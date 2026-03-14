Гран-при Китая-2026. Расселл выиграл спринт, Леклер – 2-й, Хэмилтон – 3-й
Пилот «Мерседеса» Джордж Рассел одержал победу в спринте на Гран-при Китая с поула.
Второе место занял Шарль Леклер из «Феррари», третье – его напарник Льюис Хэмилтон, который сражался за лидерство с Расселлом на первых кругах.
Напарник Джорджа Андреа Кими Антонелли потерял позиции из-за неудачного старта и десятисекундного штрафа, но в конце гонки поднялся на пятую строчку.
Шанхай Интернэшнл, Шанхай
14 марта 2026 года
Спринт
1. Джордж Расселл («Мерседес») – 19 кругов
2. Шарль Леклер («Феррари») +0,674
3. Льюис Хэмилтон («Феррари») +2,554
4. Ландо Норрис («Макларен») +4,433
5. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») +5,688
6. Оскар Пиастри («Макларен») +6,809
7. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз») +10,900
8. Оливер Бермэн («Хаас») +11,271
9. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +11,619
10. Эстебан Окон («Хаас») +13,887
11. Пьер Гасли («Альпин») +14,780
12. Карлос Сайнс («Уильямс») +15,753
13. Габриэл Бортолето («Ауди») +15,858
14. Франко Колапинто («Альпин») +16,393
15. Изак Аджар («Ред Булл») +16,430
16. Алекс Албон («Уильямс») +20,014
17. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +21,599
18. Ланс Стролл («Астон Мартин») +21,971
19. Серхио Перес («Кадиллак») +28,241
Сошли:
Нико Хюлькенберг («Ауди»)
Валттери Боттас («Кадиллак»)
Арвид Линдблад («Рейсинг Буллз»)
Клиппинг за 300-350 метров до апекса на прямой - это вышка, конечно.
А вам нравится?
но у них тогда небольшая забастовка была - надо спросить, что им там поменяли