«Линдблад оттормаживал меня весь ###### пит-лейн». Ферстаппен пожаловался на новичка «Ф-1» по радио

Ферстаппен матом высказался о Линдбладе по радио.

Гонщик «Ред Булл » Макс Ферстаппен остался крайне недоволен действиями новичка «Рейсинг Буллз » Арвида Линдблада на Гран-при Австралии .

На 19-м круге четырехкратный чемпион «Формулы-1» заехал в боксы сразу за соперником и посчитал, что Линдблад затормозил слишком резко.

«###### брейк-тест!» – сказал нидерландец по радио.

«Повтори, Макс», – отреагировал Джанпьеро Ламбьязе, гоночный инженер Ферстаппена.

Гонщик повторил:

«Он оттормаживал меня весь ###### пит-лейн».

«Понял, спасибо», – ответил Джи-Пи.

Стюарды не отметили инцидент и не проводили расследования.

Ферстаппен занял шестое место, Линдблад финишировал восьмым.

Линдблад – 3-й в списке самых молодых пилотов в истории, заработавших очки. Арвид финишировал 8-м в дебютной гонке в «Ф-1»

Лоран Мекьес: «Фантастический прорыв Ферстаппена – если кто-то забыл, насколько Макс выдающийся пилот»