Гран-при Китая-2026. Квалификация к спринту. Расселл – 1-й, Антонелли – 2-й, Норрис – 3-й
Победу одержал пилот «Мерседеса» Джордж Расселл, опередивший своего напарника Андреа Кими Антонелли и гонщика «Макларена» Ландо Норриса.
Шанхай Интернэшнл, Шанхай
13 марта 2026 года
Квалификация к спринту
Топ-10
1. Джордж Расселл («Мерседес») – 1.31,520
2. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») +0,289
3. Ландо Норрис («Макларен») +0,621
4. Льюис Хэмилтон («Феррари») +0,641
5. Оскар Пиастри («Макларен») +0,704
6. Шарль Леклер («Феррари») +1,008
7. Пьер Гасли («Альпин») +1,368
8. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +1,734
9. Оливер Бермэн («Хаас») +1,889
10. Изак Аджар («Ред Булл») +2,203
Выбыли после второго сегмента:
11. Нико Хюлькенберг («Ауди»)
12. Эстебан Окон («Хаас»)
13. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз»)
14. Габриэл Бортолето («Ауди»)
15. Арвид Линдблад («Рейсинг Булл»)
16. Франко Колапинто («Альпин»)
Выбыли после первого сегмента:
17. Карлос Сайнс («Уильямс»)
18. Алекс Албон («Уильямс»)
19. Фернандо Алонсо («Астон Мартин»)
20. Ланс Стролл («Астон Мартин»)
21. Валттери Боттас («Кадиллак»)
22. Серхио Перес («Кадиллак»)
Результаты трех сегментов:
Опять лобби мерса правдами-неправдами пробило чит, так еще гасит разработки других (переводя на безопасность)
ФИА - подстилки Вольфа. Рассел и Кими даже говорят, что особо с настройками не работают и такие отрыва. Позорище фиардесу, как можно до июня оставить этот чит
Невозможно, чтобы настолько плохое стало у них шасси, что "убивает" дикое преимущество мотора.
В этом будет чемпион-нытик.