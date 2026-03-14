Гран-при Китая-2026. Расселл выиграл спринт, Леклер – 2-й, Хэмилтон – 3-й

Расселл выиграл спринт «Ф-1», Леклер и Хэмилтон в топ-3.

Пилот «Мерседеса» Джордж Рассел одержал победу в спринте на Гран-при Китая с поула.

Второе место занял Шарль Леклер из «Феррари», третье – его напарник Льюис Хэмилтон, который сражался за лидерство с Расселлом на первых кругах.

Напарник Джорджа Андреа Кими Антонелли потерял позиции из-за неудачного старта и десятисекундного штрафа, но в конце гонки поднялся на пятую строчку.

Гран-при Китая

Шанхай Интернэшнл, Шанхай

14 марта 2026 года

Спринт

1. Джордж Расселл («Мерседес») – 19 кругов

2. Шарль Леклер («Феррари») +0,674

3. Льюис Хэмилтон («Феррари») +2,554

4. Ландо Норрис («Макларен») +4,433

5. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») +5,688

6. Оскар Пиастри («Макларен») +6,809

7. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз») +10,900

8. Оливер Бермэн («Хаас») +11,271

9. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +11,619

10. Эстебан Окон («Хаас») +13,887

11. Пьер Гасли («Альпин») +14,780

12. Карлос Сайнс («Уильямс») +15,753

13. Габриэл Бортолето («Ауди») +15,858

14. Франко Колапинто («Альпин») +16,393

15. Изак Аджар («Ред Булл») +16,430

16. Алекс Албон («Уильямс») +20,014

17. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +21,599

18. Ланс Стролл («Астон Мартин») +21,971

19. Серхио Перес («Кадиллак») +28,241

Сошли:

Нико Хюлькенберг («Ауди»)

Валттери Боттас («Кадиллак»)

Арвид Линдблад («Рейсинг Буллз»)

