Гран-при Китая-2026. Расписание трансляций

Спортс’’ представляет календарь второго этапа сезона-2026 «Формулы-1» – Гран-при Китая.

Гран-при Китая

Шанхай Интернэшнл, Шанхай

13-15 марта 2026 года

Расписание трансляций

Пятница

Практика: 6:30 ☀️

Квалификация к спринту: 10:30 ☀️

Суббота

Спринт: 6:00 ☀️

Квалификация: 10:00 ☀️

Воскресенье

Гонка: 10:00 ☁️

время московское

«Мерседес» шокировал «Ф-1» – Хэмилтон даже требует проверить мотор. А в чем его крутость?

Опубликовал: Михаил Ширяев
logoФормула-1
Гран-при Китая
Шанхай
Трасса в Китае на 9 месте в календаре по количеству энергии, которое можно накопить за круг. То есть практически полностью противоположна Мельбурну, который предпоследний. Мерс не должен иметь там такого преимущества (хотя в гонке там вообще и так мизер был). Ещё и по части аэродинамики Шанхай более требователен, а это снова плюс для Феррари. Интересно будет. Надеюсь красные привезут своё переворачивающееся заднее крыло. Ну и чуть лучше смогут настроить высвобождение/накопление энергии. Верю, что быть борьбе. Так просто Стрелам титулы не достанутся
Ответ Alesha_451
вот только фишка феррари с маленькой турбиной будет сильным минусом по сравнению с мельбурном, где газ-тормоз-газ-тормоз
Ответ Alesha_451
Вы думаете, что аэродинамика у Мерса хуже, чем у Ферр?
Складывается ощущение что с новым регламентом спринт обретет новые краски
Ответ Harry Houdini
только мрачные краски, разве что. Спринт - это же, по идее, "гони на все деньги, забудь про экономию сил". По крайней мере, в нормальных видах спорта. Но в F1 спринт из 100 км дистанции без смены шин (как его все пользуют) - это уже экономия, как минимум, шин. А сейчас еще и забота о батарейке на каждом круге. Ничего не изменится, только унылее станет.
Ответ Harry Houdini
Был в недавней истории F1 один единственный настоящий спринт поневоле. Это когда на Гран-при Сингапура повелели всем три раза шигы менять. Вот там гнали на все 100
Ждём новое крыло от красных. И адекватной стратегии...
Ответ Kondrateus
А что было в Мельбурне неадекватно?
Или считаете,что Мерс ехал на все деньги?
Наверняка ехали на эконом режиме.
Да без разницы какая трасса в Китае и где-либо ещё. Регламент абсолютно провальный, это не уже не Формула 1. Единственное удачное решение - это веселенькая расцветка Альпин, как у машинок в Истории игрушек. И очень странно видеть, как взрослые дяденьки с ними играются.
Понятно, что все, кто кормится с F1, включая журналистов, и всяких экспертов, будут максимально осторожны в выражениях и изо всех сил стараться поддерживать интерес зрителей к этим "гоночкам". Но когда акции F1 начнут падать, мины у всех станут кислыми.
Единственный оставшийся вариант спасения - сделать чемпионами Феррари, причем в обоих зачетах. Мерсу с его допингом лучше вообще не высовываться. Но и этого не хватит протянуть четыре года до возврата к нормальным болидам F1.
