Хуан-Пабло Монтойя о борьбе Линдблада с Ферстаппеном: «Нужно действовать столь же агрессивно с остальными»

Монтойя высоко оценил дебют Линдблада в «Ф-1».

Эксперт F1 TV и бывший пилот «Формулы-1» Хуан-Пабло Монтойя прокомментировал первую гонку Арвида Линдблада в чемпионате и борьбу гонщика «Рейсинг Буллз » с Максом Ферстаппеном из «Ред Булл ».

«Он провел такой чистый этап. Весь уик-энд он действовал агрессивно.

Скажу откровенно, единственное, что меня смутило: он настолько агрессивно боролся с Максом, и это нормально, но если ты так действуешь с Максом, лучше быть столь же агрессивным и со всеми остальными соперниками. А такого не было. Это немного удивило. Нужно действовать так же, когда мимо проезжает и болид без ливреи «Ред Булл», – сообщил колумбиец.

Монтойя отреагировал на сравнение Линдблада с собой.

«Я гораздо агрессивнее.

Но нет, все было хорошо. Он выступил потрясающе», – сказал Хуан-Пабло со смехом.

Линдблад – 3-й в списке самых молодых пилотов в истории, заработавших очки. Арвид финишировал 8-м в дебютной гонке в «Ф-1»

