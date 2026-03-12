Гран-при Китая-2026. Расписание трансляций
Спортс’’ представляет календарь второго этапа сезона-2026 «Формулы-1» – Гран-при Китая.
Шанхай Интернэшнл, Шанхай
13-15 марта 2026 года
Расписание трансляций
Пятница
Практика: 6:30 ☀️
Квалификация к спринту: 10:30 ☀️
Суббота
Спринт: 6:00 ☀️
Квалификация: 10:00 ☀️
Воскресенье
Гонка: 10:00 ☁️
время московское
Опубликовал: Михаил Ширяев
13 комментариев
Или считаете,что Мерс ехал на все деньги?
Наверняка ехали на эконом режиме.
Понятно, что все, кто кормится с F1, включая журналистов, и всяких экспертов, будут максимально осторожны в выражениях и изо всех сил стараться поддерживать интерес зрителей к этим "гоночкам". Но когда акции F1 начнут падать, мины у всех станут кислыми.
Единственный оставшийся вариант спасения - сделать чемпионами Феррари, причем в обоих зачетах. Мерсу с его допингом лучше вообще не высовываться. Но и этого не хватит протянуть четыре года до возврата к нормальным болидам F1.