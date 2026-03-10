Пьер Гасли: «Можем быть довольны – я хорошо стартовал и отыграл несколько позиций»

Пилот «Альпин » Пьер Гасли подвел итоги Гран-при Австралии , отметив, что остался доволен достигнутым результатом.

Несмотря на не лучшее положение, Гасли удалось закончить первую гонку сезона в очковой зоне – на 10-м месте.

«Это результат, заработанный упорным трудом, и мы можем быть довольны тем, что заработали одно очко. Но гонка получилась напряженной. Я хорошо стартовал, отыграл несколько позиций, а потом меня ждал целый ряд напряженных сражений на трассе.

При этом в одном из эпизодов наша машина получила небольшие повреждения после контакта с соперником, так что мы, вероятно, не могли продемонстрировать весь потенциал своего болида. Думаю, если бы обстоятельства благоволили нам чуть больше, у нас мог быть шанс оказаться еще выше.

По итогам уик-энда мы можем вынести из себя несколько позитивных моментов, и я уверен, что мы многому научимся к следующей гонке. Притом, что нас ждет совсем иной Гран-при», – рассказал Гасли.

«Мерседес» шокировал «Ф-1» – Хэмилтон даже требует проверить мотор. А в чем его крутость?