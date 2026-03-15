Гран-при Китая-2026. Антонелли впервые выиграл гонку, Расселл – 2-й, Хэмилтон – 3-й

Антонелли выиграл гонку «Ф-1» в Шанхае.

Пилот «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли выиграл Гран-при Китая с поула и впервые в карьере поднялся на высшую ступень подиума.

Второе место завоевал его напарник Джордж Расселл, третьим стал Льюис Хэмилтон из «Феррари».

Четыре гонщика не смогли стартовать из-за технических проблем, лидер «Ред Булл» Макс Ферстаппен и оба пилота «Астон Мартин» сошли.

Гран-при Китая

Шанхай Интернэшнл, Шанхай

15 марта 2026 года

Гонка

1. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») – 56 кругов

2. Джордж Расселл («Мерседес») +5,515

3. Льюис Хэмилтон («Феррари») +25,267

4. Шарль Леклер («Феррари») +28,894

5. Оливер Бермэн («Хаас») +57,268

6. Пьер Гасли («Альпин») +59,647

7. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз») +1.20,588

8. Изак Аджар («Ред Булл») +1.27,247

9. Карлос Сайнс («Уильямс») +1 круг

10. Франко Колапинто («Альпин») +1 круг

11. Нико Хюлькенберг («Ауди») +1 круг

12. Арвид Линдблад («Рейсинг Буллз») +1 круг

13. Валттери Боттас («Кадиллак») +1 круг

14. Эстебан Окон («Хаас») +1 круг

15. Серхио Перес («Кадиллак») +1 круг

Сошли:

Макс Ферстаппен («Ред Булл»)

Фернандо Алонсо («Астон Мартин»)

Ланс Стролл («Астон Мартин»)

Оскар Пиастри («Макларен»)

Ландо Норрис («Макларен»)

Габриэл Бортолето («Ауди»)

Алекс Албон («Уильямс»)

Формула-1. Положение в личном зачете и Кубке конструкторов после Гран-при Китая-2026

Хэмилтон завоевал первый подиум за «Феррари» через год после ухода из «Мерседеса»

Опубликовал: Михаил Ширяев
862 комментария
какие то инстинкты двадцатилетней любви к Ф1 заставляют меня включать трансляции в этом сезоне, но наблюдать как в борьбе за лидерство один уступает другому по очереди притормаживая как круговой - это за гранью понимания как Ф1 могла докатиться до такого
Комментарий скрыт
Да чего так далеко лезть? Сезоны 2009, 2010, 2012, 2014-2016, 2021, 2025 были классными сезонами. И была классная борьба
4 машины просто не стартуют. Квалификация ничего не решает, потому что все знают, какая команда выиграет старт. Но это тоже никого не интересует, потому что все знают, какие машины их обгонят через несколько кругов. Это точно та Формула-1, которая нам нужна?
Кому нам? Кто платит, тот решает. А из РФ кто платит за просмотр?
Гонщик дня - Хэмилтон) Боролся и с Мерсами и с напарником, которого сегодня он переиграл, стоит это признать!
Антонелли, без вариантов. Самый юный победитель гран-при эвер
Ферстаппен был моложе в Испании-2016
Ахахаха, если бы не ракетные старты Феррари, то даже и старт гонки и можно было и не смотреть. Рассел прошел хэмильтона как будто он на мотоцикле едет 200 км, а Хэм на ладе гранте 100 км/ч. Думаю Мерсы щас сразу уедут секунд на 10 и потом сбавят мощность чтобы народ сильно не возмущался. К сожалению это не смотрибельно.
Рб вернулся туда где был до Хорнера и Ньюи и стал обратно Ягуаром 🤣🤣🤣
Жигуляром
Пора возвращать Ирвайна, а там и все остальное
Какие же смешные местные хэмохейтеры) Когда Шарль уделывает Льюиса, все комментарии в топе:
"Хаха, позорный семикратный самовозник, как всегда, сливает сильному напарнику!".
"Люська без самовоза - середняк, не больше!".
"И кто-то ещё сравнивает его с великим Шуми?!"
Когда Льюис уделывает Шарля, все комментарии в топе:
"Спасибо гонщикам Феррари за эту гонку!"
"Феррари - единственные, из-за кого интересно это смотреть!".
"Шарль молодец, борется до конца и не сдаётся!".

