  • Спортс
  • Авто
  • Новости
Формула-1. Положение в личном зачете и Кубке конструкторов после спринта на Гран-при Китая-2026

Положение пилотов в чемпионате после спринта на Гран-при Китая

1. Джордж Расселл («Мерседес») – 33 очка

2. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») – 22

3. Шарль Леклер («Феррари») – 22

4. Льюис Хэмилтон («Феррари») – 18

5. Ландо Норрис («Макларен») – 15

6. Макс Ферстаппен («Ред Булл») – 8

7. Оливер Бермэн («Хаас») – 7

8. Арвид Линдблад («Рейсинг Буллз») – 4

9. Оскар Пиастри («Макларен») – 3

10. Габриэл Бортолето («Ауди») – 2

11. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз») – 2

12. Пьер Гасли («Альпин») – 1

13. Эстебан Окон («Хаас») – 0

14. Алекс Албон («Уильямс») – 0

15. Франко Колапинто («Альпин») – 0

16. Карлос Сайнс («Уильямс») – 0

17. Серхио Перес («Кадиллак») – 0

18. Изак Аджар («Ред Булл») – 0

19. Нико Хюлькенберг («Ауди») – 0

20. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») – 0

21. Валттери Боттас («Кадиллак») – 0

22. Ланс Стролл («Астон Мартин») – 0

Положение команд в Кубке конструкторов

1. «Мерседес» – 55 очков

2. «Феррари» – 40

3. «Макларен» – 18

4. «Ред Булл» – 8

5. «Хаас» – 7

6. «Рейсинг Буллз» – 6

7. «Альпин» – 1

8. «Ауди» – 2

9. «Уильямс» – 0

10. «Кадиллак» – 0

11. «Астон Мартин» – 0

Гран-при Китая-2026. Расселл выиграл спринт, Леклер – 2-й, Хэмилтон – 3-й

Опубликовал: Михаил Ширяев
результаты
logoФранко Колапинто
logoФормула-1
logoДжордж Расселл
logoХаас
logoАрвид Линдблад
logoМерседес
logoКарлос Сайнс
Кадиллак
logoЛиам Лоусон
logoЛандо Норрис
logoРейсинг Буллз
logoАлександр Албон
logoЭстебан Окон
logoЛанс Стролл
logoРед Булл
logoНико Хюлькенберг
logoФернандо Алонсо
logoШарль Леклер
logoМакларен
logoСерхио Перес
logoАльпин
logoПьер Гасли
logoАстон Мартин
logoВалттери Боттас
logoЛьюис Хэмилтон
logoАндреа Кими Антонелли
logoОливер Бермэн
logoМакс Ферстаппен
logoАуди
logoИзак Аджар
logoГабриэл Бортолето
logoОскар Пиастри
Гран-при Китая
logoУильямс
logoФеррари
8 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Интересно, есть ли у Феррари шансы на кк?
Ответ Nikola Poppop31
Думаю есть, если будут сообща работать.
Ответ Рафаэль Махмутов_1117084308
Чёт сегодня не особо они сообща работали. Может показалось, но Леклерк не особо давил на Рассела, чтобы помочь Люсе оторваться. Зато как только Рассел обогнал Люсю, сразу пошел в атаку и лишил возможности контратаковать )
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
