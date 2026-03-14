Гран-при Китая-2026. Антонелли выиграл квалификацию, Расселл – 2-й, Хэмилтон – 3-й
Пилот «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли впервые в карьере выиграл квалификацию и стал самым молодым обладателем поул-позиции, опередив своего напарника Джорджа Расселла и гонщика «Феррари» Льюиса Хэмилтона.
Шанхай Интернэшнл, Шанхай
13 марта 2026 года
Квалификация
Топ-10
1. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») – 1.32,064
2. Джордж Расселл («Мерседес») +0,222
3. Льюис Хэмилтон («Феррари») +0,351
4. Шарль Леклер («Феррари») +0,364
5. Оскар Пиастри («Макларен») +0,486
6. Ландо Норрис («Макларен») +0,544
7. Пьер Гасли («Альпин») +0,809
8. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0,938
9. Изак Аджар («Ред Булл») +1,057
10. Оливер Бермэн («Хаас») +1,228
Выбыли после второго сегмента:
11. Нико Хюлькенберг («Ауди»)
12. Франко Колапинто («Альпин»)
13. Эстебан Окон («Хаас»)
14. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз»)
15. Арвид Линдблад («Рейсинг Буллз»)
16. Габриэл Бортолето («Ауди»)
Выбыли после первого сегмента:
17. Карлос Сайнс («Уильямс»)
18. Алекс Албон («Уильямс»)
19. Фернандо Алонсо («Астон Мартин»)
20. Валттери Боттас («Кадиллак»)
21. Ланс Стролл («Астон Мартин»)
22. Серхио Перес («Кадиллак»)
Результаты трех сегментов:
Антонелли стал самым молодым обладателем поула в истории «Ф-1»
