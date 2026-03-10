Тото Вольфф: «Нас ждет напряженное соперничество с «Феррари». Но радует то, что «Мерседес» действительно вернулся»

Вольфф ждет напряженной борьбы с «Феррари».

Исполнительный директор «Мерседеса » Тото Вольфф считает, что на Гран-при Австралии команда продемонстрировала очень хорошее выступление, но при этом борьба с «Феррари » получилась чрезвычайно напряженной.

Вольфф уверен, что соперничество со Скудерией продолжится и в дальнейшем.

«Если говорить о соперничестве с «Феррари», то до гонки люди говорили: «Мерседес» просто уедет вперед и исчезнет из виду, мы видели вашу скорость на длинной дистанции». Но на деле это оказалось не так.

При этом мы знали, что соперники из «Феррари» очень сильны на старте – и именно это и случилось. И в начале мы увидели ожесточенное сражение между Джорджем Расселлом и Шарлем Леклером . В какой-то момент Джордж вел борьбу сразу с двумя гонщиками «Феррари», но затем их группу нагнал Кими Антонелли. Так что лично для меня сейчас преобладает ощущение того, что нас ждет очень напряженное соперничество с «Феррари».

Основные опасения были связаны с тем, что гонка может получиться не слишком зрелищной в плане борьбы на трассе, но новые ускорения и режимы обгонов сделали заезд весьма интересным – и это на трассе, где особенно сложно заряжать батарею по ходу круга. Так что посмотрим, что будет на Гран-при Китая. Однако больше всего нас радует то, что «Мерседес» действительно вернулся», – рассказал Вольфф.

