Жак Вильнев о Гран-при Австралии: «Все получилось очень неплохо. Первая половина заезда была интенсивной»

Вильнев поделился впечатлениями от гонки в Мельбурне.

Чемпион «Формулы-1» 1997 года Жак Вильнев подвел итоги Гран-при Австралии , отметив, что первая гонка сезона при новом регламенте получилась достаточно зрелищной и интересной.

«Мы все немного волновались относительно того, что ждет нас в первой гонке сезона при новом техническом регламенте. И в итоге все получилось очень неплохо!

Волнение перед первой гонкой, с не в полной мере контролирующими ситуацию командами и пилотами, вылилось в очень интересную, интенсивную и захватывающую первую половину заезда, до первых пит-стопов, после чего восстановился привычный порядок вещей.

При этом в гонке мы увидели демонстрацию не тех навыков, к которым привыкли. Пилотам прямо во время гонки пришлось разбираться в том, как именно лучше всего использовать доступную энергию силовой установки, чтобы победить, правильно атакуя и защищаясь.

И это позволило двум пилотам «Феррари » с самого начала заезда навязать борьбу «Мерседесу », что было действительно здорово.

Тяжелый день для Пиастри. Такое случалось и с другими, но подобная неудача на домашнем Гран-при – это тяжело. Хотя у «Макларена» в этот раз в любом случае не было скорости, чтобы побороться за большое количество очков», – рассказал Вильнев.

