Гран-при Китая-2026. Расселл выиграл спринт, Леклер – 2-й, Хэмилтон – 3-й

Пилот «Мерседеса» Джордж Рассел одержал победу в спринте на Гран-при Китая с поула.

Второе место занял Шарль Леклер из «Феррари», третье – его напарник Льюис Хэмилтон, который сражался за лидерство с Расселлом на первых кругах.

Напарник Джорджа Андреа Кими Антонелли потерял позиции из-за неудачного старта и десятисекундного штрафа, но в конце гонки поднялся на пятую строчку.

Гран-при Китая

Шанхай Интернэшнл, Шанхай

14 марта 2026 года

Спринт

1. Джордж Расселл («Мерседес») – 19 кругов

2. Шарль Леклер («Феррари») +0,674

3. Льюис Хэмилтон («Феррари») +2,554

4. Ландо Норрис («Макларен») +4,433

5. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») +5,688

6. Оскар Пиастри («Макларен») +6,809

7. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз») +10,900

8. Оливер Бермэн («Хаас») +11,271

9. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +11,619

10. Эстебан Окон («Хаас») +13,887

11. Пьер Гасли («Альпин») +14,780

12. Карлос Сайнс («Уильямс») +15,753

13. Габриэл Бортолето («Ауди») +15,858

14. Франко Колапинто («Альпин») +16,393

15. Изак Аджар («Ред Булл») +16,430

16. Алекс Албон («Уильямс») +20,014

17. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +21,599

18. Ланс Стролл («Астон Мартин») +21,971

19. Серхио Перес («Кадиллак») +28,241

Сошли:

Нико Хюлькенберг («Ауди»)

Валттери Боттас («Кадиллак»)

Арвид Линдблад («Рейсинг Буллз»)

Формула-1. Положение в личном зачете и Кубке конструкторов после спринта на Гран-при Китая-2026

Опубликовал: Михаил Ширяев
Антонелли успел слить старт, откатиться на 8 место, въехать в Аджара, а потом прошить пелотон до 2 места, и это всё за 14 кругов без остановок. Понятно, что двигатель абсолютно легален. На тилькедромах ситуация ожидаемо стала ещё хуже.
И еще 10 секнуд штрафа отстоял!
Всерьёз воспринимать сложно это йо-йо между Расселлом и Хэмилтоном. Скорее всего я просто динозавр и слишком глуп, ничего не понимаю за 30 лет просмотра Ф1, ок. Обгонов много, индустрия довольна.

Клиппинг за 300-350 метров до апекса на прямой - это вышка, конечно.

А вам нравится?
Мне нет, полностью согласен с мнением, что обгоны стали максимально искусственными
Не претендую на важное мнение, но просто... Не знаю, мне мало что понятно и нет драйва вообще.
Феррари, если хочет выигрывать гонки, надо ВСЕГДА разводить своих пилотов по тактике.
Такой шанс был …
Это был спринт, может учтут ошибки свои. Хотя это Феррари...
Не знаю, что-то все это зрелище у меня лично ассоциируется сейчас с рестлингом. Динамично, зрелищно, театрально, но максимально искусственно.
пусть хотя бы шоу качественное устроят. понятно же куда всё движется. пускай что то одно будет нормальным)
Странно. Я тоже не фанат нового регламента но он намного лучше предыдущего. ДРС был такой же искуственный, вообще последний нормальный регламент был в 2008. Проблема в том что надо батарею накапливать? Так подобное всегда было в формуле берегли шины, экономили топливо...
Как же медленно они убирают машину....
вот кстати да - очень неторопясь после ковида и стюарды и маршалы работают
но у них тогда небольшая забастовка была - надо спросить, что им там поменяли
Одинаковые две гонки пока. Несколько кругов Йо-йо на старте Рассела с Феррари, после чего один Мерседес уходит в закат, а другой методично едет ко второму месту
а вот раньше...
В закат он не ушел, отрыв на финише меньше секунды. Да и отрывался секунды на полторы-две до машины безопасности. Преимущество Мерседеса над Феррари гораздо меньше, чем преимущество Макларена над всеми в первой половине прошлого сезона или быков с Максом пару лет назад. Но в целом по раскладу гонки похожи, Рассел первый, Антонелли лажает но по темпу второй, у Феррари уверенно вторая машина пелетона с большим запасом от остальных, у Маков третья.
Без шансов для Макларена на данном этапе сезона, догнать Мерс и Феррари. Когда появится больше информации о новой СУ, подтянуться. Но к этому времени сильно отстанут по очкам.
зато плюс, что отменят этапы на Ближнем Востоке, значит Мерседес не наберет очков для отрыва... а за месяц может быть уже обработают данные СУ и допилят болид.
Ландо катается на третьей машине пелотона: надёжной и быстрой, но не взрывной в моментах. Феррари бодро используют свою фишку с быстрыми стартами и разгонами, нужно её чем-то крыть, одного двигателя от Мерсов не хватит.
Рассел с запасом явно едет, Антонелли сначала на старте кучу времени потерял, потом +10сек и все равно пятый. Тото создаёт видимость борьбы.
Примерно Австралия 2.0 сейчас. Кими старт провалил, Феррари поборолась с Жоржиком и отстала, Кими прессингует Феррари. Все
