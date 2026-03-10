  • Спортс
  • Эдди Ирвайн: «Уверен, на дистанции целого сезона Расселл точно победит Антонелли»
Эдди Ирвайн: «Уверен, на дистанции целого сезона Расселл точно победит Антонелли»

Ирвайн ждет победы Расселла над Антонелли.

Бывший пилот «Формулы-1» Эдди Ирвайн поделился мнением о прошедшем Гран-при Австралии, отметив, что в противостоянии Джорджа Расселла и Андреа Кими Антонелли на дистанции сезона больше верит в перспективы британца:

«Мне кажется, что «Мерседес» в Австралии смотрелся очень неплохо, не так ли? Полагаю, о многом говорит и тот факт, что [по итогам гонки] оба их пилота оказались на самом верху. Хотя я уверен, что на дистанции целого сезона Расселл точно победит Антонелли».

При этом Ирвайн уверен, что несмотря на текущую форму команд лучшим пилотом «Ф-1» без сомнения остается Макс Ферстаппен:

«Если вы владелец команды и хотите нанять гонщика – вам нужно нанимать Макса Ферстаппена. Можно ли назвать Макса моим любимым пилотом? Не знаю. Но если бы мне [будучи боссом команды] нужно было нанять гонщика, я бы обратился к Ферстаппену, потому что в данный момент именно он является лучшим. Хотя Шарль Леклер из «Феррари» тоже чертовски быстр».

Также Ирвайн высказал свое мнение о новых болидах, отметив, что хотел бы возвращения «Ф-1» к атмосферным двигателям:

«Лично я бы предпочел, чтобы они сделали болиды проще. Обычные атмосферные двигатели, с хорошим звуком. Ведь клиентам все равно. Да, вероятно, такие изменения не понравились бы производителям, но сейчас «Формула-1» в целом важнее желаний производителей. Так что да, мне нравится идея возвращения к атмосферным двигателям. И избавьтесь от турбонаддува, он ухудшает звук, при этом продолжая использовать экологически чистое топливо».

«Мерседес» шокировал «Ф-1» – Хэмилтон даже требует проверить мотор. А в чем его крутость?

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: racingnews365
12 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Расселлу, конечно, все карты в руки, кроме одной: над ним начинает довлеть необходимость выигрывать титул, в отличие от Антонелли, который может пока что гоняться, "набираясь опыта". Так в 96 Хилл едва не проиграл чемпионат Вильнёву, исключительно из-за психологии. Хотя Джордж, конечно, не такой же вечно второй.
Ответ solevator
Расселлу, конечно, все карты в руки, кроме одной: над ним начинает довлеть необходимость выигрывать титул, в отличие от Антонелли, который может пока что гоняться, "набираясь опыта". Так в 96 Хилл едва не проиграл чемпионат Вильнёву, исключительно из-за психологии. Хотя Джордж, конечно, не такой же вечно второй.
Главный минус Джорджа, если судить по прошлым сезоном, он очень плохо работает с резиной, так что в этом направлении ему нужно хорошенько поработать.
Ответ solevator
Расселлу, конечно, все карты в руки, кроме одной: над ним начинает довлеть необходимость выигрывать титул, в отличие от Антонелли, который может пока что гоняться, "набираясь опыта". Так в 96 Хилл едва не проиграл чемпионат Вильнёву, исключительно из-за психологии. Хотя Джордж, конечно, не такой же вечно второй.
У Хилла был третий сезон в карьере. И годы.
Антонели без шансов против рассела.
По поводу Рассела и Антонелли итоги прошлого сезона были показательны, плюс какое-то количество ошибок Андреа еще понаделает. Но он точно поборется.
