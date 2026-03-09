Руководитель «Кадиллака»: «Нужно работать над улучшением надежности болида»

Лоудон обозначил цели «Кадиллака».

Руководитель «Кадиллака » Грэм Лоудон положительно оценил положение команды с учетом выступления на Гран-при Австралии.

В первой гонке в истории команды Валттери Боттас сошел с дистанции на 15-м круге из-за поломки болида, а Серхио Перес добрался до финиша, но уступил победителю гонки 3 круга.

«Нам нужно работать над улучшением надежности болида, это очевидно. Хотя наша команда далеко не единственная, о ком можно так сказать. Но также нам нужно работать и над улучшением скорости болида. При этом по гоночному темпу мы не так уж сильно отстаем от сразу нескольких других команд. Так что наша следующая цель – после того, как будет решен вопрос с надежностью болида, а я уверен, что это будет сделано, – начать бороться с соперниками на трассе.

Соперники находятся в пределах досягаемости. И мне кажется, что на само деле о большем мы и желать не могли, учитывая то, что разработка этого болида велась «Кадиллаком» исключительно на компьютерах, не откалиброванных относительно работы реального болида на реальной трассе, а аэродинамическая труба тоже не была откалибрована для работы с реальным болидом.

Ведь в прошлом году правила не позволяли нам работать с реальным болидом на трассе, действуя самостоятельно. Так что, анализируя текущую ситуацию можно сказать, что команда заметно превзошла ожидания относительно того, где сейчас должен был бы находиться «Кадиллак», – рассказал Лоудон.

«Мерседес» шокировал «Ф-1» – Хэмилтон даже требует проверить мотор. А в чем его крутость?