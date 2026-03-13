Гран-при Китая-2026. Практика. Расселл – 1-й, Антонелли – 2-й, Норрис – 3-й

Расселл опередил Антонелли и Норриса в практике «Ф-1» в Шанхае.

Гран-при Китая Шанхай Интернэшнл, Шанхай 13 марта 2026 года Практика 1. Джордж Расселл («Мерседес») – 1.32,741 (29 кругов) 2. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») +0,120 (30) 3. Ландо Норрис («Макларен») +0,555 (29) 4. Оскар Пиастри («Макларен») +0,731 (28) 5. Шарль Леклер («Феррари») +0,858 (28) 6. Льюис Хэмилтон («Феррари») +1,388 (26) 7. Оливер Бермэн («Хаас») +1,685 (28) 8. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +1,800 (24) 9. Нико Хюлькенберг («Ауди») +1,898 (27) 10. Пьер Гасли («Альпин») +1,935 (28) 11. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз») +2,032 (29) 12. Габриэл Бортолето («Ауди») +2,087 (26) 13. Изак Аджар («Ред Булл») +2,115 (26) 14. Эстебан Окон («Хаас») +2,136 (25) 15. Франко Колапинто («Альпин») +2,206 (26) 16. Алекс Албон («Уильямс») +2,739 (31) 17. Карлос Сайнс («Уильямс») +2,938 (18) 18. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +3,115 (18) 19. Валттери Боттас («Кадиллак») +3,316 (25) 20. Ланс Стролл («Астон Мартин») +4,483 (20) 21. Арвид Линдблад («Рейсинг Буллз») +5,155 (6) 22. Серхио Перес («Кадиллак») +6,459 (13) Линдблад остановился из-за поломки в начале единственной практики в Китае Гран-при Китая-2026.