Арвид Линдблад: «Перед началом Гран-при Австралии не ожидали, что наберем очки»

Линдблад доволен дебютом в «Ф-1».

Пилот «Рейсинг Буллз » Арвид Линдблад подвел итоги Гран-при Австралии , отметив, что остался очень доволен результатом.

В дебютной гонке в «Формуле-1» Линдбладу удалось произвести очень хорошее впечатление и финишировать восьмым, что позволило ему заработать первые очки в чемпионате.

«Честно говоря, у меня просто нет слов. Гонка получилась довольно безумной. Перед началом уик-энда мы не ожидали, что сможем набрать очки. Да, после квалификации у меня были определенные надежды, но да, я очень рад результату.

Я безмерно благодарен всем в команде, всем ребятам из моторного подразделения «Ред Булл – Форд» – за то, что представили мне болид, за рулем которого можно бороться за высокие места. Хотя, если честно, финиш в очковой зоне в дебютном заезде не в полной мере суммирует то, как мы провели гонку.

Ведь по ходу первого круга я в какой-то момент оказался вообще на третьем месте – и вот этого я точно не ожидал. И я думаю, что сумел дать людям первое представление о том, ради чего я пришел в «Формулу-1», – рассказал Линдблад.

