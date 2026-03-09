  • Спортс
  • Андреа Стелла: «Будучи клиентской командой впервые чувствуем, что сейчас «Макларен» находится в невыгодном положении»
10

Андреа Стелла: «Будучи клиентской командой впервые чувствуем, что сейчас «Макларен» находится в невыгодном положении»

Стелла признал необходимость улучшить работу двигателя «Мерседеса».

Руководитель «Макларена» Андреа Стелла рассказал о том, что команда стремится улучшить взаимодействие с моторным подразделением «Мерседеса», чтобы добиться более эффективной работы как двигателя, так и болида в целом.

Стелла признал, что в данный момент «Макларену» не удается использовать двигатель «Мерседеса» столь же эффективно, как это делают в заводской команде.

«Мы уже несколько недель обсуждаем с моторным подразделением «Мерседеса» вопрос получения дополнительной информации. Потому что даже по ходу тестов мы выпускали машину на трассу, смотрели на получаемые данные и думали: «Так, вот что у нас есть. Хорошо. Теперь мы будем реагировать на то, что получили».

Но в «Формуле-1» так обычно не работают. В «Формуле-1» происходящее на трассе вы симулируете на основе ранее полученных данных. Вы понимаете, что именно происходит, вы знаете, что программируете, понимаете, как должна вести себя ваша машина.

Ведь у вас есть свои планы по дальнейшему развитию, основанные на том, что вам удалось выяснить ранее, потому что знали, чего ожидать от машины.

Так что да, должен сказать, что будучи клиентской командой [в данном случае «Мерседеса»] мы впервые чувствуем, что находимся в невыгодном положении, даже когда речь идет о возможности предсказать, как машина должна вести себя на трассе, и способности заранее определить, как именно нам нужно нашу машину улучшать», – рассказал Стелла.

«Мерседес» шокировал «Ф-1» – Хэмилтон даже требует проверить мотор. А в чем его крутость?

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: Sky Sports
10 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
После слива Маку, Мерс крысячит инфу клиентам. Что тут удивительного?
Ответ Sebastian Pereira
После слива Маку, Мерс крысячит инфу клиентам. Что тут удивительного?
100% Тото сделал выводы. Сжатие Макларенам зажали и метал другой используют...
Ответ Сергей Лемской
100% Тото сделал выводы. Сжатие Макларенам зажали и метал другой используют...
Вряд ли
Моторы у всех одинаковые
А вот с картографией - Мерсы могли и не делиться своими настройками ПО
Этот сезон конечно уже всё... Но к следующему году надо хорошо разобраться в двигателе, чтобы быть в этом на равных с мерседесом.
Это преимущество временное
А кто-то сомневался, что Вольф не станет помогать конкурентам? Вот вам супер-мотор, а дальше вы сами, главное, не мешайте.