На ##### изойдут, но не похвалят Льюиса, даже когда он этого заслуживает 😄
лицемеры что с них взять
А кто тут что-то плохого говорит про Льюиса? Наоборот адекватные люди хвалят,что в этом сезоне он в отличной форме.
а чем смысл смотреть такую ф1? смотреть как одна команда тупо объезжает остальные из-за мощности двигателя и дыры в регламенте? смотреть как 4 пилота не смогли выехать из боксов даже?
Каждую смен регламента одно и тоже, почему вы все так ноете
Если нет дел важнее и если бесплатно, то почему бы и не смотреть?
Я вообще не фанат Хэма. Но первые 2 гонки выглядит очень достойно
Семикратный чемпион мира выглядит достойно.😄🤣 Вот же удивительно!
Хэм прямо хорош в этом сезоне. Если быстро привезут рабочие обновы, то вполне может бороться за победы в каждой гонке
Никогда не болел за Хэмилтона и сейчас не болею. Но он большой молодец сегодня, есть первый подиум в Феррари👏
Макс Ферстаппен о новой «Ф-1»: «Если кому-то нравится – вы не понимаете, что такое настоящие гонки. И я бы говорил это, даже побеждая»
16 минут назад
Тото Вольфф: «Антонелли, Расселл, Хэмилтон и Боно на подиуме – один из лучших моментов в карьере. Переполняют эмоции»
17 минут назадФото
Оскар Пиастри: «Возникла проблема с электроникой. «Макларен» постарается извлечь максимум из просмотра гонки»
20 минут назад
«Он слишком молод, посмотрите на ошибки. И вот победа». Вольфф поздравил Антонелли на Гран-при Китая
39 минут назад
Шарль Леклер: «Выложился на максимуме. Хэмилтон в этот уик-энд просто оказался сильнее»
41 минуту назад
Кими Антонелли: «Будет крайне непросто обыграть Расселла. Джордж – невероятный гонщик, я многому у него учусь»
56 минут назад
Ферстаппен сошел с дистанции Гран-при Китая из-за поломки системы охлаждения двигателя
57 минут назад
Ландо Норрис: «Впервые не смог даже выйти на старт гонки. Хотя механики до последнего старались устранить неполадку»
сегодня, 09:30
Джордж Расселл о 2-м месте: «Тяжелая борьба после очень плохого старта»
сегодня, 09:28
Антонелли сократил отставание от Расселла до четырех очков
сегодня, 09:16
Где смотреть Гран-при Китая-2026, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
9 марта, 05:09
В сезоне-2026 Российская Дрифт Серия откроет двери для юных пилотов
4 марта, 10:57
Где смотреть Гран-при Австралии-2026, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
2 марта, 07:40
Гран-при MotoGP в Таиланде разогревали гонками на культовых тайских тук-туках – получилось эпично!
1 марта, 11:43ВидеоСпортс"
«Индикар» вокруг Белого Дома и Капитолия – как это будет выглядеть? Концепт от Трампа
30 января, 12:48ВидеоСпортс"
Российская Дрифт Серия опубликовала календарь сезона-2026
27 января, 11:53
Данила Скоробогатов стал победителем Зимнего кубка РДС
26 января, 09:45
Второй этап «Зимнего Кубка РДС» по дрифту пройдет в Москве 24-25 января
15 января, 09:37
Летний сезон Российской Дрифт Серии стартует в апреле 2026 года
22 декабря 2025, 18:09Фото
«Игора Драйв» и команда по мотокроссу VB18 MX Academy объявили о начале сотрудничества
9 декабря 2025, 11:21
