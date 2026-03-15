Гран-при Китая-2026. Антонелли впервые выиграл гонку, Расселл – 2-й, Хэмилтон – 3-й
Пилот «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли выиграл Гран-при Китая с поула и впервые в карьере поднялся на высшую ступень подиума.
Второе место завоевал его напарник Джордж Расселл, третьим стал Льюис Хэмилтон из «Феррари».
Четыре гонщика не смогли стартовать из-за технических проблем, лидер «Ред Булл» Макс Ферстаппен и оба пилота «Астон Мартин» сошли.
Шанхай Интернэшнл, Шанхай
15 марта 2026 года
Гонка
1. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») – 56 кругов
2. Джордж Расселл («Мерседес») +5,515
3. Льюис Хэмилтон («Феррари») +25,267
4. Шарль Леклер («Феррари») +28,894
5. Оливер Бермэн («Хаас») +57,268
6. Пьер Гасли («Альпин») +59,647
7. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз») +1.20,588
8. Изак Аджар («Ред Булл») +1.27,247
9. Карлос Сайнс («Уильямс») +1 круг
10. Франко Колапинто («Альпин») +1 круг
11. Нико Хюлькенберг («Ауди») +1 круг
12. Арвид Линдблад («Рейсинг Буллз») +1 круг
13. Валттери Боттас («Кадиллак») +1 круг
14. Эстебан Окон («Хаас») +1 круг
15. Серхио Перес («Кадиллак») +1 круг
Сошли:
Макс Ферстаппен («Ред Булл»)
Фернандо Алонсо («Астон Мартин»)
Ланс Стролл («Астон Мартин»)
Оскар Пиастри («Макларен»)
Ландо Норрис («Макларен»)
Габриэл Бортолето («Ауди»)
Алекс Албон («Уильямс»)
"Хаха, позорный семикратный самовозник, как всегда, сливает сильному напарнику!".
"Люська без самовоза - середняк, не больше!".
"И кто-то ещё сравнивает его с великим Шуми?!"
Когда Льюис уделывает Шарля, все комментарии в топе:
"Спасибо гонщикам Феррари за эту гонку!"
"Феррари - единственные, из-за кого интересно это смотреть!".
"Шарль молодец, борется до конца и не сдаётся!".
На ##### изойдут, но не похвалят Льюиса, даже когда он этого заслуживает 😄