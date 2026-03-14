Гран-при Китая-2026. Антонелли выиграл квалификацию, Расселл – 2-й, Хэмилтон – 3-й

Антонелли выиграл поул «Ф-1» в Китае.

Пилот «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли впервые в карьере выиграл квалификацию и стал самым молодым обладателем поул-позиции, опередив своего напарника Джорджа Расселла и гонщика «Феррари» Льюиса Хэмилтона.

Гран-при Китая

Шанхай Интернэшнл, Шанхай

13 марта 2026 года

Квалификация

Топ-10

1. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») – 1.32,064

2. Джордж Расселл («Мерседес») +0,222

3. Льюис Хэмилтон («Феррари») +0,351

4. Шарль Леклер («Феррари») +0,364

5. Оскар Пиастри («Макларен») +0,486

6. Ландо Норрис («Макларен») +0,544

7. Пьер Гасли («Альпин») +0,809

8. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0,938

9. Изак Аджар («Ред Булл») +1,057

10. Оливер Бермэн («Хаас») +1,228

Выбыли после второго сегмента:

11. Нико Хюлькенберг («Ауди»)

12. Франко Колапинто («Альпин»)

13. Эстебан Окон («Хаас»)

14. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз»)

15. Арвид Линдблад («Рейсинг Буллз»)

16. Габриэл Бортолето («Ауди»)

Выбыли после первого сегмента:

17. Карлос Сайнс («Уильямс»)

18. Алекс Албон («Уильямс»)

19. Фернандо Алонсо («Астон Мартин»)

20. Валттери Боттас («Кадиллак»)

21. Ланс Стролл («Астон Мартин»)

22. Серхио Перес («Кадиллак»)

Результаты трех сегментов:

Антонелли стал самым молодым обладателем поула в истории «Ф-1»

Опубликовал: Михаил Ширяев
Льюис и Шарль в этом сезоне пока максимально близки по гоночному и квалификационному темпу. Посмотрим как дальше пойдёт, но пока очень интересно.
Приятно всё-таки иногда посмотреть трансляцию без всяких криков вроде УМ ПИЛОТО ДУ БРАЗИИИЛ и воспоминаний о бородатых годах каждые 5 минут😂
Ооооо😂
Согласен. Он уже притомил вопить, как резаный
Кто вас заставляет его слушать? Сейчас большой выбор комментаторов.
Так у Мерсов спонсор Майкрософт, просто перезагрузили Винду
Мде... Парадоксальным образом этот сезон в плане интриги может спасти отмена 2 гран-при в апреле. Месячная пауза даст хоть какой-то шанс другим командам подтянуться к Мерсу и не даст тому шибко в очках оторваться...
Феррари и Мерс приблизительно по скорости равны. Подтянется ли Макларен? тут вопрос.
Три команды туристами съездили в Австралию и Китай
Популярные нынче туристические направления.
Хэм молорик!
Ждём повторение победы как в спринте в прошлом году❤️
Хэмилтон👏👏👏

Струя
2 ряд для Феррари хорошая позиция . И отставание уже не такое драматичное . Если директива 1 июня приостановит Мерседес , и Феррари будут качественно обновляться , тогда можно будет зацепиться в чемпионате .
Не может.
Нет,может,не надо спорить
Какое кислое лицо на общем фото. Третий лишний. Дед молодого поздравляет, а Жорик недоволен, что на ракете не забирает всё на свете.
Уильямс, Астон и Кадиллак. Пока что это новые Верджин, Лотус, ХРТ
