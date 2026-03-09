  • Спортс
  • Авто
  • Новости
  • Жак Вильнев о Гран-при Австралии: «Все получилось очень неплохо. Первая половина заезда была интенсивной»
0

Жак Вильнев о Гран-при Австралии: «Все получилось очень неплохо. Первая половина заезда была интенсивной»

Вильнев поделился впечатлениями от гонки в Мельбурне.

Чемпион «Формулы-1» 1997 года Жак Вильнев подвел итоги Гран-при Австралии, отметив, что первая гонка сезона при новом регламенте получилась достаточно зрелищной и интересной.

«Мы все немного волновались относительно того, что ждет нас в первой гонке сезона при новом техническом регламенте. И в итоге все получилось очень неплохо!

Волнение перед первой гонкой, с не в полной мере контролирующими ситуацию командами и пилотами, вылилось в очень интересную, интенсивную и захватывающую первую половину заезда, до первых пит-стопов, после чего восстановился привычный порядок вещей.

При этом в гонке мы увидели демонстрацию не тех навыков, к которым привыкли. Пилотам прямо во время гонки пришлось разбираться в том, как именно лучше всего использовать доступную энергию силовой установки, чтобы победить, правильно атакуя и защищаясь.

И это позволило двум пилотам «Феррари» с самого начала заезда навязать борьбу «Мерседесу», что было действительно здорово.

Тяжелый день для Пиастри. Такое случалось и с другими, но подобная неудача на домашнем Гран-при – это тяжело. Хотя у «Макларена» в этот раз в любом случае не было скорости, чтобы побороться за большое количество очков», – рассказал Вильнев.

«Мерседес» шокировал «Ф-1» – Хэмилтон даже требует проверить мотор. А в чем его крутость?

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: F1 Oversteer
logoФеррари
logoЖак Вильнев
logoМерседес
logoФормула-1
Гран-при Австралии
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Макс Ферстаппен: «Не хочу уходить из «Ф-1». Провел обсуждения с серией и ФИА – надеюсь, гонки улучшатся»
6 минут назад
Льюис Хэмилтон об уникальном заднем антикрыле в Китае: «Так благодарен «Феррари» – его планировали привезти позже»
42 минуты назад
Михаил Алешин о слухах вокруг здоровья Алонсо: «Возможный прогрев к отставке Фернандо, относительно «безболезненный» выход»
сегодня, 08:42
Макс Ферстаппен: «Надеюсь, Антонелли готов сражаться за титул»
сегодня, 08:22
Шарль Леклер: «Ждал года лошади с того момента, как присоединился к «Феррари». Надеюсь, это наш год»
сегодня, 08:01
Фернандо Алонсо о критике «Хонды»: «Может, люди поняли, что я был прав 10 лет назад»
сегодня, 07:33
Макс Ферстаппен о подготовке к гонкам: «Тренируюсь в Mario Kart. С грибами все неплохо, с синей черепахой сложнее»
сегодня, 06:55
Гран-при Китая-2026. Расписание трансляций
сегодня, 05:40
На Гран-при Китая будет 4 зоны для использования активной аэродинамики
вчера, 18:54Фото
Карлос Сайнс-старший: «Новые правила изменили ДНК «Ф-1». Обгоны стали искусственными, исчез характер гонок»
вчера, 18:20
Ко всем новостям
Последние новости
Где смотреть Гран-при Китая-2026, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
9 марта, 05:09
В сезоне-2026 Российская Дрифт Серия откроет двери для юных пилотов
4 марта, 10:57
Где смотреть Гран-при Австралии-2026, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
2 марта, 07:40
Гран-при MotoGP в Таиланде разогревали гонками на культовых тайских тук-туках – получилось эпично!
1 марта, 11:43ВидеоСпортс"
«Индикар» вокруг Белого Дома и Капитолия – как это будет выглядеть? Концепт от Трампа
30 января, 12:48ВидеоСпортс"
Российская Дрифт Серия опубликовала календарь сезона-2026
27 января, 11:53
Данила Скоробогатов стал победителем Зимнего кубка РДС
26 января, 09:45
Второй этап «Зимнего Кубка РДС» по дрифту пройдет в Москве 24-25 января
15 января, 09:37
Летний сезон Российской Дрифт Серии стартует в апреле 2026 года
22 декабря 2025, 18:09Фото
«Игора Драйв» и команда по мотокроссу VB18 MX Academy объявили о начале сотрудничества
9 декабря 2025, 11:21
Рекомендуем