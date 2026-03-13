Гран-при Китая-2026. Практика. Расселл – 1-й, Антонелли – 2-й, Норрис – 3-й
Шанхай Интернэшнл, Шанхай
13 марта 2026 года
Практика
1. Джордж Расселл («Мерседес») – 1.32,741 (29 кругов)
2. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») +0,120 (30)
3. Ландо Норрис («Макларен») +0,555 (29)
4. Оскар Пиастри («Макларен») +0,731 (28)
5. Шарль Леклер («Феррари») +0,858 (28)
6. Льюис Хэмилтон («Феррари») +1,388 (26)
7. Оливер Бермэн («Хаас») +1,685 (28)
8. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +1,800 (24)
9. Нико Хюлькенберг («Ауди») +1,898 (27)
10. Пьер Гасли («Альпин») +1,935 (28)
11. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз») +2,032 (29)
12. Габриэл Бортолето («Ауди») +2,087 (26)
13. Изак Аджар («Ред Булл») +2,115 (26)
14. Эстебан Окон («Хаас») +2,136 (25)
15. Франко Колапинто («Альпин») +2,206 (26)
16. Алекс Албон («Уильямс») +2,739 (31)
17. Карлос Сайнс («Уильямс») +2,938 (18)
18. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +3,115 (18)
19. Валттери Боттас («Кадиллак») +3,316 (25)
20. Ланс Стролл («Астон Мартин») +4,483 (20)
21. Арвид Линдблад («Рейсинг Буллз») +5,155 (6)
22. Серхио Перес («Кадиллак») +6,459 (13)
Линдблад остановился из-за поломки в начале единственной практики в Китае
