Пьер Гасли: «Можем быть довольны – я хорошо стартовал и отыграл несколько позиций»
Пилот «Альпин» Пьер Гасли подвел итоги Гран-при Австралии, отметив, что остался доволен достигнутым результатом.
Несмотря на не лучшее положение, Гасли удалось закончить первую гонку сезона в очковой зоне – на 10-м месте.
«Это результат, заработанный упорным трудом, и мы можем быть довольны тем, что заработали одно очко. Но гонка получилась напряженной. Я хорошо стартовал, отыграл несколько позиций, а потом меня ждал целый ряд напряженных сражений на трассе.
При этом в одном из эпизодов наша машина получила небольшие повреждения после контакта с соперником, так что мы, вероятно, не могли продемонстрировать весь потенциал своего болида. Думаю, если бы обстоятельства благоволили нам чуть больше, у нас мог быть шанс оказаться еще выше.
По итогам уик-энда мы можем вынести из себя несколько позитивных моментов, и я уверен, что мы многому научимся к следующей гонке. Притом, что нас ждет совсем иной Гран-при», – рассказал Гасли.
