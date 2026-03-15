  • Спортс
  • Авто
  • Новости
  Формула-1. Положение в личном зачете и Кубке конструкторов после Гран-при Китая-2026
15

Формула-1. Положение в личном зачете и Кубке конструкторов после Гран-при Китая-2026

Положение пилотов в чемпионате после Гран-при Китая

1. Джордж Расселл («Мерседес») – 51 очко

2. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») – 47

3. Шарль Леклер («Феррари») – 34

4. Льюис Хэмилтон («Феррари») – 33

5. Оливер Бермэн («Хаас») – 17

6. Ландо Норрис («Макларен») – 15

7. Пьер Гасли («Альпин») – 9

8. Макс Ферстаппен («Ред Булл») – 8

9. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз») – 8

10. Арвид Линдблад («Рейсинг Буллз») – 4

11. Изак Аджар («Ред Булл») – 4

12. Оскар Пиастри («Макларен») – 3

13. Карлос Сайнс («Уильямс») – 2

14. Габриэл Бортолето («Ауди») – 2

15. Франко Колапинто («Альпин») – 1

16. Эстебан Окон («Хаас») – 0

17. Нико Хюлькенберг («Ауди») – 0

18. Алекс Албон («Уильямс») – 0

19. Валттери Боттас («Кадиллак») – 0

20. Серхио Перес («Кадиллак») – 0

21. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») – 0

22. Ланс Стролл («Астон Мартин») – 0

Положение команд в Кубке конструкторов

1. «Мерседес» – 98 очков

2. «Феррари» – 67

3. «Макларен» – 18

4. «Хаас» – 17

5. «Ред Булл» – 12

6. «Рейсинг Буллз» – 12

7. «Альпин» – 10

8. «Ауди» – 2

9. «Уильямс» – 2

10. «Кадиллак» – 0

11. «Астон Мартин» – 0

Гран-при Китая-2026. Антонелли впервые выиграл гонку, Расселл – 2-й, Хэмилтон – 3-й

Опубликовал: Михаил Ширяев
logoДжордж Расселл
logoФормула-1
logoФранко Колапинто
результаты
logoРейсинг Буллз
logoЛандо Норрис
logoЛиам Лоусон
Кадиллак
logoКарлос Сайнс
logoМерседес
logoАрвид Линдблад
logoХаас
logoФернандо Алонсо
logoНико Хюлькенберг
logoРед Булл
logoАлександр Албон
logoЭстебан Окон
logoЛанс Стролл
logoАльпин
logoСерхио Перес
logoМакларен
logoШарль Леклер
logoЛьюис Хэмилтон
logoВалттери Боттас
logoАстон Мартин
logoПьер Гасли
logoОскар Пиастри
logoИзак Аджар
logoГабриэл Бортолето
logoМакс Ферстаппен
logoАуди
logoОливер Бермэн
logoАндреа Кими Антонелли
Гран-при Китая
logoФеррари
logoУильямс
15 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Катастрофически все отстают.
Молодцы Ф1 главный вам было весело
Куда делся отец Ферстапенна 😂
А Берман как хорош
Олли, имея 10 штрафных баллов, стал ездить заметно осторожнее и добрался до 5го места. Молодец.

Если бы Окон не ввязывался в глупости - Хаас был бы 3м ;)
В командном просто пропасть от 1-2. Остальные команды вообще не вышли на чемпионат) Только 2 ожидаемые команды без очков.
Ред Булл и свой мотор 🤣🤣🤣
Во всем виноват был Хорнер 🤡🤡🤡
Макларен, возвращайтесь!
Хорошо, что взяли чемпионат 2025.
"Кадиллак"-то построил машину, которая хоть до финиша добирается.
АМ пока и этого не смогли.
Остальные даже очки все набрали. Хотя, в случае "Уильямса" - это просто чудо.
Медведев то как хорош
Ответ pan_admiral
Медведев то как хорош
Лучший президент
Ответ pan_admiral
Медведев то как хорош
Да, обыграл Алькатраса в полуфинале, но с Синнером в финале сегодня будет тяжело.
Чемпионат трамваев какой-то, если честно
Вынужденный перерыв может пойти на пользу отстающим, а соответственно добавит интриги в сезон. За месяц "бездействия" конкуренты Мерседеса смогут хорошо поработать.
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Лошади или быки – в какую команду «Ф-1» вас бы взяли?
сегодня, 18:00
Эстебан Окон о контакте с Колапинто: «Приношу Франко извинения, беру ответственность на себя»
сегодня, 17:05
Занимающееся делами Колапинто агентство – о контакте Франко с Оконом: «Просим фанатов не угрожать Эстебану смертью!»
сегодня, 16:44
Главный гоночный инженер «Хонды»: «Надежности мотора все еще не хватает, чтобы проехать полную дистанцию гонки»
сегодня, 15:56
Оливер Бермэн: «Наблюдал за борьбой двух «Феррари». Чтобы их пройти, потребовалось бы чудо»
сегодня, 15:19
Франко Колапинто: «Трудная гонка. Но все закончилось неплохо, «Альпин» набрала очки двумя машинами»
сегодня, 14:55
Изак Аджар о 8-м месте: «Нам повезло, что несколько машин впереди не добрались до финиша»
сегодня, 14:31
Джонатан Уитли о недовольстве Ферстаппена новой «Ф-1»: «Не увидел в гонках ничего неправильного»
сегодня, 14:31
Лиам Лоусон: «Седьмое место – очень сильный результат для «Рейсинг Буллз»
сегодня, 14:15
Жак Вильнев: «Борьба Хэмилтона и Леклера была довольно экстремальной, но она уничтожила гонку «Феррари»
сегодня, 14:01
Ко всем новостям
Последние новости
Где смотреть Гран-при Китая-2026, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
9 марта, 05:09
В сезоне-2026 Российская Дрифт Серия откроет двери для юных пилотов
4 марта, 10:57
Где смотреть Гран-при Австралии-2026, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
2 марта, 07:40
Гран-при MotoGP в Таиланде разогревали гонками на культовых тайских тук-туках – получилось эпично!
1 марта, 11:43ВидеоСпортс"
«Индикар» вокруг Белого Дома и Капитолия – как это будет выглядеть? Концепт от Трампа
30 января, 12:48ВидеоСпортс"
Российская Дрифт Серия опубликовала календарь сезона-2026
27 января, 11:53
Данила Скоробогатов стал победителем Зимнего кубка РДС
26 января, 09:45
Второй этап «Зимнего Кубка РДС» по дрифту пройдет в Москве 24-25 января
15 января, 09:37
Летний сезон Российской Дрифт Серии стартует в апреле 2026 года
22 декабря 2025, 18:09Фото
«Игора Драйв» и команда по мотокроссу VB18 MX Academy объявили о начале сотрудничества
9 декабря 2025, 11:21
Рекомендуем