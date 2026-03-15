Гран-при Китая-2026. Антонелли впервые выиграл гонку, Расселл – 2-й, Хэмилтон – 3-й

Антонелли выиграл гонку «Ф-1» в Шанхае.

Пилот «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли выиграл Гран-при Китая с поула и впервые в карьере поднялся на высшую ступень подиума.

Второе место завоевал его напарник Джордж Расселл, третьим стал Льюис Хэмилтон из «Феррари».

Четыре гонщика не смогли стартовать из-за технических проблем, лидер «Ред Булл» Макс Ферстаппен и оба пилота «Астон Мартин» сошли.

Гран-при Китая

Шанхай Интернэшнл, Шанхай

15 марта 2026 года

Гонка

1. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») – 56 кругов

2. Джордж Расселл («Мерседес») +5,515

3. Льюис Хэмилтон («Феррари») +25,267

4. Шарль Леклер («Феррари») +28,894

5. Оливер Бермэн («Хаас») +57,268

6. Пьер Гасли («Альпин») +59,647

7. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз») +1.20,588

8. Изак Аджар («Ред Булл») +1.27,247

9. Карлос Сайнс («Уильямс») +1 круг

10. Франко Колапинто («Альпин») +1 круг

11. Нико Хюлькенберг («Ауди») +1 круг

12. Арвид Линдблад («Рейсинг Буллз») +1 круг

13. Валттери Боттас («Кадиллак») +1 круг

14. Эстебан Окон («Хаас») +1 круг

15. Серхио Перес («Кадиллак») +1 круг

Сошли:

Макс Ферстаппен («Ред Булл»)

Фернандо Алонсо («Астон Мартин»)

Ланс Стролл («Астон Мартин»)

Оскар Пиастри («Макларен»)

Ландо Норрис («Макларен»)

Габриэл Бортолето («Ауди»)

Алекс Албон («Уильямс»)

