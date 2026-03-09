14

Льюис Хэмилтон: «Знаю, что мне нужно улучшить, чтобы бороться за подиумы»

Хэмилтон рассчитывает на активную борьбу за подиумы.

Пилот «Феррари» поделился мнением о 4-м месте на Гран-при Австралии.

«Я провел хороший старт. Не знаю, пытался ли Джордж [Расселл] защититься от меня, но в итоге я довольно широко вошел в первый поворот – но затем мне удалось вернуться в борьбу.

На протяжении всей гонки я старался лучше узнать болид, и ближе к финишу у меня был хороший темп. Еще пару кругов, и я бы прошел Шарля [Леклера]. Это хорошо – в преддверии следующих гонок я знаю, где мне нужно стать лучше и что улучшить, чтобы бороться за подиумы.

Нужно продолжить работать. Мы привезем обновления и будем и дальше развивать болид – команда активно работает над этим. Нужно посмотреть, где мы уступаем. На мой взгляд, мы проигрываем на прямых, ведь в поворотах мы были так же быстры, как «Мерседес».

У нас хорошая машина. Нужно просто что-то сделать с темпом на прямых. Именно с этим нам и нужно разобраться – и я не сомневаюсь, что мы с этим справимся», – сказал Хэмилтон.  

Льюис Хэмилтон: «Уверен, «Феррари» сможет сократить отставание от «Мерседеса»
 

Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: Crash.net
logoФеррари
logoФормула-1
Гран-при Австралии
logoЛьюис Хэмилтон
14 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
ну по факту уже вчера льюис боролся за подиум. просто по причине капитанского мостика вместо двойного подиума, леклер и хэм оказались главными соперниками за бронзу.
Ответ Jurgen Klinsmann
ну по факту уже вчера льюис боролся за подиум. просто по причине капитанского мостика вместо двойного подиума, леклер и хэм оказались главными соперниками за бронзу.
Думаю, Феррари знали, что хард плохо подходит машине, поэтому и тянули до последнего...
Ответ Сергей Лемской
Думаю, Феррари знали, что хард плохо подходит машине, поэтому и тянули до последнего...
наверное ты прав, но хэм предлагал команде «беспроигрышный» вариант, то бишь развести их с леклером по стратегии. ниже 4го места все равно бы не упали, а там могли за победу хотя бы навязать борьбу.
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Появились новые рендеры трассы «Ф-1» в Мадриде. Автодром, где пройдет гонка в сентябре, еще не достроен
13 минут назадФото
Гран-при Китая-2026. Расписание трансляций
сегодня, 11:00
Ландо Норрис: «Роль пилотов не снизилась, просто сильно изменилась. Не так мы хотели гоняться в детстве»
сегодня, 10:28
Макс Ферстаппен: «Не хочу уходить из «Ф-1». Провел обсуждения с серией и ФИА – надеюсь, гонки улучшатся»
сегодня, 09:47
Льюис Хэмилтон об уникальном заднем антикрыле в Китае: «Так благодарен «Феррари» – его планировали привезти позже»
сегодня, 09:11
Михаил Алешин о слухах вокруг здоровья Алонсо: «Возможный прогрев к отставке Фернандо, относительно «безболезненный» выход»
сегодня, 08:42
Макс Ферстаппен: «Надеюсь, Антонелли готов сражаться за титул»
сегодня, 08:22
Шарль Леклер: «Ждал года лошади с того момента, как присоединился к «Феррари». Надеюсь, это наш год»
сегодня, 08:01
Фернандо Алонсо о критике «Хонды»: «Может, люди поняли, что я был прав 10 лет назад»
сегодня, 07:33
Макс Ферстаппен о подготовке к гонкам: «Тренируюсь в Mario Kart. С грибами все неплохо, с синей черепахой сложнее»
сегодня, 06:55
Ко всем новостям
Последние новости
Где смотреть Гран-при Китая-2026, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
9 марта, 05:09
В сезоне-2026 Российская Дрифт Серия откроет двери для юных пилотов
4 марта, 10:57
Где смотреть Гран-при Австралии-2026, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
2 марта, 07:40
Гран-при MotoGP в Таиланде разогревали гонками на культовых тайских тук-туках – получилось эпично!
1 марта, 11:43ВидеоСпортс"
«Индикар» вокруг Белого Дома и Капитолия – как это будет выглядеть? Концепт от Трампа
30 января, 12:48ВидеоСпортс"
Российская Дрифт Серия опубликовала календарь сезона-2026
27 января, 11:53
Данила Скоробогатов стал победителем Зимнего кубка РДС
26 января, 09:45
Второй этап «Зимнего Кубка РДС» по дрифту пройдет в Москве 24-25 января
15 января, 09:37
Летний сезон Российской Дрифт Серии стартует в апреле 2026 года
22 декабря 2025, 18:09Фото
«Игора Драйв» и команда по мотокроссу VB18 MX Academy объявили о начале сотрудничества
9 декабря 2025, 11:21
Рекомендуем