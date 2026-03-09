Льюис Хэмилтон: «Знаю, что мне нужно улучшить, чтобы бороться за подиумы»

Хэмилтон рассчитывает на активную борьбу за подиумы.

Пилот «Феррари» поделился мнением о 4-м месте на Гран-при Австралии .

«Я провел хороший старт. Не знаю, пытался ли Джордж [Расселл] защититься от меня, но в итоге я довольно широко вошел в первый поворот – но затем мне удалось вернуться в борьбу.

На протяжении всей гонки я старался лучше узнать болид, и ближе к финишу у меня был хороший темп. Еще пару кругов, и я бы прошел Шарля [Леклера]. Это хорошо – в преддверии следующих гонок я знаю, где мне нужно стать лучше и что улучшить, чтобы бороться за подиумы.

Нужно продолжить работать. Мы привезем обновления и будем и дальше развивать болид – команда активно работает над этим. Нужно посмотреть, где мы уступаем. На мой взгляд, мы проигрываем на прямых, ведь в поворотах мы были так же быстры, как «Мерседес».

У нас хорошая машина. Нужно просто что-то сделать с темпом на прямых. Именно с этим нам и нужно разобраться – и я не сомневаюсь, что мы с этим справимся», – сказал Хэмилтон.

