весьма интересным – и это на трассе, где особенно сложно заряжать батарею по ходу круга. Так что посмотрим, что будет на Гран-при Китая. Однако больше всего нас радует то, что «Мерседес» действительно вернулся», – рассказал Вольфф.

«Мерседес» шокировал «Ф-1» – Хэмилтон даже требует проверить мотор. А в чем его крутость?

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: Sky Sports
12 комментариев
Прям сразу фраза из советской классики вспомнилась « Вот заливает!»
Льюис Хэмилтон может взять титул на Феррари в борьбе с Мерседесом. Это будет легендарный сценарий конечно. В Феррари верится,болид хорош,мерс к лету ограничат,думаю будет сумасшедший сезон
Ответ Десятый номер
Льюис Хэмилтон может взять титул на Феррари в борьбе с Мерседесом. Это будет легендарный сценарий конечно. В Феррари верится,болид хорош,мерс к лету ограничат,думаю будет сумасшедший сезон
Во первых, мерседес наберёт до лета столько очков, сколько Феррари будет ещё полтора сезона отыгрывать (конечно утрирую но в общих чертах). Да и Тото умеет продавливать фиа. Во вторых, Феррари по ходу сезона гораздо хуже справляется с обновлениями, нежели конкуренты. Например в первой трети чемпионата 2025 , они тоже если бы не дисквалификация были бы гарантированно вторыми. Ну и в третьих, я не знаю что должно случиться с Леклером в расцвете сил, чтобы проиграть 41-летнему деду.
Ответ lightcore
Во первых, мерседес наберёт до лета столько очков, сколько Феррари будет ещё полтора сезона отыгрывать (конечно утрирую но в общих чертах). Да и Тото умеет продавливать фиа. Во вторых, Феррари по ходу сезона гораздо хуже справляется с обновлениями, нежели конкуренты. Например в первой трети чемпионата 2025 , они тоже если бы не дисквалификация были бы гарантированно вторыми. Ну и в третьих, я не знаю что должно случиться с Леклером в расцвете сил, чтобы проиграть 41-летнему деду.
Ну может эти болиды и регламент хорошо зайдут Льюису. Когда машина едет,у него и мотивация иная совершенно. Я не говорю же что он 100 процентов обыграет Леклера,Шарль топ пилот,но если Феррари будет быстра и будут шансы на титул,Льюис психологически более устойчив и научен опытом борьбы за титул,это может сыграть роль. В любом случае ожидаю очень упорный сезон,не верится мне что мерс в одну калитку выиграет. Будет еще борьба!
Мерс будет делать вид, что есть серьезное соперничество, чтобы конкурентам не разрешили доработки движка. Да в Китае возможно,им придется использовать чуть больше мощности, но цель выигрывать не привозя по 40 секунд и более.
МакЛарен из этого соперничества на всякий случай выключен, лишних конкурентов Вольфу не требуется.
Рекомендуем