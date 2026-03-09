«Линдблад оттормаживал меня весь ###### пит-лейн». Ферстаппен пожаловался на новичка «Ф-1» по радио
Гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен остался крайне недоволен действиями новичка «Рейсинг Буллз» Арвида Линдблада на Гран-при Австралии.
На 19-м круге четырехкратный чемпион «Формулы-1» заехал в боксы сразу за соперником и посчитал, что Линдблад затормозил слишком резко.
«###### брейк-тест!» – сказал нидерландец по радио.
«Повтори, Макс», – отреагировал Джанпьеро Ламбьязе, гоночный инженер Ферстаппена.
Гонщик повторил:
«Он оттормаживал меня весь ###### пит-лейн».
«Понял, спасибо», – ответил Джи-Пи.
Стюарды не отметили инцидент и не проводили расследования.
Ферстаппен занял шестое место, Линдблад финишировал восьмым.
а там ещё более смешной момент был, оказывается. там же Боттас сломанный стоял, у въезда на питы и там локальные ЖФ
себя процитирую
- "Линдблад заезжал медленно". действительно медленно, собственно Бермэн две секунды отыграл, только в этом эпизоде, заезжая в боксы
но был нюанс - Арвид решил, что ЖФ и на въезд распространяются
- "Макс был слишком быстр". более чем, он даже Линдблада обогнать там пытался на въезде ) игноря ЖФ
вот только и Бермэн въехал тоже со скоростью Макса
и что Макс орать начал в этом эпизоде?
а там он выехать не смог сразу, так как пропускал Арвида и едва ещё и Олли не пришлось пропускать, но успели выпустить (но полсекунды - потерял)
так что и Макса понять можно
а так - обычный эпизод на пит-лейн, чисто новость ради новости и хейтеров покормить
с другой стороны и Макс был слишком быстр, собирался с блокировкой лимитатор врубать
Ну обогнал бы - самому хуже было бы 🤣
ps. виноватым никого не сделали, кстати