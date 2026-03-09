  • Спортс
  • Эстебан Окон: «Понимаю, что вообще ничего не достиг в «Ф-1». Но у меня по-прежнему есть мотивация»
Эстебан Окон: «Понимаю, что вообще ничего не достиг в «Ф-1». Но у меня по-прежнему есть мотивация»

Окон назвал неудачной свою карьеру в «Ф-1».

Пилот «Хааса» Эстебан Окон признал, что на данный момент ничего не добился в «Формуле-1» и его карьеру нельзя считать успешной.

На данный момент на счету Окона одна победа – на Гран-при Венгрии 2021 года, – и в общей сложности четыре попадания на подиум.

При этом Окон отметил, что по-прежнему сохраняет мотивацию и будет продолжать стремиться достичь успеха.

«Я понимаю, что вообще ничего не достиг в «Формуле-1». Я даже близко не приблизился к тому, чего хотел добиться в плане результатов. А ведь мной, как пилотом, движет желание выигрывать гонки, попадать на подиум, бороться за поулы. У меня на счету даже нет ни одного поула! И на самом деле это печально. У меня просто никогда не было достаточно быстрой машины, на которой я мог бы стабильно бороться за высокие места.

При этом у меня по-прежнему есть мечта, которая мотивирует меня каждую неделю трудиться по много часов, быть готовым рисковать каждый раз, садясь за руль болида. И пока я не достигну своей цели – я не сдамся», – рассказал Окон.

«Мерседес» шокировал «Ф-1» – Хэмилтон даже требует проверить мотор. А в чем его крутость?

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: Auto Hebdo
Окон середняк, но сколько среди таких из современных выиграли гонку не в топ-команде? Уже достижение. Ну и без какого-то сверхталанта и сильно жирных спонсоров кататься столько лет тоже мало кому удалось, но это еще Тотоха помог.
Ответ hypnotoad94
Окон середняк, но сколько среди таких из современных выиграли гонку не в топ-команде? Уже достижение. Ну и без какого-то сверхталанта и сильно жирных спонсоров кататься столько лет тоже мало кому удалось, но это еще Тотоха помог.
Мог бы под старость в какой-нибудь топовой команде стать типа Боттаса и Переса вторикеллой удачно, но
1) Окон не уступает партнёрам и своенравный, едва ли возьмут
2) те времена прошли, сейчас много молодых талантов здорово сходу адаптируется к Ф1 после младших серий, и уже фокус сместился в сторону шансов молодёжи, чем проверенный дед
Ответ hypnotoad94
Окон середняк, но сколько среди таких из современных выиграли гонку не в топ-команде? Уже достижение. Ну и без какого-то сверхталанта и сильно жирных спонсоров кататься столько лет тоже мало кому удалось, но это еще Тотоха помог.
С чего он середняк то? С Алонсо в напарниках смотрелся вполне убедительно, это не Стролл, не Стофель Вандорн, не Масса.
Вспомни про Хюлька, он о подиуме мечтал до 25 года. Про победы наверно уже и не мечтает. Так что не все так плохо
Таланта и везения, чтобы оказаться в топ команде, не хватило, но столько лет в ф1 и даже одна победа - это уже солидная карьера.

Но сейчас Окон уже едет с ярмарки. Выше головы вряд ли прыгнет и карьера будет зависеть от рынка: как только появится кто-то более маркетингово привлекательный или просто более перспективный- заменят.
Более талантливый Паскаль Верляйн даже такого не достиг, так что все познаётся в сравнении
Ответ Алексей Иванов
Более талантливый Паскаль Верляйн даже такого не достиг, так что все познаётся в сравнении
Комментарий удален пользователем
Ответ hypnotoad94
Комментарий удален пользователем
Какое отношение Квят имеет к Верляйну? Они в разных системах были и вообще никак не пересекались. Если допустить, что Верляйна скинули ради кого-то другого, тогда уж ради Боттаса, если о системе "Мерседеса" говорить, и косвенно ради Леклера, если говорить непосредственно о команде, за которую Верляйн тогда выступал ("Заубер").
"Амбиция не сделает воробья коршуном, а ворону — райской птицей". Роберт Хайнлайн
Ну хоть денег нормально заработал
186 см... больше Марка Уэбера...
