Формула-1. Положение в личном зачете и Кубке конструкторов после Гран-при Китая-2026
Положение пилотов в чемпионате после Гран-при Китая
1. Джордж Расселл («Мерседес») – 51 очко
2. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») – 47
3. Шарль Леклер («Феррари») – 34
4. Льюис Хэмилтон («Феррари») – 33
5. Оливер Бермэн («Хаас») – 17
6. Ландо Норрис («Макларен») – 15
7. Пьер Гасли («Альпин») – 9
8. Макс Ферстаппен («Ред Булл») – 8
9. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз») – 8
10. Арвид Линдблад («Рейсинг Буллз») – 4
11. Изак Аджар («Ред Булл») – 4
12. Оскар Пиастри («Макларен») – 3
13. Карлос Сайнс («Уильямс») – 2
14. Габриэл Бортолето («Ауди») – 2
15. Франко Колапинто («Альпин») – 1
16. Эстебан Окон («Хаас») – 0
17. Нико Хюлькенберг («Ауди») – 0
18. Алекс Албон («Уильямс») – 0
19. Валттери Боттас («Кадиллак») – 0
20. Серхио Перес («Кадиллак») – 0
21. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») – 0
22. Ланс Стролл («Астон Мартин») – 0
Положение команд в Кубке конструкторов
1. «Мерседес» – 98 очков
2. «Феррари» – 67
3. «Макларен» – 18
4. «Хаас» – 17
5. «Ред Булл» – 12
6. «Рейсинг Буллз» – 12
7. «Альпин» – 10
8. «Ауди» – 2
9. «Уильямс» – 2
10. «Кадиллак» – 0
11. «Астон Мартин» – 0
Гран-при Китая-2026. Антонелли впервые выиграл гонку, Расселл – 2-й, Хэмилтон – 3-й
Молодцы Ф1 главный вам было весело
Если бы Окон не ввязывался в глупости - Хаас был бы 3м ;)
Во всем виноват был Хорнер 🤡🤡🤡
Хорошо, что взяли чемпионат 2025.
"Кадиллак"-то построил машину, которая хоть до финиша добирается.
АМ пока и этого не смогли.
Остальные даже очки все набрали. Хотя, в случае "Уильямса" - это просто чудо.