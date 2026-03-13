Гран-при Китая-2026. Практика. Расселл – 1-й, Антонелли – 2-й, Норрис – 3-й

Расселл опередил Антонелли и Норриса в практике «Ф-1» в Шанхае.

Гран-при Китая

Шанхай Интернэшнл, Шанхай

13 марта 2026 года

Практика

1. Джордж Расселл («Мерседес») – 1.32,741 (29 кругов)

2. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») +0,120 (30)

3. Ландо Норрис («Макларен») +0,555 (29)

4. Оскар Пиастри («Макларен») +0,731 (28)

5. Шарль Леклер («Феррари») +0,858 (28)

6. Льюис Хэмилтон («Феррари») +1,388 (26)

7. Оливер Бермэн («Хаас») +1,685 (28)

8. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +1,800 (24)

9. Нико Хюлькенберг («Ауди») +1,898 (27)

10. Пьер Гасли («Альпин») +1,935 (28)

11. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз») +2,032 (29)

12. Габриэл Бортолето («Ауди») +2,087 (26)

13. Изак Аджар («Ред Булл») +2,115 (26)

14. Эстебан Окон («Хаас») +2,136 (25)

15. Франко Колапинто («Альпин») +2,206 (26)

16. Алекс Албон («Уильямс») +2,739 (31)

17. Карлос Сайнс («Уильямс») +2,938 (18)

18. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +3,115 (18)

19. Валттери Боттас («Кадиллак») +3,316 (25)

20. Ланс Стролл («Астон Мартин») +4,483 (20)

21. Арвид Линдблад («Рейсинг Буллз») +5,155 (6)

22. Серхио Перес («Кадиллак») +6,459 (13)

Линдблад остановился из-за поломки в начале единственной практики в Китае

Гран-при Китая-2026. Расписание трансляций

Опубликовал: Михаил Ширяев
14 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Да сразу видно что у фур, темп практически такой же как у мерсов, сколько я таких комментов прочитал недавно, вот уже и мак начал движок лучше понимать. И никакая Макарена не помогает, 0.5 слив на прямых . Фиа , фом и либерти красавцы, вот просто взяли и убрали спидометр, совсем, чтобы не было видно как скорость падает на прямых, жаль по звуку все слышно, надо звук ещё убрать , предлагаю нейронкой звук v10 накладывать и вообще будет хорошо .
Ответ Luca di Montezemolo
А кстати есть же спортивные электрички, на которых можно включить звук нормального движка, чтобы почувствовать себя за рулём настоящей машины ,так что не такой уж и бред.
Алонсо, Стролл, Линдблад, Перес-медиум, остальные-софт
А ведь Хэм сейчас мог в этом мерседесе быть🫠🫠🫠
Лукапоп бы рассказывал совершенно другие вещи
Ответ Scorpio
Так тут есть идиоты которые верят что любительница ЛГБТ будет главным соперником джорджика за победу в чемпионате😂😂😂 Не Макс, не Ландо, не Шарль а именно престарелый негр😂😂😂
Ответ Nеоn
Это они на ложных ожиданиях после первой гонки😀 у меринов такой потенциал прикрыт, будет надо еще пару мешков с песком из болида выкинут
Похоже Мерсы к летнему отпуску возьмут и КК и Личку, а после будут доезжать, не отрываясь на полсекунды с круга от кавалькады. Увы и ах.
В общем, пока Феррари не привезет новый движок, мерсы и маки будут занимать первые 4 места
Лучший круг по секторам 1.32.594
немного удивлённый Цунода - было красиво )
