  • Гран-при Китая-2026. Квалификация к спринту. Расселл – 1-й, Антонелли – 2-й, Норрис – 3-й
Гран-при Китая-2026. Квалификация к спринту. Расселл – 1-й, Антонелли – 2-й, Норрис – 3-й

Расселл выиграл квалификацию к спринту «Ф-1» в Шанхае.

Победу одержал пилот «Мерседеса» Джордж Расселл, опередивший своего напарника Андреа Кими Антонелли и гонщика «Макларена» Ландо Норриса.

Гран-при Китая

Шанхай Интернэшнл, Шанхай

13 марта 2026 года

Квалификация к спринту

Топ-10

1. Джордж Расселл («Мерседес») – 1.31,520

2. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») +0,289

3. Ландо Норрис («Макларен») +0,621

4. Льюис Хэмилтон («Феррари») +0,641

5. Оскар Пиастри («Макларен») +0,704

6. Шарль Леклер («Феррари») +1,008

7. Пьер Гасли («Альпин») +1,368

8. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +1,734

9. Оливер Бермэн («Хаас») +1,889

10. Изак Аджар («Ред Булл») +2,203

Выбыли после второго сегмента:

11. Нико Хюлькенберг («Ауди»)

12. Эстебан Окон («Хаас»)

13. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз»)

14. Габриэл Бортолето («Ауди»)

15. Арвид Линдблад («Рейсинг Булл»)

16. Франко Колапинто («Альпин»)

Выбыли после первого сегмента:

17. Карлос Сайнс («Уильямс»)

18. Алекс Албон («Уильямс»)

19. Фернандо Алонсо («Астон Мартин»)

20. Ланс Стролл («Астон Мартин»)

21. Валттери Боттас («Кадиллак»)

22. Серхио Перес («Кадиллак»)

Гран-при Китая-2026. Практика. Расселл – 1-й, Антонелли – 2-й, Норрис – 3-й

Опубликовал: Михаил Ширяев
Ждём интервью от Жоры с Вольфом о том, как им трудно было выиграть и как они этого не ожидали.
Не ждём.
Новый превозмогатель
Да не, шляпа полная
Опять лобби мерса правдами-неправдами пробило чит, так еще гасит разработки других (переводя на безопасность)
ФИА - подстилки Вольфа. Рассел и Кими даже говорят, что особо с настройками не работают и такие отрыва. Позорище фиардесу, как можно до июня оставить этот чит
Не было с четко прописаны правила по измерению, поэтому и оставили. В Формуле все пытаются сделать то, что не запрещено, потом со временем это отрезают или легализуют. Здесь тоже дали время на изменения. Обычные игры в Ф1.
Отставания пропасть целая, в гонке всё будет максимально скучно
это не для гонки они сейчас )
Только на старте если Льюис с 4 на 1 прыгнет
Ну хоть маки немного в себя приходят. Может хоть немного приблизятся к стрелам со временем
Маки потихоньку начинают разбираться с читерным двигателем, скоро будут стабильно вторыми после Мерсов.
Похоже, что ты прав.
Невозможно, чтобы настолько плохое стало у них шасси, что "убивает" дикое преимущество мотора.
Да уж скорее бы. Хотя за чашки в этом сезоне - шансов нет. Победы, полагаю, возможны. Редкие.
Какое же огромное преимущество по очкам будет к июню. Этого хватит чтобы сохранить чемпионство до конца чемпионата.
Ну возможно два "сладких" этапа отменят.
Так в этом и смысл.
Тотошка аж светится, зараза
Я так понимаю Тотондий люто дьявольски улыбался в Австралии именно потому, что он-то знает, что такое преимущество получено на задушенном моторе
Ну душат они двигатель только в гонке значит. Если судить по квале, то Рассел доджен третьему месту привозить секунд 30, да. Но прикол в том, что остальные то точно такое же двигло не глушат (Макларен, например). Значит и болид у Мерседеса на сегодняшний день реально лучший.
Кто угодно но только не принцесса джорджик.
В прошлом году был чемпион-птенчик.
В этом будет чемпион-нытик.
Скоро Ферзь начнет чудить на трассе, понимая, что в пролете пока.
Не его трасса. В прошлом году тоже проблемы были.
Ты вообще чудить не перестаёшь.
Рекомендуем
Главные новости
Гран-при Китая-2026. Стартовый порядок. Гонка – в воскресенье в 10:00
сегодня, 14:55
Жак Вильнев: «Ферстаппен сам не свой. Не дает обратную связь и не понимает болид»
сегодня, 14:52
Алекс Албон: «С машиной происходит что-то странное, ничего не может исправить ситуацию»
сегодня, 14:34
Макс Ферстаппен: «Новый болид не понравился мне на первом же круге»
сегодня, 14:10
Серхио Перес: «Надеюсь, в гонке «Кадиллак» сможет побороться с «Астон Мартин»
сегодня, 14:07
Оливер Бермэн: «В гонке хотим побороться за очки»
сегодня, 13:39
Изак Аджар: «Сделал абсолютно все, что мог. Но мы оказались слишком медленными в сравнении с конкурентами»
сегодня, 13:18
Ланс Стролл четыре раза подряд ответил «нет» в интервью об успехах «Астон Мартин»
сегодня, 13:15
Ландо Норрис: «Наш двигатель лучше, чем у «Феррари», но «Макларену» сложно держаться рядом в поворотах»
сегодня, 13:01
Джеймс Воулз: «Результаты «Уильямса» в квалификации причиняют боль»
сегодня, 12:35
Ко всем новостям
Последние новости
Где смотреть Гран-при Китая-2026, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
9 марта, 05:09
В сезоне-2026 Российская Дрифт Серия откроет двери для юных пилотов
4 марта, 10:57
Где смотреть Гран-при Австралии-2026, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
2 марта, 07:40
Гран-при MotoGP в Таиланде разогревали гонками на культовых тайских тук-туках – получилось эпично!
1 марта, 11:43ВидеоСпортс"
«Индикар» вокруг Белого Дома и Капитолия – как это будет выглядеть? Концепт от Трампа
30 января, 12:48ВидеоСпортс"
Российская Дрифт Серия опубликовала календарь сезона-2026
27 января, 11:53
Данила Скоробогатов стал победителем Зимнего кубка РДС
26 января, 09:45
Второй этап «Зимнего Кубка РДС» по дрифту пройдет в Москве 24-25 января
15 января, 09:37
Летний сезон Российской Дрифт Серии стартует в апреле 2026 года
22 декабря 2025, 18:09Фото
«Игора Драйв» и команда по мотокроссу VB18 MX Academy объявили о начале сотрудничества
9 декабря 2025, 11:21
Рекомендуем