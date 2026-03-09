  • Спортс
  • Карлос Сайнс: «Уильямс» не способен бороться за очки: у болида проблемы с надежностью, весом и прижимной силой»
2

Карлос Сайнс: «Уильямс» не способен бороться за очки: у болида проблемы с надежностью, весом и прижимной силой»

Сайнс подвел итоги уик-энда в Мельбурне.

Пилот «Уильямса» прокомментировал 15-е место на Гран-при Австралии.

«У машины нет должного темпа. Болид не способен зарабатывать очки: если бы мы и набрали очки, то только за счет проблем, как у [Оскара] Пиастри [который разбил болид на установочном круге] или «Ауди»… и других.

Прямо сейчас машина не может бороться за очки. У нас много проблем с надежностью, с излишним весом, нет должного уровня прижимной силы – необходимо добиться прогресса во всех областях, если мы хотим бороться за очки.

На самом деле, у нас был неплохой старт. В какой-то момент мы шли 12-ми и были близки к очковой зоне. Мне даже показалось, что нам удастся что-то зацепить, но затем возникла проблема с передним антикрылом – такая же, как на тестах в Бахрейне.

Мы теряли прижимную силу из-за неполадок с приводом SLM [режима для прямых] – с активной аэродинамикой. Антикрыло не работало должным образом, и в итоге я не мог им пользоваться. Я проехал 30 кругов в черепашьем темпе без прижимной силы на передней оси.

После я остановился, мы поменяли переднее антикрыло, чтобы проверить, смогу ли я в конце проехать восемь кругов, чтобы узнать больше о поведении болида, его балансе и мягких шинах.

Нужно помнить, что я не смог проехать длинные отрезки во второй практике и пропустил третью [из-за технических проблем]. Я также не принял участие в квалификации. Я значительно уступаю соперникам в понимании новых правил – но мне все же удалось кое-что выяснить, правда это все равно немного», – сказал Сайнс.  

Карлос Сайнс: «В квалификации все пилоты, как безумцы, поднимали ногу с газа. Формула новых двигателей не работает»
 

Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: SoyMotor.com
logoУильямс
Гран-при Австралии
logoКарлос Сайнс
logoФормула-1
2 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
вот история с Вильямсом вообще странная. столько готовились и мотор лучший. ладно Астон из-за Хонды все проиграл, а тут непонятно.
С Ауди прогадал конечно
