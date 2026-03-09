Эстебан Окон: «Понимаю, что вообще ничего не достиг в «Ф-1». Но у меня по-прежнему есть мотивация»
Пилот «Хааса» Эстебан Окон признал, что на данный момент ничего не добился в «Формуле-1» и его карьеру нельзя считать успешной.
На данный момент на счету Окона одна победа – на Гран-при Венгрии 2021 года, – и в общей сложности четыре попадания на подиум.
При этом Окон отметил, что по-прежнему сохраняет мотивацию и будет продолжать стремиться достичь успеха.
«Я понимаю, что вообще ничего не достиг в «Формуле-1». Я даже близко не приблизился к тому, чего хотел добиться в плане результатов. А ведь мной, как пилотом, движет желание выигрывать гонки, попадать на подиум, бороться за поулы. У меня на счету даже нет ни одного поула! И на самом деле это печально. У меня просто никогда не было достаточно быстрой машины, на которой я мог бы стабильно бороться за высокие места.
При этом у меня по-прежнему есть мечта, которая мотивирует меня каждую неделю трудиться по много часов, быть готовым рисковать каждый раз, садясь за руль болида. И пока я не достигну своей цели – я не сдамся», – рассказал Окон.
1) Окон не уступает партнёрам и своенравный, едва ли возьмут
2) те времена прошли, сейчас много молодых талантов здорово сходу адаптируется к Ф1 после младших серий, и уже фокус сместился в сторону шансов молодёжи, чем проверенный дед
Но сейчас Окон уже едет с ярмарки. Выше головы вряд ли прыгнет и карьера будет зависеть от рынка: как только появится кто-то более маркетингово привлекательный или просто более перспективный- заменят.