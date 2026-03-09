Хуан-Пабло Монтойя о борьбе Линдблада с Ферстаппеном: «Нужно действовать столь же агрессивно с остальными»
Эксперт F1 TV и бывший пилот «Формулы-1» Хуан-Пабло Монтойя прокомментировал первую гонку Арвида Линдблада в чемпионате и борьбу гонщика «Рейсинг Буллз» с Максом Ферстаппеном из «Ред Булл».
«Он провел такой чистый этап. Весь уик-энд он действовал агрессивно.
Скажу откровенно, единственное, что меня смутило: он настолько агрессивно боролся с Максом, и это нормально, но если ты так действуешь с Максом, лучше быть столь же агрессивным и со всеми остальными соперниками. А такого не было. Это немного удивило. Нужно действовать так же, когда мимо проезжает и болид без ливреи «Ред Булл», – сообщил колумбиец.
Монтойя отреагировал на сравнение Линдблада с собой.
«Я гораздо агрессивнее.
Но нет, все было хорошо. Он выступил потрясающе», – сказал Хуан-Пабло со смехом.
Линдблад – 3-й в списке самых молодых пилотов в истории, заработавших очки. Арвид финишировал 8-м в дебютной гонке в «Ф-1»
«Линдблад оттормаживал меня весь ###### пит-лейн». Ферстаппен пожаловался на новичка «Ф-1» по радио
Но самым агрессивным из всех, кого я видел, был Сенна. Причём, не в борьбе со своими прямыми соперниками, а на фоне круговых, которых он всегда стремился пройти максимально быстро и жёстко, и зачастую поэтому попадал в инциденты. Но при этом никогда никого не винил в своих неудачах. Потому что сам всегда понимал, на какой риск шёл. Чуть менее агрессивным в этом смысле был Шумахер, но где-то рядом. И он тоже никогда не имел претензий к г-ну Монтойе, потому что сам действовал также жёстко и уважал других за это. Памятна его реакция после инцидента в Имоле на первых кругах, когда ему пришлось отступить. Рядом сидел Монтойя и он сказал, нет, все нормально, никаких проблем.
Ауф