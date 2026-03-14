Формула-1. Положение в личном зачете и Кубке конструкторов после спринта на Гран-при Китая-2026
Положение пилотов в чемпионате после спринта на Гран-при Китая
1. Джордж Расселл («Мерседес») – 33 очка
2. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») – 22
3. Шарль Леклер («Феррари») – 22
4. Льюис Хэмилтон («Феррари») – 18
5. Ландо Норрис («Макларен») – 15
6. Макс Ферстаппен («Ред Булл») – 8
7. Оливер Бермэн («Хаас») – 7
8. Арвид Линдблад («Рейсинг Буллз») – 4
9. Оскар Пиастри («Макларен») – 3
10. Габриэл Бортолето («Ауди») – 2
11. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз») – 2
12. Пьер Гасли («Альпин») – 1
13. Эстебан Окон («Хаас») – 0
14. Алекс Албон («Уильямс») – 0
15. Франко Колапинто («Альпин») – 0
16. Карлос Сайнс («Уильямс») – 0
17. Серхио Перес («Кадиллак») – 0
18. Изак Аджар («Ред Булл») – 0
19. Нико Хюлькенберг («Ауди») – 0
20. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») – 0
21. Валттери Боттас («Кадиллак») – 0
22. Ланс Стролл («Астон Мартин») – 0
Положение команд в Кубке конструкторов
1. «Мерседес» – 55 очков
2. «Феррари» – 40
3. «Макларен» – 18
4. «Ред Булл» – 8
5. «Хаас» – 7
6. «Рейсинг Буллз» – 6
7. «Альпин» – 1
8. «Ауди» – 2
9. «Уильямс» – 0
10. «Кадиллак» – 0
11. «Астон Мартин» – 0
