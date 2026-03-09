  • Спортс
  • «Линдблад оттормаживал меня весь ###### пит-лейн». Ферстаппен пожаловался на новичка «Ф-1» по радио
«Линдблад оттормаживал меня весь ###### пит-лейн». Ферстаппен пожаловался на новичка «Ф-1» по радио

Ферстаппен матом высказался о Линдбладе по радио.

Гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен остался крайне недоволен действиями новичка «Рейсинг Буллз» Арвида Линдблада на Гран-при Австралии.

На 19-м круге четырехкратный чемпион «Формулы-1» заехал в боксы сразу за соперником и посчитал, что Линдблад затормозил слишком резко.

«###### брейк-тест!» – сказал нидерландец по радио.

«Повтори, Макс», – отреагировал Джанпьеро Ламбьязе, гоночный инженер Ферстаппена.

Гонщик повторил:

«Он оттормаживал меня весь ###### пит-лейн».

«Понял, спасибо», – ответил Джи-Пи.

Стюарды не отметили инцидент и не проводили расследования.

Ферстаппен занял шестое место, Линдблад финишировал восьмым.

Линдблад – 3-й в списке самых молодых пилотов в истории, заработавших очки. Арвид финишировал 8-м в дебютной гонке в «Ф-1»

Лоран Мекьес: «Фантастический прорыв Ферстаппена – если кто-то забыл, насколько Макс выдающийся пилот»

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: RacingNews365
Бедняжке не понравилось, что с ним поступили так, как обычно лн поступает с другими. Как так то?
Но жалуется всегда Жора, не перепутайте.)
Ответ Paninaro
Но жалуется всегда Жора, не перепутайте.)
Жалуется всегда Paninaro, причем под каждой новостью про Макса)
Ответ Mortimer1
Жалуется всегда Paninaro, причем под каждой новостью про Макса)
Он не жалуется, он истерит
Отгадал решеточки с первого взгляда.
Ответ Bdv68
Отгадал решеточки с первого взгляда.
и у нас досрочный финалист капитал-щоу поле чудес!
Марко нет, контроль за молодёжью пропал?..
Как долго будет продолжаться этот беспредел? Опять вторая команда помогает Максу соблюдать скоростной режим на пит-лейне!
Ответ Nikita Pulkin
Как долго будет продолжаться этот беспредел? Опять вторая команда помогает Максу соблюдать скоростной режим на пит-лейне!
скоростной режим на питлейн соблюдают все. кто не соблюдает сразу получает штраф
пересмотрел - это круг 19 (45:57 на БоЕ)
а там ещё более смешной момент был, оказывается. там же Боттас сломанный стоял, у въезда на питы и там локальные ЖФ
себя процитирую
- "Линдблад заезжал медленно". действительно медленно, собственно Бермэн две секунды отыграл, только в этом эпизоде, заезжая в боксы
но был нюанс - Арвид решил, что ЖФ и на въезд распространяются
- "Макс был слишком быстр". более чем, он даже Линдблада обогнать там пытался на въезде ) игноря ЖФ
вот только и Бермэн въехал тоже со скоростью Макса

и что Макс орать начал в этом эпизоде?
а там он выехать не смог сразу, так как пропускал Арвида и едва ещё и Олли не пришлось пропускать, но успели выпустить (но полсекунды - потерял)
так что и Макса понять можно
а так - обычный эпизод на пит-лейн, чисто новость ради новости и хейтеров покормить
Ответ Vladichka Niskazhunikomu
Ответ Рафаэль Махмутов_1117084308
Вы так говорите, будто Форд - бенефициар)) Но нет, двигатели разрабатывает именно Ред Булл, а точнее - те 70% сотрудников Хонды, которые перешли к ним, и еще 30%, нанятые по объявлению, но именно как сотрудники Ред Булл. Форд там присутствует точно так же, как и Тойота для Хааса - пока что чисто номинально.
Это было первый и последний раз)
ну по картинке Лидблад заезжал медленно
с другой стороны и Макс был слишком быстр, собирался с блокировкой лимитатор врубать
Он идиот? Это не круговой и обгоны на питлейн запрещены.
Ну обогнал бы - самому хуже было бы 🤣
Ответ Андрей С._1116709651
Он идиот? Это не круговой и обгоны на питлейн запрещены. Ну обогнал бы - самому хуже было бы 🤣
ровно прошлый сезон, Сузука, Макс-Норрис
ps. виноватым никого не сделали, кстати
