3

Фредерик Вассер: «Старт для «Феррари» был очень хорошим. Но нет гарантий, что так будет и в следующих гонках»

Вассер оценил выступление «Феррари» в Мельбурне.

Руководитель «Феррари» Фредерик Вассер подвел итоги Гран-при Австралии, выделив сильные и слабые стороны в выступлении команды.

Шарль Леклер и Льюис Хэмилтон отметились впечатляющим стартом заезда и борьбой за лидерство на первом отрезке, а закончили гонку на 3-4 позициях.

«Да, мы ожидали хороший старт [гонки в Австралии], но на самом деле все было на грани. Рабочее временное окно [подготовки непосредственно к старту] очень узкое. Более того, в этот раз они [дирекция гонки] очень быстро зажгли стартовые огни. Думаю, это удивило вообще всех.

При этом старт и правда получился для «Феррари» очень хорошим. Но нет никаких гарантий, что так будет продолжаться и в следующих гонках. В субботу у нас был не слишком хороший темп. В воскресенье он, вероятно, стал лучше. И если сравнивать с «Маклареном», «Ред Булл» и «Мерседесом», в отношении гоночного темпа нам, вероятно, удалось сделать шаг вперед.

Тем не менее, это всего одна гонка, первая в сезоне. И у «Феррари» есть огромный список вещей, которые, как мы убеждены, команда обязательно должна улучшить. Хотя то же можно сказать и про наших конкурентов.

На этапе в Китае все будет иначе. С точки зрения [работы над восстановлением заряда батареи по ходу круга] энергии, все будет почти что ровно наоборот в сравнении с Мельбурном. Погодные условия будут намного прохладнее, а еще уик-энд пройдет в формате со спринтом, а значит намного меньше времени на адаптацию», – рассказал Вассер.

«Мерседес» шокировал «Ф-1» – Хэмилтон даже требует проверить мотор. А в чем его крутость?

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: motorsport.com
Гран-при Австралии
3 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Вассер на опыте знает, что говорит
Фуры лучше всех развивают болид в обратную сторону
Любой прекрасный старт могут убить стратеги - типичную Феррари голыми руками не возьмёшь!
